EM FOCO Resumo da matéria 01 Troncos feitos para encaixar Dois grandes pedaços de madeira foram cortados de propósito e unidos, indicando uma forma antiga de construir junto à água. 02 Idade anterior à nossa espécie A camada de areia ao redor dos troncos foi datada e mostrou que a estrutura antecede o surgimento do Homo sapiens. 03 Projeto sem função definida A madeira pode ter integrado uma plataforma ou base de moradia, mas a função exata ainda não foi demonstrada pelas escavações.

Nas margens de Kalambo Falls, na Zâmbia, uma estrutura de madeira de cerca de 476 mil anos revelou dois troncos cortados para se encaixarem. A descoberta de 2023 indica que ancestrais humanos planejavam construções muito antes do surgimento de nossa espécie, quando a madeira raramente deixava vestígios.

Como era a estrutura de madeira achada na Zâmbia?

O achado surgiu em Kalambo Falls, na fronteira da Zâmbia com a Tanzânia. Dois troncos grandes estavam cruzados, e um deles tinha um corte feito para receber o outro. Esse detalhe diferencia a peça de galhos acumulados naturalmente pela correnteza do rio.

A análise apontou marcas de ferramentas de pedra nos pontos trabalhados. A equipe liderada pelo arqueólogo Larry Barham, da Universidade de Liverpool, apresentou o resultado em 2023. A hipótese é que os troncos formavam uma plataforma ou a base de outro tipo de estrutura.

O tamanho da área de banhos chamou atenção durante as escavações.

Como os troncos chegaram à idade de 476 mil anos?

A idade não veio de uma contagem dos anéis da madeira. O estudo publicado na revista Nature usou a datação por luminescência, técnica que estima quando os grãos minerais da areia receberam luz pela última vez. O resultado aponta para pelo menos 476 mil anos.

A pesquisa relata uma margem de cerca de 23 mil anos na estimativa. A água que manteve o terreno encharcado ajudou a impedir que a madeira apodrecesse completamente. Em solos comuns, objetos assim tendem a desaparecer, deixando uma visão incompleta da tecnologia antiga.

Por que esse encaixe surpreendeu os arqueólogos?

Até esse achado, as provas antigas de uso da madeira vinham sobretudo de objetos como lanças e varas. O encaixe entre troncos mostra outra habilidade: alterar peças grandes para que trabalhem juntas. Isso exige escolher o material e imaginar o resultado antes de terminar o corte.

O trabalho também desafia a imagem de grupos antigos que apenas passavam por uma região sem modificar o lugar. Uma base elevada perto do rio poderia facilitar tarefas, embora ninguém tenha demonstrado exatamente para que servia. É essa diferença entre vestígio e hipótese que importa.

A seguir listamos quatro pistas presentes no achado que ajudam a entender a interpretação:

Corte planejado: um entalhe liga os troncos, em vez de apenas deixá-los empilhados.

um entalhe liga os troncos, em vez de apenas deixá-los empilhados. Ferramentas de pedra: as marcas nos pontos de trabalho sustentam a ação deliberada.

as marcas nos pontos de trabalho sustentam a ação deliberada. Solo encharcado: a água permanente conservou uma matéria que normalmente se decompõe.

a água permanente conservou uma matéria que normalmente se decompõe. Função incerta: plataforma e base de moradia são possibilidades, não fatos comprovados.

Os novos achados ajudam a entender os hábitos de lazer na Roma antiga.

Leia também: Mais de 800 objetos de metal da Idade do Ferro são encontrados em um campo e parte deles foi queimada antes de ser enterrada

O que a descoberta permite afirmar sobre esses ancestrais?

A região de Kalambo Falls já era conhecida por vestígios de antigas atividades humanas. Os pesquisadores também recuperaram outras ferramentas de madeira de épocas posteriores, mostrando que o material era trabalhado de maneiras diferentes. Isso não prova que todos os grupos dali construíssem a mesma estrutura.

O conjunto é importante porque a origem das técnicas de construção pode ser muito mais antiga que as casas preservadas em sítios recentes. A estrutura precede o Homo sapiens, mas os troncos não permitem apontar com segurança a espécie que os trabalhou.

A seguir listamos quatro dados da descoberta que ajudam a separar evidência e interpretação:

DADOS EM FOCO O que as peças revelaram Quadro com informações sobre o que as peças revelaram Elemento Dado observado O que indica Troncos Duas peças cruzadas Uso combinado de madeira Entalhe Corte intencional Ajuste planejado entre peças Sedimento Cerca de 476 mil anos Datação anterior à nossa espécie Função Estrutura incompleta Hipótese de plataforma ou base

Que perguntas ainda restam sobre a construção antiga?

Nenhum telhado, parede ou piso completo foi identificado junto aos troncos. Por isso, a ideia de uma plataforma de madeira permanece uma explicação possível, não uma reconstrução confirmada. Também não é possível saber quantas pessoas participaram dos cortes nem quanto tempo utilizaram o lugar.

Mesmo com essas dúvidas, o encaixe revela uma capacidade de planejar e construir muito antiga. A água conservou uma prova que quase sempre se perde no solo. O resultado amplia o que sabemos sobre nossos ancestrais sem transformar uma estrutura incompleta em casa pronta.