Em Bordeaux, na França, uma ponte consegue abrir espaço para navios sem girar nem se dividir ao meio. Quando uma embarcação alta precisa passar, todo o vão central de 117 metros sobe verticalmente entre quatro torres, levando cerca de 2.500 toneladas até criar 53 metros de passagem sobre o rio Garona.

Por que essa ponte sobe como um elevador?

A ponte Jacques Chaban-Delmas é do tipo elevadiça vertical. Em vez de levantar apenas uma ponta do tabuleiro, o trecho móvel permanece praticamente horizontal enquanto sobe entre quatro torres, liberando o canal para embarcações altas.

Esse desenho concilia duas necessidades que dividem o mesmo ponto do rio: tráfego urbano sobre a ponte e navegação por baixo dela. Quando o vão está baixo, carros, transporte público, ciclistas e pedestres atravessam normalmente; quando sobe, a prioridade passa temporariamente aos navios.

Como a ponte de Bordeaux sobe para liberar navios

Como 2.500 toneladas conseguem subir entre quatro torres?

O trecho móvel tem 117 metros de comprimento e, segundo a VINCI, pesa cerca de 2.500 toneladas. O conjunto se desloca verticalmente junto aos quatro pilares, que concentram o sistema responsável por erguer o tabuleiro.

O ponto mais curioso é que todo o vão central se move junto. Isso evita inclinar a pista como acontece em pontes basculantes. Para quem observa de longe, o movimento realmente lembra uma plataforma de elevador, só que com uma estrutura de aço do tamanho de um quarteirão curto.

O que muda quando o vão chega a 53 metros?

Na posição elevada, o tabuleiro cria até 53 metros de altura livre sobre o rio. Essa folga permite a passagem de embarcações com estruturas altas, inclusive navios que precisam avançar pelo Garona sem que mastros e partes superiores encontrem o tabuleiro.

A altura não muda apenas a paisagem. Ela transforma por alguns minutos a função da estrutura: a travessia terrestre fica interrompida enquanto o canal marítimo ganha passagem. Depois que a embarcação cruza, o vão retorna à posição normal e o fluxo sobre a ponte pode ser retomado.

Como a ponte de Bordeaux sobe para liberar navios

Com que frequência essa seção inteira precisa ser levantada?

A página oficial de Bordeaux informa cerca de 60 elevações por ano. O número ajuda a mostrar que o mecanismo não é apenas uma demonstração de engenharia, mas parte recorrente da operação de uma ponte instalada em uma rota urbana e fluvial ativa.

Os números centrais da estrutura ajudam a visualizar a escala:

117 metros: comprimento do vão central móvel.

comprimento do vão central móvel. Cerca de 2.500 toneladas: peso informado para a seção instalada.

peso informado para a seção instalada. 53 metros: altura livre alcançada com o tabuleiro elevado.

altura livre alcançada com o tabuleiro elevado. Cerca de 60 vezes ao ano: frequência indicada para as elevações.

Por que uma ponte desse tipo faz sentido em Bordeaux?

A região precisava manter uma ligação urbana permanente entre as duas margens sem bloquear a navegação de embarcações altas. Uma estrutura fixa com pouca altura criaria uma barreira, enquanto uma ponte muito alta exigiria acessos maiores e mudaria completamente a travessia dentro da cidade.

A solução elevadiça deixa a ponte baixa durante a maior parte do tempo e reserva a grande abertura para os momentos necessários. Em vez de obrigar navios ou veículos a se adaptar permanentemente, a própria estrutura muda de posição conforme o uso do rio.