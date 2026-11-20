Homem vivo descobriu um registro civil de óbito indevido ligado aos seus dados pessoais após ter a aposentadoria suspensa. O caso chegou ao Tribunal de Justiça do Paraná, que autorizou a correção do registro e estabeleceu R$ 10 mil por danos morais, além de reconhecer perdas materiais não calculadas.

A aposentadoria foi interrompida por informação de óbito

Em junho de 2023, o morador ligado à cidade de Cambará, no Paraná, teve seu benefício previdenciário interrompido. Ao procurar informações junto ao INSS, soube que o sistema registrava sua morte. A notícia levou à busca pelos documentos que sustentavam aquela informação.

Nos registros civis, aparecia uma certidão de óbito com nome, filiação e dados de nascimento compatíveis com os do homem vivo. Também havia averbação do suposto falecimento na certidão de casamento. O erro não significava que ele tivesse falecido, mas produziu consequências administrativas reais.

Aposentado apresenta extrato de benefício a atendente previdenciária, buscando explicação para a interrupção do pagamento // Imagem ilustrativa feita por IA

Como um registro de morte atingiu o benefício?

O cruzamento de informações públicas ligou o registro de óbito ao beneficiário e levou à suspensão da aposentadoria. O processo também examinou documentos pessoais, dados de casamento e registros previdenciários para demonstrar que o titular estava vivo. A suspensão foi um efeito concreto do erro.

O acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná esclarece que o assento de óbito fora lavrado em abril de 2015, anos antes da descoberta do problema. O CPF na documentação não prova cancelamento formal do número; ficou demonstrada a associação indevida da informação de morte à identidade do homem.

O tribunal reconheceu o dano e mandou corrigir

O autor buscou a retirada do registro errado e indenização. O processo enfrentou discussões sobre responsabilidade do Estado e do serviço registral. A 17ª Câmara Cível do TJPR analisou o recurso em julho de 2026 e decidiu reformar parte da sentença anterior.

Os principais pontos reconhecidos no julgamento foram:

Óbito: o registro estava indevidamente ligado a pessoa viva.

o registro estava indevidamente ligado a pessoa viva. Correção: retificação do assento de óbito autorizada.

retificação do assento de óbito autorizada. Dano moral: indenização fixada em R$ 10 mil.

indenização fixada em R$ 10 mil. Dano material: reparação reconhecida, com cálculo posterior.

reparação reconhecida, com cálculo posterior. Benefício: suspensão causada pelo registro equivocado.

O tribunal entendeu que atribuir a morte a alguém vivo atinge a identidade civil e ultrapassa mero aborrecimento. O Estado foi responsabilizado pela reparação. A quantia referente ao benefício suspenso depende de apuração no cumprimento da decisão, sem valor final divulgado.

Por que o erro de cartório tem efeito tão amplo?

O registro civil reúne atos que documentam nascimento, casamento e morte. Esses dados alimentam outras rotinas públicas, o que explica a repercussão da informação incorreta. O caso mostra como um assento registral equivocado pode afetar direitos fora do cartório.

O Código Nacional de Normas do CNJ estabelece procedimentos para a atividade dos registros civis. No caso concreto, entretanto, a decisão de retificação decorreu do acórdão judicial do TJPR, e não de uma simples correção automática. É necessário distinguir regras gerais e providências determinadas naquele processo.

Funcionária de cartório compara registros de casamento e óbito diante de aposentado, com documentos genéricos sobre o balcão // Imagem ilustrativa feita por IA

Quem responde quando o documento causa prejuízo?

O acórdão analisou a atuação do serviço registral e a responsabilidade civil do Estado pelos efeitos do registro. No resultado, a obrigação de reparar foi atribuída ao Estado do Paraná. A decisão não autorizou transformar automaticamente o cartório em devedor direto de todos os valores pedidos.

O tribunal também diferenciou o dano ligado à identidade da perda de valores previdenciários. O primeiro justificou indenização moral de R$ 10 mil; o segundo exigirá cálculo conforme o período de suspensão. Essa separação evita tratar prejuízos ainda não apurados como dinheiro já recebido.

A decisão estabeleceu reparação, não valor final recebido

O julgamento de 13 de julho de 2026 reconheceu R$ 10 mil em danos morais e o direito de calcular prejuízos materiais relacionados ao benefício. Não foi divulgado um total definitivo dessas perdas nem a comprovação de pagamento integral ao autor.

O processo 0001992-04.2023.8.16.0055 documenta uma situação em que a identificação da pessoa foi confundida com um óbito registrado. O resultado judicial protegeu a correção dos dados civis e tratou das consequências financeiras que o erro comprovadamente provocou.