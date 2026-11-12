Uma ferramenta egípcia de 5.300 anos, encontrada em uma sepultura de Badari, foi reavaliada e pode ser uma broca movida por arco e corda. Marcas de desgaste e restos de couro indicam movimento giratório. A descoberta amplia o conhecimento sobre as técnicas usadas por artesãos antes dos primeiros faraós.

Uma peça pequena guardava pistas de uma técnica antiga

A peça de cobre e outros metais mede apenas 63 milímetros e pesa cerca de 1,5 grama. Foi retirada da sepultura 3932, em Badari, no Alto Egito, nas escavações de Guy Brunton, realizadas há aproximadamente um século.

Durante décadas, o objeto foi classificado como uma espécie de furador simples. Uma equipe ligada à Universidade de Newcastle e à Academia de Belas Artes de Viena voltou a examiná-lo e apresentou outra explicação para o uso daquela ponta metálica. Essa classificação inicial não descrevia um mecanismo giratório.

O possível uso de arco e corda mostra uma solução para controlar melhor o movimento de perfuração – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que revelou o exame da ponta metálica?

Ao ampliar a superfície, os pesquisadores identificaram riscos finos, bordas arredondadas e uma pequena curvatura na ponta. Essas marcas são compatíveis com o atrito produzido por uma peça que gira repetidamente contra outro material, em vez de apenas perfurá-lo com pressão direta.

O estudo também descreveu seis voltas de uma tira de couro ao redor da haste. A equipe interpreta esse vestígio como possível parte da corda de um arco, embora a estrutura completa da ferramenta não tenha sido preservada.

Arco e corda permitiam repetir o movimento

Na hipótese apresentada pelos pesquisadores, um arco com corda movimentava a haste para a frente e para trás. Esse gesto transformava o deslocamento das mãos em rotação rápida, permitindo trabalhar pequenas superfícies com regularidade e mais controle do que um furador comum.

O movimento dependia da ligação entre partes simples, embora nem todas tenham sobrevivido:

Haste metálica : a ponta girava contra o material que seria perfurado, e podia alcançar pontos pequenos com maior precisão.

: a ponta girava contra o material que seria perfurado, e podia alcançar pontos pequenos com maior precisão. Corda de couro : enrolada na haste, transmitia o movimento do arco, um vestígio frágil que exige exames cuidadosos.

: enrolada na haste, transmitia o movimento do arco, um vestígio frágil que exige exames cuidadosos. Arco manual: o movimento de ida e volta fazia a ponta girar, sem exigir que a mão girasse diretamente a ponta.

A diferença importa para atividades como abrir furos em madeira e preparar contas de adorno. A broca encontrada não prova quais peças específicas seu dono produziu, mas indica que o princípio mecânico podia ser conhecido antes da formação do Estado faraônico.

Quais detalhes sustentam essa interpretação?

Nenhum indício isolado explica sozinho o funcionamento do objeto. O valor da pesquisa está na combinação entre marcas microscópicas, formato da ponta e couro preservado, observados em uma peça cujo contexto de escavação já era conhecido.

O registro do Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge ainda descreve o artefato como furador de cobre com possível tira de couro. Isso ajuda a distinguir a classificação histórica da interpretação publicada pelos pesquisadores em 2026. As duas descrições mostram como o conhecimento muda com novos exames.

A descoberta oferece pistas sobre o desenvolvimento de técnicas artesanais há milhares de anos – IMAGEM ILUSTRATIVA

A descoberta muda a cronologia das ferramentas

Brocas de arco são conhecidas por exemplares e representações de períodos posteriores. O novo exame sugere que o uso de rotação controlada já existia mais de dois milênios antes de conjuntos mais bem preservados do Novo Império.

O achado também amplia o olhar sobre o Antigo Egito. Grandes monumentos chamam atenção, mas objetos modestos de oficinas e sepulturas ajudam a mostrar como o conhecimento técnico era aplicado em tarefas diárias, muito antes das construções famosas.

O que ainda falta descobrir sobre a broca?

A análise química identificou componentes de uma liga metálica pouco comum, com elementos como arsênio, níquel, chumbo e prata. Esses dados permitem investigar escolhas de fabricação e origem de materiais, mas não demonstram, por si sós, uma rota comercial específica.

Novas comparações com peças semelhantes podem indicar onde a técnica era usada e se havia diferentes modelos. Por enquanto, a evidência mais forte está no objeto de Badari: um pequeno instrumento que obriga os pesquisadores a rever uma cronologia antiga.