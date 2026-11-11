Os tabletes cuneiformes encontrados em Kurd Qaburstan, no Iraque, podem ajudar a entender a destruição de uma cidade da antiga Mesopotâmia. Registros de palácio e sinais de violência aproximam o sítio da antiga Qabra. A ligação com um cerco histórico é forte, mas ainda depende do estudo cuidadoso dos textos.

O que foi encontrado nas escavações no Iraque?

A equipe liderada pela Universidade da Flórida Central encontrou 20 tabletes e mais de 100 marcas de selos de argila no setor administrativo de um palácio. Parte do material apareceu entre paredes destruídas e restos de incêndio, formando um arquivo antigo.

Segundo a Universidade da Flórida Central, as campanhas de 2024 e 2025 também localizaram fortificações e vestígios humanos. A associação entre documentos e destruição permite pesquisar não apenas o comércio, mas também a violência vivida por uma cidade há quase 4 mil anos.

Os registros escritos oferecem pistas sobre a vida política e militar das cidades mesopotâmicas

Os textos mostram como o palácio funcionava

A maioria dos documentos registra quantidades de produtos e atividades administrativas. Há referências a ingredientes de cerveja e a cobre, além de uma carta que está sendo estudada. Esses detalhes mostram uma economia organizada, com funcionários responsáveis por controlar o que chegava ao palácio.

As marcas de selos serviam para identificar e proteger recipientes, portas ou documentos. O sistema de escrita cuneiforme utilizava sinais marcados em argila, permitindo guardar informações por muito tempo. Nem todo tablete era uma crônica de guerra: muitos registravam tarefas comuns.

Por que os tabletes podem apontar para um cerco?

Três tabletes apresentam datas associadas a um mesmo ano conhecido em registros antigos. Essa informação combina com um episódio de ataque descrito na Estela da Vitória de Dadusha. A relação fortalece a identificação de Kurd Qaburstan com Qabra, mas não resolve toda a história.

As pistas reunidas pela escavação são de tipos diferentes:

Datas escritas: ajudam a relacionar os arquivos a um período histórico.

ajudam a relacionar os arquivos a um período histórico. Palácio destruído: mostra danos e depósitos de materiais quebrados.

mostra danos e depósitos de materiais quebrados. Restos humanos: indicam mortes em contextos de destruição.

indicam mortes em contextos de destruição. Muralhas: mostram uma cidade preocupada com defesa.

mostram uma cidade preocupada com defesa. Selos: revelam como os registros e produtos eram controlados.

O relatório da temporada de 2025 detalha essas provas e a leitura ainda em andamento. Algumas relações dependem da tradução correta e da comparação de datas. Por isso, evidência de violência e identificação definitiva do cerco não são a mesma coisa.

A arqueologia ajuda a reconstruir o ataque

Entre os escombros surgiram objetos quebrados e restos humanos sem os cuidados normalmente ligados a sepultamentos. Os pesquisadores analisam as camadas do chão e das paredes para distinguir momentos de destruição. Um palácio pode ter sofrido mais de um episódio de violência.

Além de cavar, a equipe usou levantamentos do terreno para reconhecer ruas, muralhas e edifícios. Essas técnicas sem escavação ajudam a escolher onde pesquisar depois. A comparação de mapas e objetos reduz o risco de transformar uma única descoberta em explicação completa.

A escrita cuneiforme preservou informações que ainda podem ser estudadas milhares de anos depois

Qual era a importância de Qabra na Mesopotâmia?

Qabra aparece como uma cidade relevante na Idade do Bronze, período em que comunidades construíam palácios, rotas de troca e sistemas de defesa. O sítio fica na planície de Erbil, no atual Iraque. Suas dimensões sugerem um centro urbano expressivo.

Uma carta encontrada no palácio menciona o nome Mutu-Kumri, também conhecido em outro arquivo antigo. Se os documentos citam a mesma pessoa, será possível aproximar um personagem histórico de um lugar específico. A identidade, porém, ainda exige comparação entre inscrições.

Os documentos ainda precisam ser lidos por completo

Os especialistas estudam a forma dos sinais, as datas e o contexto das peças para estabelecer o conteúdo de cada registro. Fragmentos podem estar incompletos, e uma tradução nova pode mudar a interpretação. O maior avanço é unir testemunhos escritos a vestígios materiais.

A hipótese de que Kurd Qaburstan seja Qabra ganhou força, mas a pesquisa continua. Os tabletes não entregam uma cena pronta do cerco. Eles revelam tarefas, nomes e datas que ajudam a entender como vivia a cidade e o que pode ter ocorrido em sua queda.