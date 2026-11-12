Uma ferramenta egípcia de 5.300 anos, encontrada em uma sepultura de Badari, foi reavaliada e pode ser uma broca movida por arco e corda. Marcas de desgaste e restos de couro indicam movimento giratório. A descoberta amplia o conhecimento sobre as técnicas usadas por artesãos antes dos primeiros faraós.
Uma peça pequena guardava pistas de uma técnica antiga
A peça de cobre e outros metais mede apenas 63 milímetros e pesa cerca de 1,5 grama. Foi retirada da sepultura 3932, em Badari, no Alto Egito, nas escavações de Guy Brunton, realizadas há aproximadamente um século.
Durante décadas, o objeto foi classificado como uma espécie de furador simples. Uma equipe ligada à Universidade de Newcastle e à Academia de Belas Artes de Viena voltou a examiná-lo e apresentou outra explicação para o uso daquela ponta metálica. Essa classificação inicial não descrevia um mecanismo giratório.
O que revelou o exame da ponta metálica?
Ao ampliar a superfície, os pesquisadores identificaram riscos finos, bordas arredondadas e uma pequena curvatura na ponta. Essas marcas são compatíveis com o atrito produzido por uma peça que gira repetidamente contra outro material, em vez de apenas perfurá-lo com pressão direta.
O estudo também descreveu seis voltas de uma tira de couro ao redor da haste. A equipe interpreta esse vestígio como possível parte da corda de um arco, embora a estrutura completa da ferramenta não tenha sido preservada.
Arco e corda permitiam repetir o movimento
Na hipótese apresentada pelos pesquisadores, um arco com corda movimentava a haste para a frente e para trás. Esse gesto transformava o deslocamento das mãos em rotação rápida, permitindo trabalhar pequenas superfícies com regularidade e mais controle do que um furador comum.
- Haste metálica: a ponta girava contra o material que seria perfurado, e podia alcançar pontos pequenos com maior precisão.
- Corda de couro: enrolada na haste, transmitia o movimento do arco, um vestígio frágil que exige exames cuidadosos.
- Arco manual: o movimento de ida e volta fazia a ponta girar, sem exigir que a mão girasse diretamente a ponta.
A diferença importa para atividades como abrir furos em madeira e preparar contas de adorno. A broca encontrada não prova quais peças específicas seu dono produziu, mas indica que o princípio mecânico podia ser conhecido antes da formação do Estado faraônico.
Quais detalhes sustentam essa interpretação?
Nenhum indício isolado explica sozinho o funcionamento do objeto. O valor da pesquisa está na combinação entre marcas microscópicas, formato da ponta e couro preservado, observados em uma peça cujo contexto de escavação já era conhecido.
O registro do Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge ainda descreve o artefato como furador de cobre com possível tira de couro. Isso ajuda a distinguir a classificação histórica da interpretação publicada pelos pesquisadores em 2026. As duas descrições mostram como o conhecimento muda com novos exames.
A descoberta muda a cronologia das ferramentas
Brocas de arco são conhecidas por exemplares e representações de períodos posteriores. O novo exame sugere que o uso de rotação controlada já existia mais de dois milênios antes de conjuntos mais bem preservados do Novo Império.
O achado também amplia o olhar sobre o Antigo Egito. Grandes monumentos chamam atenção, mas objetos modestos de oficinas e sepulturas ajudam a mostrar como o conhecimento técnico era aplicado em tarefas diárias, muito antes das construções famosas.
O que ainda falta descobrir sobre a broca?
A análise química identificou componentes de uma liga metálica pouco comum, com elementos como arsênio, níquel, chumbo e prata. Esses dados permitem investigar escolhas de fabricação e origem de materiais, mas não demonstram, por si sós, uma rota comercial específica.
Novas comparações com peças semelhantes podem indicar onde a técnica era usada e se havia diferentes modelos. Por enquanto, a evidência mais forte está no objeto de Badari: um pequeno instrumento que obriga os pesquisadores a rever uma cronologia antiga.
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