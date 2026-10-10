EM FOCO Resumo da matéria 01 Novos ambientes pintados As escavações de 2024 revelaram salões em Pañamarca, sítio moche conhecido por seus murais, no norte do Peru. 02 Figura em destaque Uma mulher aparece em cenas de autoridade, incluindo uma representação sentada num trono e outra recebendo uma procissão no salão. 03 Estudo e conservação Arquitetura, pinturas e vestígios associados ao trono sustentam novas perguntas sobre liderança feminina, enquanto a equipe preserva as superfícies frágeis.

Em Pañamarca, sítio arqueológico do Peru, um salão de 1.300 anos guarda pinturas de uma mulher em posição de autoridade. Trono, cenas de procissão e trabalho com algodão ampliam as perguntas sobre a liderança feminina entre os moche. O achado de 2024 reúne imagens e objetos para examinar essa hipótese.

Onde ficam os murais descobertos no Peru?

Os novos salões apareceram em Pañamarca, no norte do Peru, sítio associado à cultura moche. A equipe investigou construções erguidas por volta de 650 d.C. Seus murais ficaram protegidos sob camadas de areia e tijolos de adobe, material feito com terra e seco ao sol.

O sítio já era conhecido por suas pinturas, com registros publicados desde a década de 1950. A novidade anunciada em 2024 está nos ambientes escavados e em suas imagens. Por isso, o achado amplia o conhecimento de um lugar estudado há décadas, em vez de revelar uma cidade desconhecida.

O salão ajuda a revisar interpretações antigas sobre quem exercia poder naquela sociedade

O que as pinturas mostram sobre uma mulher poderosa?

No Salão do Imaginário Moche, uma figura feminina aparece em diferentes cenas: sentada num trono, recebendo uma procissão e segurando objetos ligados à autoridade. As imagens incluem uma lua crescente, um cetro e uma taça. O conjunto levou os pesquisadores a investigar seu papel na liderança local.

Para a arqueóloga Lisa Trever, da Universidade Columbia, as cenas apontam para uma mulher, ou uma linhagem de mulheres, com ampla autoridade em Pañamarca. Essa leitura se apoia nas relações entre as imagens e o espaço. Ainda não há uma identificação nominal da personagem representada nos murais.

Que relação existe entre o trono e os objetos encontrados?

O trono apresenta sinais de uso, incluindo desgaste em seu encosto. A equipe também encontrou cabelos humanos, contas e fios associados ao espaço. Esses vestígios ajudam a investigar se o assento serviu a pessoas reais, além de integrar as cenas de autoridade preservadas nas paredes.

A associação entre o assento e a mulher pintada sustenta uma hipótese sobre liderança feminina, mas não identifica automaticamente quem se sentava ali. O estudo combina arquitetura, objetos e imagens. Cada grupo de evidências contribui para examinar o uso do salão e a posição de seus ocupantes.

A seguir listamos 4 pistas do achado que ajudam a compreender o que foi encontrado:

Cenas de autoridade: a mulher representada aparece em posições de destaque que orientam a interpretação dos pesquisadores.

a mulher representada aparece em posições de destaque que orientam a interpretação dos pesquisadores. Trono com desgaste: as marcas no encosto oferecem indícios de uso do assento, além de sua representação nos murais.

as marcas no encosto oferecem indícios de uso do assento, além de sua representação nos murais. Cabelos e contas: os materiais encontrados junto ao espaço ajudam a investigar a relação entre o ambiente e seus ocupantes.

os materiais encontrados junto ao espaço ajudam a investigar a relação entre o ambiente e seus ocupantes. Mulheres e tecidos: as atividades com algodão acrescentam relações entre produção, símbolos e autoridade à leitura das pinturas.

Imagens preservadas nas paredes oferecem pistas sobre papéis sociais difíceis de reconstruir apenas com objetos

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Por que a tecelagem também aparece nessa investigação?

As pinturas incluem mulheres trabalhando com fibras de algodão, em atividades de fiação e tecelagem. Essas cenas aproximam o salão de uma produção valorizada naquele contexto. A equipe examina como tecidos, cerimônias e a representação da figura feminina se relacionam nas imagens e na organização do ambiente.

Os murais apresentam uma combinação de poder, trabalho e símbolos que exige leitura conjunta. Uma imagem isolada pode deixar relações importantes de fora. Ao comparar cenas e objetos, os pesquisadores investigam como a autoridade era expressa, sem transformar cada símbolo em uma tradução direta para instituições políticas atuais.

A seguir listamos 3 pontos da pesquisa para separar os vestígios encontrados das interpretações propostas:

DADOS EM FOCO Evidências dos novos salões Evidências dos novos salões Vestígio Leitura proposta Limite atual Mulher entronizada Representação de autoridade feminina Identidade sem confirmação Trono e materiais associados Possível uso por pessoas reais Ocupantes ainda em estudo Cenas com algodão Relação entre tecidos e poder Organização ainda em investigação

Como preservar pinturas que ficaram enterradas por séculos?

A conservação acompanha a escavação: os especialistas estabilizam e documentam os murais antes de avançar. O Museu de Denver informa que as pinturas são novamente cobertas ao fim das temporadas para reduzir sua exposição. A retirada da terra precisa respeitar a fragilidade das superfícies.

O salão de aproximadamente 1.300 anos amplia as perguntas sobre quem exercia autoridade em Pañamarca. As cenas e o trono oferecem evidências de destaque feminino, enquanto a identidade e a organização dessa liderança seguem em estudo. Preservar os murais permite que novas análises examinem essas questões com o material original.