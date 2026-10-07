Fazer algo novo costuma trazer uma consequência difícil de evitar: haverá discordância. Jeff Bezos resumiu essa tensão ao ligar inovação e crítica. A frase não transforma toda oposição em prova de acerto, mas lembra que fugir de qualquer julgamento pode empurrar pessoas e empresas para escolhas cada vez mais seguras.

Em que contexto Jeff Bezos ligou novidade e crítica?

A frase foi registrada em 2012, durante um encontro da AWS re:Invent com uma conversa com Bezos. Ao falar de inovação, ele relacionou fazer algo novo à disposição de lidar com fracasso, incompreensão e críticas.

Esse raciocínio combina com uma ideia recorrente na trajetória de Jeff Bezos: decisões novas não chegam acompanhadas de certeza completa. Quem tenta mudar um produto, serviço ou processo precisa aceitar algum nível de exposição ao julgamento antes de saber se a aposta funcionará.

Evitar qualquer possibilidade de crítica também pode limitar experiências e ideias novas

Por que fazer algo novo costuma atrair resistência?

Novidade altera referências conhecidas. Pessoas que entendem bem o modelo antigo podem desconfiar de uma proposta que ainda não mostrou resultado. Por isso, a resistência inicial pode aparecer mesmo quando a ideia tem potencial. O simples fato de ser diferente cria perguntas que soluções tradicionais já não enfrentam.

Também existe custo para quem será afetado pela mudança. Um produto novo pode alterar rotinas, posições ou negócios estabelecidos. Isso ajuda a explicar por que a crítica nem sempre vem de uma única fonte. Parte aponta falhas reais; parte nasce de preferência pelo conhecido ou de interesses contrariados.

Como ouvir críticas sem abandonar qualquer ideia nova?

A frase perde sentido se for usada para ignorar toda oposição. Uma crítica pode revelar erro de segurança, custo, experiência ou lógica. O desafio é perguntar se existe evidência verificável por trás dela. Quando existe, corrigir o projeto não significa falta de convicção, mas capacidade de aprender.

Quando a objeção é apenas “sempre foi feito assim”, o teste muda. Vale comparar resultados, observar usuários e medir efeitos. A experimentação ajuda a separar rejeição automática de problema real. Persistir deixa de ser teimosia quando existe um processo claro para revisar a ideia.

A seguir listamos 4 perguntas para avaliar críticas antes de desistir de uma ideia nova:

Evidência: a crítica aponta um fato ou apenas uma preferência?

a crítica aponta um fato ou apenas uma preferência? Impacto: existe risco real para quem usa ou recebe a mudança?

existe risco real para quem usa ou recebe a mudança? Teste: há uma forma pequena de experimentar antes de ampliar?

há uma forma pequena de experimentar antes de ampliar? Revisão: qual parte pode mudar sem abandonar o objetivo central?

Leia também: O antigo provérbio para quem precisa continuar tomando uma decisão importante mesmo quando surgem dificuldades no caminho: “Não se troca de cavalo no meio do rio”

Qual é a diferença entre convicção e teimosia?

Convicção mantém o objetivo aberto a ajustes. Teimosia tenta proteger cada detalhe, mesmo quando os fatos mostram problemas. Quem trabalha com inovação precisa sustentar uma direção sem tratar a primeira versão como perfeita. Isso permite ouvir críticas úteis sem entregar a decisão ao primeiro comentário negativo.

Outra diferença é a existência de critérios. Se uma ideia tem indicadores claros, é possível definir o que confirmaria ou enfraqueceria a aposta. A decisão consciente deixa espaço para recuar quando necessário. Assim, suportar crítica não vira desculpa para ignorar consequências ou insistir indefinidamente.

A seguir listamos 3 tipos de crítica que pedem respostas diferentes durante uma inovação:

DADOS EM FOCO Crítica e inovação Tipos de crítica, sinais para observação e respostas possíveis ao testar algo novo. Tipo de crítica Sinal principal Resposta útil Problema real Aponta falha verificável Corrigir ou redesenhar Resistência ao novo Rejeita por estranheza Testar com evidências Interesse contrário Há perda para alguém Separar interesse de argumento

O que a frase de Bezos realmente cobra de quem tenta inovar?

Ela cobra tolerância ao desconforto, não desprezo pela opinião alheia. Fazer algo diferente pode atrair julgamento antes de haver resultados suficientes para encerrar a discussão. Nesse período, clareza de propósito ajuda a continuar testando sem transformar aprovação imediata no único sinal de que a ideia vale a pena.

O ponto final é simples: Jeff Bezos associa novidade à possibilidade de crítica porque criar também expõe escolhas. Quem quer construir algo novo precisa aceitar essa exposição, ouvir o que tem fundamento e continuar quando as evidências ainda sustentam o caminho. Inovar exige coragem, mas também revisão.