Uma tumba de 2.800 anos foi escavada em Górdio, na Turquia. Sob um monte funerário, arqueólogos encontraram uma câmara de madeira com peças de bronze e ferro bem preservadas. A proximidade com outro túmulo conhecido sugere ligação com a dinastia de Midas, mas a identidade do morto segue desconhecida.

Onde fica a tumba ligada à dinastia de Midas?

A descoberta aconteceu no sítio de Górdio, na região central da Turquia. O local foi a capital do antigo reino da Frígia e reúne muitos montes funerários. A nova câmara apareceu no túmulo T-26, próximo de uma sepultura monumental estudada há décadas.

A Universidade da Pensilvânia informa que pesquisadores localizaram a estrutura com técnicas de prospecção antes de abrir a área. O monte tem cerca de 6,5 metros de altura e 60 metros de diâmetro. A equipe levou quatro meses para alcançar a câmara de madeira.

A possível relação com a dinastia de Midas despertou o interesse dos pesquisadores

O espaço preservou objetos ligados a banquetes

Apesar do teto desabado, os objetos permaneceram em suas posições antigas. Foram identificados caldeirões de bronze, jarros, tigelas e ferramentas de ferro. A data estimada do sepultamento é por volta de 740 a.C., o que coloca o conjunto há aproximadamente 2.800 anos.

Dois caldeirões maiores chamaram atenção pela conservação. Algumas peças tinham restos de tecidos aderidos à superfície, detalhe útil para estudar materiais que costumam se perder. Os recipientes podem estar ligados a refeições funerárias, mas a pesquisa deve distinguir uso possível de certeza histórica.

Por que os arqueólogos relacionam a tumba a Midas?

O túmulo T-26 fica perto do chamado Túmulo de Midas, uma sepultura mais antiga atribuída, com cautela, ao possível pai do rei. A proximidade e a época parecida tornam razoável investigar vínculos entre a pessoa enterrada e a elite governante.

Três grupos de provas ajudam a investigar essa ligação:

Localização: o T-26 está próximo de outros montes funerários importantes.

o T-26 está próximo de outros montes funerários importantes. Datação: o enterro é situado no século VIII antes de Cristo.

o enterro é situado no século VIII antes de Cristo. Objetos: os recipientes indicam um sepultamento de alto nível social.

os recipientes indicam um sepultamento de alto nível social. Ritual: os vestígios apontam para cremação, pouco comum ali nessa fase.

os vestígios apontam para cremação, pouco comum ali nessa fase. Estrutura: a câmara mostra conhecimento de construção com madeira.

Nenhuma inscrição encontrada identifica o morto como rei Midas ou parente comprovado. A relação continua sendo uma hipótese apresentada pela equipe. Na história, distinguir sepultamentos antigos ajuda a entender tradições, mas a posição da tumba, por si só, não revela um nome.

A câmara mostra técnicas antigas de construção

As paredes de madeira permaneceram reconhecíveis mesmo depois do desabamento do teto. O estudo desse material pode revelar escolhas de construção, encaixes e formas de proteção do interior. A preservação de madeira antiga costuma depender das condições ambientais e da forma como o local ficou coberto.

A cremação encontrada no sepultamento também surpreendeu os arqueólogos, porque a prática aparece de forma mais comum em Górdio mais de um século depois. Esse contraste sugere rituais variados entre pessoas importantes, embora não seja suficiente para identificar uma linhagem.

O tamanho do monumento funerário oferece pistas sobre a importância das pessoas sepultadas

O que a cidade de Górdio representava para a Frígia?

Górdio ocupava um ponto estratégico entre rotas comerciais da Anatólia. Segundo a Unesco, o sítio inclui fortificações, construções urbanas e numerosos montes de sepultamento. O conjunto foi reconhecido como Patrimônio Mundial em 2023, pela importância para a história da Frígia.

O rei Midas é lembrado pela lenda do toque de ouro, mas a escavação trata de pessoas e objetos reais. A história arqueológica de Górdio oferece o contexto geral; a atribuição da nova sepultura depende de dados escavados e estudos posteriores.

A identidade da pessoa enterrada permanece desconhecida

A descoberta acrescenta materiais valiosos ao estudo da elite frígia. Utensílios, tecidos e técnicas de construção permitem comparar o T-26 com outros enterramentos. O trabalho também revela como os moradores de Górdio tratavam a morte e organizavam cerimônias importantes.

A equipe não anunciou o nome da pessoa enterrada, e não há prova de que fosse o próprio Midas. A leitura mais segura é a de uma tumba importante, possivelmente ligada a sua família ou a pessoas próximas do poder. O avanço está nos objetos preservados e nas novas perguntas.