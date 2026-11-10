Uma peça de ouro medieval foi encontrada por Yara Souza nos primeiros 90 minutos de sua primeira escavação, em julho de 2025, em Northumberland, na Inglaterra. O objeto, datado do século IX, mede cerca de quatro centímetros. A descoberta ganhou relevância porque outra peça semelhante havia surgido nesse mesmo lugar.

Quem encontrou o ouro na primeira escavação?

Yara Souza, estudante de arqueologia da Universidade de Newcastle, participava de trabalhos de campo na região de Redesdale, no norte da Inglaterra. Ela fazia parte de uma equipe com estudantes e arqueólogos do North East Museums. O achado ocorreu logo no início de sua primeira experiência em escavações.

A atividade aconteceu em julho de 2025. Yara, natural de Orlando, nos Estados Unidos, não havia participado da escavação universitária anterior por motivo de saúde. A universidade divulgou a descoberta em 11 de agosto de 2025, destacando a raridade do metal e as dúvidas sobre o uso do objeto.

A peça de ouro oferece uma oportunidade de investigar a história medieval da região – IMAGEM ILUSTRATIVA

A peça de ouro medieval de quatro centímetros chamou atenção

O artefato tem aproximadamente quatro centímetros de comprimento e uma ponta com decoração trabalhada. A universidade o descreve como uma peça de ouro do início da Idade Média, associada ao século IX. Sua forma não permite apontar com segurança qual objeto maior, se algum, ele integrava.

Em 2021, Alan Gray, que usava detector de metais, havia encontrado outro objeto semelhante no mesmo local. Essa coincidência levou os pesquisadores a examinar melhor a área. Duas peças próximas, com características parecidas, oferecem mais pistas do que um objeto isolado, embora ainda deixem dúvidas sobre sua função.

Por que dois objetos parecidos são importantes?

A presença de duas peças de ouro faz os arqueólogos considerar um possível uso cerimonial ou religioso. O metal era associado a pessoas de alto status na sociedade da época. No entanto, os pesquisadores não afirmam ter encontrado um tesouro completo nem sabem quem possuía os objetos.

Os pontos observados pela equipe ajudam a separar fatos de hipóteses:

Material: a peça mais recente foi identificada como um objeto de ouro.

a peça mais recente foi identificada como um objeto de ouro. Dimensão: mede cerca de quatro centímetros e possui uma ponta decorada.

mede cerca de quatro centímetros e possui uma ponta decorada. Local: o achado ocorreu na mesma área de outra peça encontrada em 2021.

o achado ocorreu na mesma área de outra peça encontrada em 2021. Interpretação: um uso religioso ou cerimonial é possível, mas ainda não foi comprovado.

O professor James Gerrard, responsável pelo acompanhamento acadêmico, considera possível que as peças tenham sido enterradas de propósito. Essa explicação ainda precisa ser testada com a análise do terreno e dos materiais. Também não há confirmação de que as duas partes pertenciam ao mesmo objeto.

O achado mostra como até pequenas áreas escavadas podem guardar objetos importantes – IMAGEM ILUSTRATIVA

Uma estrada romana ajuda a entender o lugar

O sítio fica perto da antiga Dere Street, estrada construída pelos romanos e usada por muito tempo depois do fim do domínio romano na região. Segundo a Historic England, trechos dessa via atravessam Northumberland e aparecem perto de outros vestígios antigos e medievais.

A rota de Dere Street ligava regiões importantes do norte da atual Inglaterra e da Escócia. A Universidade de Newcastle relaciona o local a caminhos entre centros religiosos como Hexham e Jedburgh. Essa localização pode explicar a circulação de pessoas de alto status, mas não determina quem deixou o ouro.

O que os arqueólogos ainda querem descobrir?

A equipe pretende estudar melhor as duas peças, inclusive sua forma e possível uso. O trabalho reúne a universidade e profissionais ligados ao Portable Antiquities Scheme, programa que registra achados arqueológicos feitos pelo público. A colaboração ajudou a transformar uma descoberta de detector em uma escavação acompanhada.

O objetivo é entender se os objetos foram perdidos, guardados ou enterrados por algum motivo. Até agora, a hipótese de um depósito intencional é apenas uma possibilidade. Os pesquisadores também esperam que as peças possam ser mostradas futuramente no Great North Museum: Hancock, sem data confirmada.

A descoberta chamou atenção pelo pouco tempo de trabalho necessário para encontrar a peça – IMAGEM ILUSTRATIVA

A descoberta abriu novas perguntas sobre o passado

O caso chamou atenção pela rapidez: menos de duas horas separaram o início do trabalho de Yara da descoberta do ouro. Mas o valor arqueológico não está na sorte da estudante. Ele depende do registro do lugar, da comparação com a peça de 2021 e de estudos posteriores.

Em Northumberland, os objetos apontam para a presença de materiais valiosos perto de uma antiga rota de circulação. Ainda não mostram para que serviam nem a quem pertenciam. O achado deixa uma questão concreta para novas pesquisas: por que duas peças tão parecidas terminaram naquele local?