O Sleipnir, navio semissubmersível da Heerema, tem dois guindastes de 10 mil toneladas cada. Juntos, os dois ergueram em 2022 um módulo de cerca de 17 mil toneladas do projeto Tyra II, no Mar do Norte, tirando a enorme peça já montada de outro navio e assentando-a ainda inteira sobre a estrutura de apoio.

Quanto um navio desses consegue levantar?

Cada um dos dois guindastes giratórios do Sleipnir tem capacidade nominal de 10 mil toneladas métricas. Trabalhando em conjunto, a capacidade combinada chega a 20 mil toneladas, desde que a operação seja dimensionada para isso. É como dois amigos carregando um sofá: dá certo quando os dois sobem no mesmo ritmo.

O número, porém, não é um cheque em branco. O alcance das lanças, a geometria da operação e o movimento do mar mudam o que pode ser içado com segurança. Ter 20 mil toneladas nominais não garante que qualquer peça desse peso possa ser erguida em qualquer posição.

Imagem ilustrativa: o módulo do Tyra II foi assentado sobre as seis pernas da estrutura de apoio

Em 2022, um módulo de 17 mil toneladas trocou de navio no meio do mar

Em 4 de outubro de 2022, o Sleipnir instalou o módulo de processamento do projeto Tyra II. Segundo o relato da operação, os dois ganchos retiraram a peça do navio de transporte GPO Emerald e a mantiveram suspensa enquanto o navio se deslocava cerca de uma milha náutica.

No destino, o módulo foi assentado sobre as seis pernas da estrutura de apoio. O exemplo mostra a transferência de um grande módulo já montado, sem exigir sua montagem peça por peça no mar. Não quer dizer que uma plataforma inteira viaje sempre numa peça só.

Como se planeja um içamento desse tamanho?

Com anos de antecedência e um manual próprio. A instalação mobilizou dois operadores de guindaste e mais de 260 trabalhadores a bordo. O início foi possível graças a condições favoráveis de tempo, algo que pesa em toda obra exposta ao clima do mar.

Com uma peça desse porte, o limite nominal de cada guindaste é só o começo. É preciso saber onde fica o centro de gravidade do módulo, onde prender os cabos e como os dois guindastes vão se mover juntos para a carga não pender para um lado. Um erro pequeno vira um problema de toneladas.

O que entra na conta de um içamento como esse:

Centro de gravidade: define como o peso se distribui entre os ganchos.

define como o peso se distribui entre os ganchos. Pontos de içamento: os lugares da peça preparados para receber os cabos.

os lugares da peça preparados para receber os cabos. Coordenação: os dois guindastes precisam trabalhar sincronizados.

os dois guindastes precisam trabalhar sincronizados. Alcance das lanças: quanto mais longe, menor a carga permitida.

quanto mais longe, menor a carga permitida. Movimento do mar: ondas e vento entram no cálculo da janela de trabalho.

Imagem ilustrativa: os tanques de lastro recebem ou descarregam água quando a carga passa para os ganchos

Semissubmersível não quer dizer que o navio afunda

O casco tem dois grandes flutuadores ligados ao convés por colunas. Essa arquitetura permite trabalhar com os flutuadores mais mergulhados e o convés elevado, conforme o calado escolhido para a tarefa. A geometria ajuda a reduzir os movimentos provocados pelas ondas.

A palavra descreve a condição do casco, não um navio indo a pique com guindastes e tudo. Parte da embarcação fica submersa de propósito, porque um casco mais estável é exatamente o que se quer quando há 17 mil toneladas penduradas nos ganchos. Menos balanço significa uma carga mais controlada.

Como o navio se equilibra quando a carga troca de lugar?

Com água. Os tanques de lastro recebem ou descarregam água para controlar a imersão, a inclinação lateral e a inclinação entre proa e popa. O lastreamento acontece antes e durante a transferência de carga, e alguns tanques ajudam nas correções finais.

À medida que os guindastes assumem o peso do módulo, a distribuição de cargas muda aos poucos, acompanhada por ajustes de lastro. A água nos tanques compensa essa mudança e ajuda a manter o Sleipnir equilibrado enquanto a peça passa de um navio para o outro.

A instalação recorde do módulo foi registrada em vídeo:

Lastro cuida do equilíbrio, propulsores cuidam da posição

Ficar parado no lugar certo, em mar aberto, é outra tarefa. O navio dispõe de oito propulsores direcionáveis, fornecidos pela Wärtsilä, usados no posicionamento dinâmico. O controle desses propulsores mantém a embarcação na localização necessária perto das estruturas.

Lastro e propulsores fazem coisas diferentes: um cuida do equilíbrio e do calado, o outro da posição e da orientação. Com o módulo de Tyra já assentado, ainda restavam conexões e comissionamento. O içamento foi uma etapa decisiva da montagem, mas não colocou o campo em produção sozinho.