Cliente pagou R$ 2 mil a um advogado para cuidar de ações judiciais, mas relatou falhas na tramitação de seu processo trabalhista. A Justiça do Distrito Federal determinou a devolução dos honorários e fixou R$ 15 mil pela perda de uma chance, após constatar problemas que impediram uma defesa adequada.

A contratação previa mais de uma ação judicial

O homem contratou o profissional para ajuizar demandas nas áreas trabalhista, civil e comercial, segundo o relato que chegou ao tribunal. Ele afirmou ter pago R$ 2 mil em honorários. No entanto, somente uma ação trabalhista foi proposta, e sua petição inicial apresentava problemas.

Depois de uma tentativa de conciliação sem acordo, a magistrada responsável identificou falhas na petição e na atuação profissional. O cliente questionou o serviço recebido e pediu a devolução do dinheiro. Também buscou indenização pela chance que teria perdido no processo.

Cliente e advogado analisam contrato de serviços jurídicos, com três pastas e recibo sobre a mesa de um escritório // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais falhas foram identificadas no processo?

Ao examinar o caso, os julgadores apontaram omissões que afetaram o andamento da ação trabalhista. O advogado não corrigiu integralmente a petição inicial, não apresentou resposta adequada à defesa adversária e deixou de adotar medidas relevantes para produção de provas e recurso.

O comunicado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal descreve que faltaram resposta aos argumentos contrários, impugnação de documentos, indicação de testemunhas e recurso à instância superior. O tribunal considerou relevante que havia possibilidade jurídica de questionar a decisão, mas essa via não foi utilizada.

A Justiça distinguiu erro profissional de derrota normal

Em primeira instância, foi determinada a rescisão do contrato e a devolução dos R$ 2 mil. No recurso, a 5ª Turma Cível reconheceu também a perda de uma chance. A responsabilidade não decorreu simplesmente do resultado desfavorável da ação trabalhista.

As falhas destacadas pelos julgadores envolveram estas etapas:

Petição inicial: correção incompleta dos defeitos apontados.

correção incompleta dos defeitos apontados. Resposta: ausência de réplica à defesa apresentada.

ausência de réplica à defesa apresentada. Documentos: falta de impugnação do material adversário.

falta de impugnação do material adversário. Testemunhas: ausência de indicação para produção da prova.

ausência de indicação para produção da prova. Recurso: oportunidade de revisão judicial não aproveitada.

Esses pontos foram examinados em conjunto. A turma entendeu que o cliente ficou sem defesa suficientemente diligente e sem a possibilidade de ver seu pedido reavaliado em grau superior. Por isso, fixou R$ 15 mil de indenização, além da devolução contratual.

Cliente acompanha advogada na revisão de petição e documentos trabalhistas, com pasta aberta e sistema judicial genérico no computador // Imagem ilustrativa feita por IA

O advogado é obrigado a vencer a causa?

Não. A advocacia é normalmente uma obrigação de meio: o profissional deve agir com cuidado e técnica, sem garantir vitória. O Código de Ética da OAB orienta a atuação responsável, com lealdade, dedicação e respeito aos deveres profissionais assumidos no atendimento.

O tema também aparece no conceito de advocacia, que envolve representação e defesa dos interesses de clientes. O julgamento não afirmou que o trabalhador certamente ganharia a ação original. Reconheceu, de forma mais limitada, que ele perdeu uma oportunidade real de discutir a decisão.

Advogada explica ao cliente uma decisão trabalhista e documentos de recurso, durante análise da oportunidade processual perdida // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a perda de uma chance foi avaliada?

A análise buscou separar uma expectativa vaga de oportunidade processual efetivamente perdida. Havia medidas que o profissional deixou de adotar, inclusive recurso quando, segundo o tribunal, existia jurisprudência favorável. Isso não permite afirmar qual seria a decisão final do processo trabalhista.

O valor da reparação foi fixado diante da chance retirada do cliente, e não de uma vitória hipotética considerada certa. A conclusão exige fatos comprovados e relação com a omissão. Uma reclamação genérica de atendimento ruim, isoladamente, não demonstra a mesma situação reconhecida nessa ação.

O resultado não equivale a vitória trabalhista

O tribunal manteve o encerramento do contrato de serviços e a devolução de R$ 2 mil, com acréscimos definidos na decisão. A condenação de R$ 15 mil reparou a perda da chance processual, não o pagamento automático de valores que seriam pedidos na ação trabalhista.

Divulgado em julho de 2015, o julgamento está ligado ao processo 20130410038077. O caso diferencia uma causa que não prospera apesar do trabalho adequado de outra em que falhas concretas na atuação profissional retiram do cliente uma oportunidade de defesa.