Dois túmulos neolíticos de quase 6 mil anos foram identificados em Maree, na Irlanda. Um possui pátio aberto, associado a encontros; outro conserva uma câmara sob enorme laje de pedra. A descoberta permite comparar formas de sepultamento e rituais, mas não revela como aquelas comunidades celebravam seus mortos.

Como dois túmulos apareceram no mesmo terreno?

Em 2026, pesquisadores da Universidade de Galway escavaram a área de Prospecthill, na península de Maree. Eles reencontraram um monumento considerado perdido e identificaram outro que não era reconhecido como túmulo. As duas estruturas ficam próximas e pertencem ao Neolítico antigo.

As escavações são coordenadas por Michelle Comber e Noel McCarthy. A universidade irlandesa considera rara a presença conjunta desses modelos. Isso permite observar tradições funerárias diferentes no mesmo lugar, sem supor que todos os seus usuários viveram exatamente ao mesmo tempo.

A descoberta mostra como os sepultamentos podiam apresentar características distintas na mesma região

A primeira estrutura tinha um pátio cerimonial

A chamada tumba com pátio mede cerca de 30 metros de comprimento. Seu formato inclui uma área aberta diante das câmaras. Ela provavelmente servia a reuniões e cerimônias, além de receber restos humanos. A disposição das pedras ajuda a imaginar a circulação das pessoas.

Na Irlanda, monumentos semelhantes são chamados de court tombs. Um exemplo preservado em Creevykeel mostra a importância do espaço de encontro. A comparação serve para entender a arquitetura, não para afirmar que os rituais de Maree eram idênticos aos de outras comunidades.

O que havia de diferente na segunda tumba?

O segundo monumento é uma tumba de portal, com grandes pedras em pé sustentando uma cobertura. Sua laje superior chega a quase 4 metros de comprimento e tem peso estimado em 14 toneladas. Uma cavidade aberta na rocha ajudou a preservar materiais funerários antigos.

As duas construções apresentam diferenças que orientam a pesquisa:

Com pátio: destaca uma área aberta destinada a encontros.

destaca uma área aberta destinada a encontros. De portal: apresenta uma câmara marcada por grande laje superior.

apresenta uma câmara marcada por grande laje superior. Dimensões: uma se estende por 30 metros; a outra tem tampa monumental.

uma se estende por 30 metros; a outra tem tampa monumental. Contexto: ambas estão lado a lado na mesma paisagem.

ambas estão lado a lado na mesma paisagem. Uso: os vestígios permitem pesquisar ritos, não reconstituí-los integralmente.

Os túmulos megalíticos irlandeses apresentam vários formatos. Uma cobertura muito pesada exigia planejamento e trabalho conjunto, mas a pedra não informa quantos construtores participaram. O tamanho revela um investimento coletivo importante, enquanto a organização das cerimônias ainda precisa ser estudada.

Os túmulos preservados oferecem pistas sobre as tradições de populações que viveram há milhares de anos

Objetos e ossos ajudam a estudar os funerais

A equipe encontrou ferramentas de pedra, fragmentos de cerâmica e ossos cremados. Na tumba de portal apareceu também um pequeno pingente de ametista, considerado incomum pelos pesquisadores. A posição desses materiais é tão importante quanto sua aparência para entender as etapas de uso.

Uma peça deixada em um túmulo pode indicar ritual, memória ou distinção social, mas não existe uma única interpretação segura. Os pesquisadores precisam comparar os objetos com as camadas do solo. Assim evitam misturar depósitos de épocas diferentes e atribuir intenção sem evidência.

Os monumentos ajudam a entender os primeiros agricultores

As duas estruturas pertencem à época em que comunidades agrícolas se espalhavam pelo oeste da Irlanda. Construir monumentos de pedra exigia escolher materiais, organizar tarefas e reservar espaço na paisagem. Isso sugere relações duradouras com o território e cuidado coletivo com os mortos.

O projeto MAREE investiga como a região foi usada ao longo de milhares de anos. A combinação dos dois túmulos amplia as perguntas sobre vizinhança, encontros e tradições. Ainda não é possível dizer se um grupo copiou ou substituiu o outro.

A análise das construções pode revelar detalhes sobre a organização social das comunidades antigas

O que as escavações ainda podem esclarecer?

O estudo do solo, dos ossos e dos objetos poderá indicar se os monumentos tiveram fases diferentes de uso. Datações mais precisas também podem ajudar a estabelecer a sequência das atividades. A proximidade das estruturas é um fato; a relação entre seus construtores continua sendo investigada.

Em Maree, a descoberta permite observar duas maneiras de construir lugares para os mortos e para encontros. As pedras preservaram sinais de trabalho compartilhado e escolhas de uma comunidade distante. O valor dos túmulos está em oferecer perguntas históricas concretas, sem exigir respostas inventadas.