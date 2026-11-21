Durante um evento no Distrito Federal, um consumidor tentou gastar R$ 11.721,10, mas seu cartão pré-pago estava bloqueado. Ao pedir explicações, relatou acusação de fraude e condução à delegacia. O TJDFT manteve a devolução de R$ 13.675,10 e indenização após examinar inconsistências nos registros das empresas.

O saldo desapareceu do alcance do consumidor no evento

Em fevereiro de 2020, o homem compareceu a um evento organizado no Distrito Federal. Ele usava cartões de consumação da empresa desde 2017. Na tentativa de comprar alimentos e bebidas, encontrou bloqueados os R$ 11.721,10 que tinha disponíveis.

Para continuar no evento, fez uma nova recarga de R$ 2 mil em outro cartão vinculado à conta. O segundo cartão também acabou bloqueado depois de um pequeno consumo, embora ainda apresentasse R$ 1.954,00 de saldo não utilizado.

Homem tenta pagar uma compra com outro cartão pré-pago, enquanto a atendente observa o indicador de recusa na máquina // Imagem ilustrativa feita por IA

Como uma tentativa de esclarecimento acabou na delegacia?

O consumidor contou que procurou os responsáveis para entender o bloqueio. Segundo seu relato no processo, funcionários o acusaram de fraude, retiraram-no do evento e solicitaram sua condução à delegacia em viatura policial. A notícia judicial não afirma que a fraude tenha sido comprovada.

Após o episódio, os valores continuaram indisponíveis, segundo o homem. Ele recorreu à Justiça pedindo a devolução do dinheiro e uma compensação pelo constrangimento que relatou. O bloqueio de dois cartões passou a ser o centro da disputa.

As empresas apresentaram uma explicação sobre o sistema

A operadora dos cartões e a organizadora do evento negaram falha no serviço. Afirmaram que havia transferências duplicadas no sistema e que a conta do cliente apresentava saldo devedor de R$ 341,88.

Valores e pontos discutidos no processo:

Primeiro cartão: R$ 11.721,10 bloqueados.

R$ 11.721,10 bloqueados. Segunda recarga: R$ 2 mil colocados em outro cartão.

R$ 2 mil colocados em outro cartão. Saldo restante: R$ 1.954,00 também indisponíveis.

R$ 1.954,00 também indisponíveis. Defesa: alegação de saldo negativo não comprovada.

alegação de saldo negativo não comprovada. Decisão: restituição e indenização por dano moral.

A defesa apresentou números de débitos e créditos para justificar a restrição. Mas os desembargadores perceberam que os extratos não incluíam todas as transferências feitas nos dias anteriores e que determinados registros apareciam duplicados sem gerar, necessariamente, crédito em dobro.

Profissionais comparam extratos digitais de cartões pré-pagos, com registros semelhantes na tela e documentos sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a Justiça rejeitou a alegação das empresas?

A 1ª Turma Cível do TJDFT concluiu que as rés não demonstraram o saldo negativo alegado. Uma duplicidade no registro de transferência não provava que o consumidor tivesse recebido duas vezes o mesmo dinheiro. Por isso, foi mantido o reconhecimento do bloqueio indevido.

O acórdão do TJDFT também considerou as consequências do atendimento prestado ao cliente. A situação envolveu tanto a impossibilidade de usar dinheiro já carregado quanto a acusação de fraude descrita nos autos. O julgamento manteve a reparação por danos materiais e morais.

Consumidor e advogada examinam extratos de dois cartões de evento, com decisão judicial e documentos separados sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como foi calculada a devolução do dinheiro?

A devolução correspondeu aos recursos que permaneceram bloqueados: R$ 11.721,10 no cartão inicial e R$ 1.954,00 no segundo. A soma chegou a R$ 13.675,10, sem contar a compensação separada pelo constrangimento.

Nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor protege o acesso a serviços adequados e à reparação por falhas comprovadas. A aplicação concreta depende dos documentos e das circunstâncias de cada caso. O bloqueio do cartão, sozinho, não dispensa a análise das provas.

A decisão manteve a devolução e os danos morais

Em 15 de janeiro de 2026, o tribunal divulgou que a condenação de duas empresas havia sido mantida. Além do ressarcimento de R$ 13.675,10, elas deveriam pagar R$ 4 mil por danos morais, conforme a decisão noticiada.

O valor fixado para o dano moral não é uma multa automática para qualquer cartão recusado. Neste processo, a Justiça analisou registros de consumo, alegações das partes e o episódio na delegacia. A divulgação do julgamento não demonstra que os pagamentos já tenham ocorrido.