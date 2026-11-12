Mais de 800 pedras de afiar romanas encontradas nas margens do rio Wear, perto de Sunderland, na Inglaterra, apontam para um polo de produção. Peças inacabadas, ferramentas e âncoras ajudam a entender o trabalho realizado. Testes no solo situam os vestígios no período romano, entre os séculos I e III.

Uma margem de rio guardava centenas de peças descartadas

As escavações ocorreram em Offerton, perto de Sunderland, no nordeste da Inglaterra. Voluntários da Vedra Hylton Community Association trabalharam com apoio de pesquisadores universitários e identificaram uma concentração incomum de barras de pedra usadas para afiar lâminas. O local fica próximo ao curso do rio Wear.

A Universidade de Durham informou em janeiro de 2026 que mais de 800 pedras de afiar tinham sido recuperadas. O conjunto inclui peças quebradas, exemplares quase prontos e fragmentos que ainda conservam marcas do trabalho manual realizado na época. A margem ainda pode esconder outros exemplares.

A localização próxima ao rio oferece pistas sobre a organização do antigo centro de trabalho – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que tantas pedras ficaram no mesmo lugar?

A maior parte dos objetos apresenta defeitos ou quebras. Para a equipe, isso pode representar descarte durante a fabricação, quando peças que não atingiam o formato esperado eram deixadas no local, em vez de seguirem para uso ou comércio. A hipótese considera os defeitos visíveis nas peças.

Entre os achados há 65 peças duplas, ainda unidas antes da separação, e uma peça tripla rara. Esses estágios de produção oferecem uma sequência material que ajuda a reconstruir o processo, desde o corte inicial até o acabamento das superfícies.

Os achados indicam uma oficina de grande escala

As pedras de afiar eram importantes para manter o fio de facas, ferramentas agrícolas e outros objetos cortantes. A presença de tantas peças em diferentes estágios sugere uma produção organizada, possivelmente destinada a abastecer consumidores além da região imediata.

A sequência pode ser vista nas diferenças de forma, desgaste e acabamento entre os achados:

Blocos brutos : fragmentos de rocha antes de receber o acabamento final, o formato ainda não estava definido na peça.

: fragmentos de rocha antes de receber o acabamento final, o formato ainda não estava definido na peça. Peças duplas : barras ainda unidas, sem a separação completa, essa etapa ajuda a entender a divisão do trabalho.

: barras ainda unidas, sem a separação completa, essa etapa ajuda a entender a divisão do trabalho. Pedras quebradas: exemplares que provavelmente foram descartados na fabricação, o defeito pode ter impedido sua venda ou utilização.

A interpretação aparece também na Sociedade Arqueológica de Durham e Northumberland, que destaca a participação da comunidade nas escavações. O grupo relaciona as peças encontradas a um provável processo de extração de rocha e acabamento em margens opostas.

As pedras de afiar mostram a importância da preparação e manutenção de ferramentas naquela época – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como os pesquisadores identificaram a época romana?

Os especialistas analisaram sedimentos por luminescência opticamente estimulada, técnica que estima quando grãos minerais ficaram protegidos da luz. A camada das pedras apresentou uma faixa estimada entre os anos 104 e 238 depois de Cristo. Esse método não mede diretamente a idade da pedra.

A camada logo abaixo apresentou outra faixa, entre 42 e 184 depois de Cristo. As datas não indicam um ano exato de abertura da oficina, mas reforçam que os materiais pertencem ao contexto da Britânia romana.

As âncoras levantam uma hipótese de transporte

Além das pedras de afiar, foram registradas 11 âncoras de pedra, encontradas em campanhas distintas. Os arqueólogos consideram que embarcações fluviais poderiam transportar blocos de arenito entre pontos de extração, preparo e distribuição. Elas foram encontradas em mais de uma campanha.

A rocha disponível do outro lado do rio e os objetos em várias fases são pistas para essa ideia. Porém, as âncoras não permitem reconstruir sozinhas as rotas, a quantidade de barcos nem o destino final de cada remessa.

O conjunto de vestígios pode ajudar a entender como funcionavam as atividades artesanais locais – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que o sítio revela sobre o cotidiano romano?

A descoberta traz evidências de um trabalho menos visível do que fortalezas e muralhas: produzir e manter ferramentas usadas em casas, lavouras e atividades profissionais. A concentração em Offerton também ajuda a pesquisar a economia regional do norte da Inglaterra.

A equipe acredita que outras peças ainda possam estar soterradas na margem. Novas escavações podem definir melhor a extensão da área de produção e sua ligação com o transporte pelo rio, sem confundir uma hipótese promissora com conclusão definitiva. O trabalho continua sujeito a novas confirmações.