Três pavios feitos de tecido, de aproximadamente 4 mil anos, foram encontrados em lâmpadas de um cemitério perto de Yehud, em Israel. A descoberta é excepcional porque tecidos se decompõem e pavios se consomem na chama. As peças documentam reaproveitamento de fibras e revelam práticas de iluminação da Antiguidade.

Onde foram encontrados os três pavios antigos?

Os três pavios antigos apareceram em Newe Efrayim, um sítio arqueológico perto da cidade de Yehud, na região central de Israel. Eles estavam no interior de pequenas lâmpadas de cerâmica encontradas em sepulturas da Idade do Bronze Intermediária, período de cerca de quatro milênios atrás.

A descoberta foi estudada por Naama Sukenik e outros pesquisadores da Autoridade de Antiguidades de Israel. Os resultados saíram em 2025 na revista científica ‘Atiqot, volume 118. A equipe considera os achados alguns dos vestígios arqueológicos mais antigos já identificados do uso de pavios para iluminação.

Os pequenos objetos oferecem pistas sobre hábitos comuns de comunidades antigas – IMAGEM ILUSTRATIVA

As lâmpadas faziam parte de um cemitério antigo

As escavações de Newe Efrayim ocorreram antes da construção de um bairro residencial. Segundo o relatório da Autoridade de Antiguidades de Israel, os trabalhos entre 2022 e 2025 revelaram cerca de 1.500 sepulturas de diferentes períodos, das quais aproximadamente 1.350 pertencem à Idade do Bronze Intermediária.

Nas sepulturas desse período havia vasos, tigelas, recipientes para líquidos e lâmpadas a óleo, além de outros objetos colocados junto aos mortos. A presença das lâmpadas mostra seu uso no contexto funerário, mas não esclarece se cada uma havia iluminado um espaço ou sido depositada principalmente por valor simbólico.

Por que um pavio quase nunca resiste ao tempo?

Um pavio é feito para conduzir combustível até a chama. Durante o uso, a extremidade vai se queimando; depois, o material que sobra pode apodrecer no solo. Como os exemplares antigos eram produzidos com fibras orgânicas, poucos atravessam milhares de anos em condições que permitam reconhecê-los.

O clima úmido da região torna o achado ainda mais incomum. O relatório de escavação registra que outros tecidos e esteiras provavelmente não sobreviveram. Os pavios de Newe Efrayim passaram por um processo de conservação excepcional, descrito pelos pesquisadores como fossilização, e permaneceram identificáveis dentro das lâmpadas.

Encontrar materiais tão frágeis preservados ajuda a conhecer técnicas usadas no passado – IMAGEM ILUSTRATIVA

O tecido reaproveitado revela uma escolha prática

A análise identificou pavios feitos com tecido, e não apenas com fibras recém-retiradas de uma planta. Os pesquisadores interpretam isso como sinal de reutilização de um material valioso. Um pedaço de pano que já cumprira outra função poderia receber um último uso antes de ser consumido pela chama.

Os vestígios ajudam a reconstituir as principais etapas dessa escolha de material:

Tecido disponível: uma peça de pano podia ser aproveitada depois de seu uso inicial.

uma peça de pano podia ser aproveitada depois de seu uso inicial. Preparação: tiras de tecido eram adaptadas para funcionar como pavio dentro do recipiente.

tiras de tecido eram adaptadas para funcionar como pavio dentro do recipiente. Iluminação: o pavio levava o combustível à chama em uma lâmpada do tipo tigela.

o pavio levava o combustível à chama em uma lâmpada do tipo tigela. Descarte ou depósito: o material normalmente se consumia ou se desfazia, tornando rara sua presença em escavações.

O estudo destaca que pavios relativamente largos combinavam com as lâmpadas abertas, em formato de tigela, encontradas no local. Isso revela uma adaptação entre tecido e recipiente. Não significa, porém, que todas as lâmpadas antigas usassem tecido reaproveitado ou que os três objetos tenham passado exatamente pelas mesmas etapas.

Como a descoberta ajuda a entender a luz antiga?

Uma lâmpada a óleo dependia da combinação entre recipiente, combustível e pavio. O recipiente segurava o líquido, enquanto a fibra permitia manter uma chama controlada. Os achados oferecem um exemplo material do funcionamento da iluminação doméstica antiga, mesmo tendo sido encontrados em sepulturas.

O mais revelador é a ligação entre uma técnica comum e um material quase sempre perdido. Vasos de barro costumam sobreviver melhor, mas não explicam sozinhos como eram preparados para acender. Os pavios permitem observar uma parte essencial do sistema que normalmente desaparece do registro arqueológico.

As lâmpadas revelam detalhes de uma atividade cotidiana que mudou muito ao longo dos séculos – IMAGEM ILUSTRATIVA

As peças preservadas ainda deixam perguntas abertas

A conservação não permite descobrir quem preparou os pavios nem por quanto tempo eles foram usados. Também não é possível afirmar, apenas com essas três peças, qual era a frequência do reaproveitamento de tecidos em toda a região. Os pesquisadores apontam uma prática possível e documentada naquele conjunto específico.

A importância do achado está nessa diferença entre o que se preservou e o que ainda precisa ser investigado. Depois de cerca de quatro mil anos, os três pavios registram uma escolha concreta: aproveitar tecido para produzir luz, com conhecimento do material e do formato da lâmpada.