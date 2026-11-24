A plataforma de gás Troll A tem 472 metros da base ao topo, mas a maior parte dela fica debaixo d’água. Montada no litoral da Noruega, ela foi rebocada por sete dias até o Mar do Norte em 1995 e assentada a cerca de 302 metros de profundidade, firme no fundo pelo próprio peso, sem estacas nem amarras.

Como 472 metros podem ficar quase todos debaixo d’água?

Vista da superfície, a Troll A parece uma torre industrial sobre o mar, mas boa parte da estrutura está escondida debaixo d’água. Os registros históricos da plataforma indicam 472 metros do ponto mais baixo ao mais alto. Só que o local de instalação tem cerca de 302 metros de água.

A conta é simples: a maior parte da estrutura está mergulhada. Só a base gravitacional de concreto mede cerca de 369 metros, e é ela que encosta no leito marinho. A parte visível, com o convés e os equipamentos, é a ponta do iceberg.

Imagem ilustrativa: a base de concreto começou a ser feita em 1991 e foi unida ao convés num fiorde abrigado

A base e o convés nasceram em lugares diferentes

A construção da base começou em 1991 em Hinnavågen, em Stavanger, uma obra de concreto de proporções raras. Enquanto isso, o convés com os equipamentos de produção era fabricado separadamente pela Aker Stord.

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O encontro aconteceu em Vats, no fiorde de Yrke, onde a base foi concluída e unida ao convés. As etapas mais delicadas ficaram em águas abrigadas da costa, e não em mar aberto. Assim, a plataforma partiu para o campo já montada.

Como se reboca uma estrutura desse tamanho?

O truque está na própria base. Ela tem volumes internos que permitem flutuar de forma controlada durante a instalação. Em vez de carregar a plataforma num navio, a operação faz o contrário: a estrutura boia e é puxada pelo mar, com parte dela submersa para manter o equilíbrio.

Isso explica por que a altura total não aparecia durante a viagem. Na partida, cerca de 225 metros ficavam abaixo da superfície, e pouco mais de 245 apareciam acima da água. Ainda assim, mover algo dessa escala exigiu uma frota coordenada e um trajeto planejado até o campo.

Os números da travessia de 1995:

Partida: 10 de maio, a partir do fiorde onde a plataforma foi montada.

10 de maio, a partir do fiorde onde a plataforma foi montada. Rebocadores: oito puxando à frente e dois ajudando a guiar pela retaguarda.

oito puxando à frente e dois ajudando a guiar pela retaguarda. Parte submersa: cerca de 225 metros da estrutura no início do reboque.

cerca de 225 metros da estrutura no início do reboque. Duração: sete dias de viagem até a posição final.

sete dias de viagem até a posição final. Destino: o campo Troll, com cerca de 302 metros de lâmina d’água.

Imagem ilustrativa: saias de concreto penetram no solo e a base se mantém no fundo pelo próprio peso, sem estacas

Lastro e saias de concreto prenderam a plataforma ao fundo

Chegando ao campo, era hora de afundar de propósito. A etapa final usou o lastreamento, que significa acrescentar peso de forma controlada para a plataforma descer aos poucos. A base foi baixada até tocar o leito marinho na posição prevista.

Sob a fundação há saias de concreto, que penetram no solo e completam a estabilidade do apoio. A solução é de uma plataforma assentada pelo próprio peso, sem estacas nem linhas de amarração. É o contrário de uma plataforma flutuante, que precisa ficar presa por cabos o tempo todo.

O que acontece quando o mar não colabora?

Espera-se. Em 16 de maio de 1995, a piora do tempo, com vento forte e ondas de cerca de cinco metros, interrompeu o avanço para a posição final. A operação aguardou condições mais favoráveis antes de continuar. No dia seguinte, 17 de maio, a plataforma tocou o leito marinho, e a posição final veio alguns dias depois.

O episódio mostra que instalar a Troll A envolveu decisões sobre vento e ondas, não só cálculos de estrutura. Estruturas no mar convivem com as forças da natureza. Os sete dias valem para aquela viagem histórica, não como prazo padrão para rebocar plataformas.

Este documentário mostra a plataforma colocada no Mar do Norte em 1995:

A torre sobre o mar esconde uma fundação muito maior

As medidas falam de partes diferentes. São cerca de 369 metros para a base de concreto, 472 metros para o conjunto completo e aproximadamente 302 metros de profundidade no local. O relato detalhado do assentamento arredonda a lâmina d’água para 303 metros, uma diferença de aproximação para o mesmo campo.

Depois de instalada, a Troll A passou a servir à produção de gás do campo Troll, com dutos até o processamento em Kollsnes. O assentamento não encerrou o trabalho: ainda vieram preparação e comissionamento antes do fornecimento. Sob a torre visível, o que segura tudo é uma fundação gigante que um dia flutuou.