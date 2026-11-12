O turismo em Cunha, no interior paulista, reúne oficinas de cerâmica, caminhos de montanha e uma tradição ligada ao barro. O município recebeu um título nacional em 2022, mas suas atrações vão além dos fornos. Planejar a visita exige conferir o acesso às trilhas e o funcionamento dos espaços culturais.

Por que a cerâmica virou uma marca de Cunha?

A cidade ganhou o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura pela Lei 14.363/2022. O reconhecimento valoriza uma atividade que reúne técnicas de queima, desenho e modelagem. A lei não define a quantidade de oficinas abertas ao público, que muda conforme os produtores.

Desde a década de 1970, artesãos ligados à técnica japonesa do noborigama ajudaram a ampliar essa produção. O forno tem câmaras e usa lenha para alcançar altas temperaturas. Mesmo assim, cada oficina decide quando recebe visitantes e quais etapas pode mostrar com segurança.

Os ateliês permitem conhecer o trabalho por trás das peças

Em vez de procurar apenas uma lembrança pronta, o visitante pode observar formas, esmaltes e diferentes maneiras de trabalhar a argila. A Prefeitura de Cunha reconhece a importância da cerâmica artística para o turismo. Isso não significa que todos os espaços ofereçam aulas ou demonstrações diariamente.

Uma visita bem combinada permite entender a diferença entre peças feitas em torno, objetos modelados à mão e itens queimados em outros tipos de forno. O resultado pode variar de uma fornada para outra, mostrando o caráter artesanal e as escolhas de cada ceramista.

O que observar ao escolher um passeio pela cidade?

O centro, as oficinas e as áreas naturais não ficam necessariamente próximos. Separar os deslocamentos ajuda a aproveitar o dia sem pressa, especialmente quando há estradas de serra. Também vale perguntar se o ateliê tem estacionamento, acesso permitido às áreas de produção e horário de visita.

Um roteiro simples pode considerar estes pontos antes da saída:

Ateliês: confirme quais recebem visitantes e se é necessário agendar com antecedência.

confirme quais recebem visitantes e se é necessário agendar com antecedência. Peças: pergunte como são feitas e quais cuidados exigem depois da compra.

pergunte como são feitas e quais cuidados exigem depois da compra. Estradas: confira as condições do caminho entre centro, oficinas e atrativos naturais.

confira as condições do caminho entre centro, oficinas e atrativos naturais. Trilhas: busque informações oficiais sobre acesso, clima e regras das áreas protegidas.

busque informações oficiais sobre acesso, clima e regras das áreas protegidas. Tempo disponível: reserve pausas para observar os locais sem acumular trajetos demais.

O melhor passeio não depende de visitar a maior quantidade de lugares. Conhecer poucos espaços com atenção ajuda a perceber as diferenças entre artistas e técnicas. Também evita deslocamentos desnecessários em uma região onde algumas atrações ficam fora da área central.

Entre montanhas e ateliês, o turismo reúne experiências ligadas à produção de cerâmica – Foto: Themium / Wikimedia Commons / CC0 1.0 (Domínio público)

Montanhas e caminhos antigos ampliam a experiência

A paisagem de Cunha inclui áreas de Mata Atlântica, cachoeiras, morros e caminhos ligados ao antigo transporte de mercadorias. A Pedra da Macela e o Núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar são referências de natureza, mas os passeios dependem das regras de visitação.

A ligação histórica com o litoral também merece atenção. Paraty, no Rio de Janeiro, conserva um centro urbano marcado pelo antigo movimento comercial. Já Bananal, no Vale do Paraíba paulista, guarda casarões do ciclo do café. São municípios diferentes de Cunha, com patrimônios e passeios próprios.

Como combinar cerâmica e natureza no mesmo dia?

Uma possibilidade é reservar a manhã para uma oficina e a tarde para um mirante ou caminhada permitida. Antes de sair, confira previsão de chuva, condição da estrada e horário de retorno. Trilhas em mata fechada não devem ser tratadas como passeios urbanos simples.

Quem prefere uma viagem cultural pode ficar mais tempo no centro e visitar espaços onde as peças estejam expostas. A história do município ajuda a situar a tradição local. Em qualquer plano, o ideal é confirmar diretamente com cada responsável o que está aberto para visitação.

A visita ganha valor quando respeita o ritmo local

O interesse pela cerâmica também envolve quem produz, ensina e mantém os fornos. Observar uma peça pronta é diferente de conhecer as etapas anteriores. O passeio fica mais rico ao respeitar o trabalho dos artesãos e os limites de entrada nas áreas de produção.

Em Cunha, arte e natureza podem ocupar o mesmo roteiro sem se tornarem uma corrida entre atrações. Confirmar horários, conversar com os responsáveis e escolher poucos lugares transforma a viagem em uma experiência mais organizada, com espaço para conhecer a cidade para além de suas vitrines.