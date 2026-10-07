Quando o inverno cobre o mar com placas de gelo, uma ponte de 12,9 km precisa enfrentar muito mais que vento e tráfego. Na Confederation Bridge, a própria geometria dos pilares participa da defesa: escudos cônicos fazem o gelo subir, dobrar e se partir antes de transmitir toda a carga horizontal à estrutura.

Por que as placas de gelo se tornaram um dos maiores desafios dessa ponte?

A Confederation Bridge cruza uma faixa de água que congela sazonalmente. Isso significa que seus apoios não enfrentam apenas ondas e correntes: massas de gelo em movimento também podem empurrar os pilares lateralmente durante parte do ano.

Para uma estrutura desse comprimento, a carga do gelo precisa ser controlada repetidamente ao longo de muitos apoios. Em vez de depender apenas de pilares mais grossos, o projeto usa a própria forma da região próxima à linha d’água para alterar a maneira como a placa encontra o concreto.

Como pilares cônicos ajudam uma ponte a enfrentar placas de gelo

Como um cone de 52° consegue reduzir a força do gelo?

O estudo técnico da geometria dos pilares descreve um escudo cônico na linha d’água. A inclinação faz a placa subir pelo apoio, favorecendo sua deformação por flexão em vez de manter toda a interação como compressão frontal.

Essa diferença é decisiva porque o gelo rompe com mais facilidade quando é dobrado. Ao subir pela superfície inclinada, a placa perde apoio, flexiona e pode se quebrar em partes menores, reduzindo a força horizontal que chegaria diretamente ao pilar.

Por que quebrar o gelo por flexão é melhor do que simplesmente bloqueá-lo?

Uma parede vertical tende a receber a placa quase de frente. O cone muda essa interação e transforma parte do movimento horizontal em subida. Assim, a geometria redireciona a força antes que ela seja inteiramente transmitida ao apoio da ponte.

O programa canadense de pesquisa estudou justamente as cargas de gelo esperadas nessa travessia. Ensaios e cálculos ajudaram a estimar como grandes placas e cristas poderiam interagir com os apoios durante o inverno.

Como pilares cônicos ajudam uma ponte a enfrentar placas de gelo

Leia também: William Shakespeare deixou um alerta sobre quem se impressiona facilmente com as aparências: “Nem tudo que reluz é ouro”, a frase que nasceu de uma escolha desastrosa

O que acontece quando uma placa encontra um dos pilares?

A sequência é quase mecânica: a placa avança, encontra a superfície inclinada e começa a subir. Conforme perde sustentação horizontal, o gelo passa a trabalhar em flexão. Se a tensão supera sua resistência, a placa racha e os fragmentos continuam se deslocando ao redor do apoio.

O mecanismo do escudo pode ser resumido assim:

Contato inicial: a placa alcança a região cônica do pilar.

a placa alcança a região cônica do pilar. Subida: a inclinação força parte do gelo para cima.

a inclinação força parte do gelo para cima. Flexão: o peso e o movimento curvam a placa.

o peso e o movimento curvam a placa. Ruptura: o gelo se parte e passa pelo apoio em fragmentos menores.

Por que a forma do pilar é tão importante quanto sua resistência?

Um apoio robusto continua necessário, mas resistir não significa receber toda a força de frente. A ponte usa a geometria para tornar a interação mais favorável antes que o esforço chegue à estrutura principal, reduzindo a severidade de um carregamento ambiental que volta a cada inverno.

É uma solução em que o formato trabalha junto com o material. Em vez de tentar tornar o gelo irrelevante, o projeto aceita que ele chegará aos pilares e o obriga a seguir um caminho que favorece sua própria ruptura antes de continuar pelo estreito.