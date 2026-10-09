Quase apagados pela erosão, os navios gravados de Kition Kathari, sítio arqueológico no Chipre, reapareceram quando pesquisadores escanearam a pedra em alta resolução. A análise identificou 23 possíveis embarcações além das já conhecidas e mostrou que os desenhos foram feitos em épocas diferentes ao longo do tempo.

Onde estavam escondidos os navios gravados de Kition?

As marcas ficam em Kition, antiga cidade costeira no atual território de Larnaca. No setor de Kathari, a fachada sul do Templo 1 conserva blocos de pedra que já eram conhecidos por possuir desenhos de embarcações.

O problema era que décadas de exposição deixaram muitos sulcos extremamente discretos. Parte das linhas podia se confundir com erosão, rachaduras e danos naturais da superfície, tornando difícil separar uma incisão feita por pessoas de uma irregularidade da própria pedra.

Como scanners revelaram navios gravados em Kition

Como o scanner conseguiu revelar desenhos quase invisíveis?

Em 2024, a equipe usou escaneamento terrestre a laser e modelagem digital para registrar a superfície com alta densidade. O método mede pequenas diferenças de relevo sem tocar nos blocos, permitindo examinar profundidade, orientação e geometria de traços que o olho humano quase não percebe.

O levantamento revelou até 23 novos grafites potenciais de navios. A tecnologia também criou um registro tridimensional preciso, útil porque a superfície continua sofrendo desgaste e alguns detalhes podem desaparecer progressivamente.

O que os pesquisadores observaram para separar gravação de dano?

A análise não tratou toda linha como embarcação. Os pesquisadores compararam ângulo, profundidade e forma das incisões, classificando as anomalias por níveis de confiança antes de incluí-las como possíveis grafites de navios.

Três sinais técnicos ajudaram nessa triagem:

Geometria do sulco: marcas intencionais seguem padrões diferentes de fraturas aleatórias.

marcas intencionais seguem padrões diferentes de fraturas aleatórias. Forma da embarcação: cascos, mastros e extremidades podem repetir modelos conhecidos.

cascos, mastros e extremidades podem repetir modelos conhecidos. Contexto do bloco: a posição da gravação ajuda a relacionar cada desenho às fases do templo.

Como scanners revelaram navios gravados em Kition

Por que os desenhos parecem ter sido feitos em épocas diferentes?

A nova leitura mostrou que os grafites não formam necessariamente um conjunto produzido de uma só vez. A própria pesquisa de registro digital de Kition aponta para imagens marítimas antes invisíveis a olho nu e para uma reavaliação das fases do sítio.

Algumas embarcações aparecem em blocos associados a momentos posteriores, enquanto os estilos têm paralelos tanto na Idade do Bronze tardia quanto no início da Idade do Ferro. Isso sugere uma tradição de gravação mantida por gerações, não um único episódio.

O que 23 novas embarcações mudam na interpretação do templo?

O conjunto amplia a evidência de que navios e navegação ocupavam espaço simbólico importante em Kition. Em vez de uma decoração isolada, as paredes parecem ter recebido sucessivas marcas ligadas ao mar, justamente em uma cidade que permaneceu conectada às rotas do Mediterrâneo oriental.

Os navios gravados também mostram como uma ferramenta moderna pode recuperar informação arqueológica sem remover pedra ou escavar o local. Linhas quase apagadas passaram a registrar séculos de contato entre o templo, seus frequentadores e diferentes tradições de construção naval.