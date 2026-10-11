Nas margens de Kalambo Falls, na Zâmbia, uma estrutura de madeira de cerca de 476 mil anos revelou dois troncos cortados para se encaixarem. A descoberta de 2023 indica que ancestrais humanos planejavam construções muito antes do surgimento de nossa espécie, quando a madeira raramente deixava vestígios.
Como era a estrutura de madeira achada na Zâmbia?
O achado surgiu em Kalambo Falls, na fronteira da Zâmbia com a Tanzânia. Dois troncos grandes estavam cruzados, e um deles tinha um corte feito para receber o outro. Esse detalhe diferencia a peça de galhos acumulados naturalmente pela correnteza do rio.
A análise apontou marcas de ferramentas de pedra nos pontos trabalhados. A equipe liderada pelo arqueólogo Larry Barham, da Universidade de Liverpool, apresentou o resultado em 2023. A hipótese é que os troncos formavam uma plataforma ou a base de outro tipo de estrutura.
Como os troncos chegaram à idade de 476 mil anos?
A idade não veio de uma contagem dos anéis da madeira. O estudo publicado na revista Nature usou a datação por luminescência, técnica que estima quando os grãos minerais da areia receberam luz pela última vez. O resultado aponta para pelo menos 476 mil anos.
A pesquisa relata uma margem de cerca de 23 mil anos na estimativa. A água que manteve o terreno encharcado ajudou a impedir que a madeira apodrecesse completamente. Em solos comuns, objetos assim tendem a desaparecer, deixando uma visão incompleta da tecnologia antiga.
Por que esse encaixe surpreendeu os arqueólogos?
Até esse achado, as provas antigas de uso da madeira vinham sobretudo de objetos como lanças e varas. O encaixe entre troncos mostra outra habilidade: alterar peças grandes para que trabalhem juntas. Isso exige escolher o material e imaginar o resultado antes de terminar o corte.
O trabalho também desafia a imagem de grupos antigos que apenas passavam por uma região sem modificar o lugar. Uma base elevada perto do rio poderia facilitar tarefas, embora ninguém tenha demonstrado exatamente para que servia. É essa diferença entre vestígio e hipótese que importa.
A seguir listamos quatro pistas presentes no achado que ajudam a entender a interpretação:
- Corte planejado: um entalhe liga os troncos, em vez de apenas deixá-los empilhados.
- Ferramentas de pedra: as marcas nos pontos de trabalho sustentam a ação deliberada.
- Solo encharcado: a água permanente conservou uma matéria que normalmente se decompõe.
- Função incerta: plataforma e base de moradia são possibilidades, não fatos comprovados.
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O que a descoberta permite afirmar sobre esses ancestrais?
A região de Kalambo Falls já era conhecida por vestígios de antigas atividades humanas. Os pesquisadores também recuperaram outras ferramentas de madeira de épocas posteriores, mostrando que o material era trabalhado de maneiras diferentes. Isso não prova que todos os grupos dali construíssem a mesma estrutura.
O conjunto é importante porque a origem das técnicas de construção pode ser muito mais antiga que as casas preservadas em sítios recentes. A estrutura precede o Homo sapiens, mas os troncos não permitem apontar com segurança a espécie que os trabalhou.
A seguir listamos quatro dados da descoberta que ajudam a separar evidência e interpretação:
|Elemento
|Dado observado
|O que indica
|Troncos
|Duas peças cruzadas
|Uso combinado de madeira
|Entalhe
|Corte intencional
|Ajuste planejado entre peças
|Sedimento
|Cerca de 476 mil anos
|Datação anterior à nossa espécie
|Função
|Estrutura incompleta
|Hipótese de plataforma ou base
Que perguntas ainda restam sobre a construção antiga?
Nenhum telhado, parede ou piso completo foi identificado junto aos troncos. Por isso, a ideia de uma plataforma de madeira permanece uma explicação possível, não uma reconstrução confirmada. Também não é possível saber quantas pessoas participaram dos cortes nem quanto tempo utilizaram o lugar.
Mesmo com essas dúvidas, o encaixe revela uma capacidade de planejar e construir muito antiga. A água conservou uma prova que quase sempre se perde no solo. O resultado amplia o que sabemos sobre nossos ancestrais sem transformar uma estrutura incompleta em casa pronta.
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