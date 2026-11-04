Quem chega a Aparecida encontra uma cúpula tão grande que logo percebe estar diante de mais que uma igreja. No interior paulista, o Santuário Nacional de Aparecida acolhe romeiros que viajam para rezar, agradecer e conhecer uma devoção brasileira nascida em 1717, muito antes da construção da basílica atual.

Por que tantas pessoas viajam até Aparecida?

O costume de visitar a cidade nasceu de uma história muito anterior ao templo atual. Segundo a tradição registrada pelo Santuário, em 1717 três pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora nas águas do rio Paraíba do Sul, perto de Guaratinguetá.

O relato religioso passou a reunir famílias em orações e, com o tempo, movimentou peregrinações. Essa devoção transmitida entre diferentes gerações ajuda a entender a importância de Aparecida para seus visitantes. O interesse inclui fé, memória familiar e o desejo de conhecer pessoalmente o lugar.

A dimensão do templo impressiona quem chega ao destino pela primeira vez – Créditos: depositphotos.com / stlambauer

A construção da grande basílica atravessou décadas

O templo atual não surgiu na mesma época em que a devoção começou. A história oficial do Santuário Nacional registra que a obra da Basílica Nova começou efetivamente em 11 de novembro de 1955, quando o espaço antigo já recebia muitos peregrinos.

A nova construção foi pensada para acolher celebrações e grandes encontros religiosos. Com suas alas, cúpula e amplos acessos, o conjunto se tornou uma referência urbana visível de diferentes pontos da cidade. O tamanho impressiona, mas sua função principal continua ligada às celebrações.

O que torna a arquitetura do santuário tão marcante?

A Prefeitura de Aparecida descreve o templo como uma obra de arquitetura neorromânica projetada por Benedito Calixto de Jesus Neto. As paredes de tijolos aparentes e a cúpula dão ao conjunto uma presença que chama atenção mesmo à distância.

A grande área de circulação ajuda a receber romarias, missas e deslocamentos entre diferentes ambientes. O visitante encontra espaços de oração e de acolhimento, sem que todo o terreno tenha a mesma função. É importante distinguir a basílica propriamente dita das estruturas de apoio que a cercam.

As celebrações e peregrinações fazem parte da identidade cultural do município – Créditos: depositphotos.com / stlambauer

A Basílica Histórica guarda outra parte da história

Antes do templo atual, a devoção tinha como referência uma igreja mais antiga no centro da cidade. Na trajetória de Aparecida, no Vale do Paraíba, a Basílica Histórica e a Basílica Nova representam momentos diferentes do crescimento das peregrinações.

Por isso, conhecer só a grande cúpula deixa parte do passado de fora. A relação entre o templo antigo e o atual mostra como a cidade precisou ampliar seus espaços de encontro, enquanto preservava referências à imagem encontrada no século XVIII e à tradição religiosa local.

Quem deseja conhecer um dos principais destinos religiosos de São Paulo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vamos Fugir Blog, que conta com mais de 500 mil visualizações, onde Lígia e Ulisses mostram as atrações de Aparecida, incluindo o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o passeio de bondinho e o Porto Itaguaçu, com dicas para aproveitar a visita:

O que observar durante uma visita ao complexo?

A experiência vai além da vista externa. Há locais ligados às celebrações, à memória da devoção e ao atendimento de visitantes. Para quem pretende conhecer Aparecida, faz diferença separar os espaços religiosos das áreas de apoio e respeitar o funcionamento de cada ambiente.

Alguns pontos ajudam a entender o conjunto sem reduzir a visita a uma fotografia:

Basílica Nova: grande templo onde ocorrem celebrações e momentos de oração.

grande templo onde ocorrem celebrações e momentos de oração. Basílica Histórica: marco do centro antigo relacionado às primeiras peregrinações.

marco do centro antigo relacionado às primeiras peregrinações. Imagem da Padroeira: referência central da devoção que levou visitantes à cidade.

referência central da devoção que levou visitantes à cidade. Áreas de acolhimento: serviços que ajudam a organizar a chegada dos romeiros.

serviços que ajudam a organizar a chegada dos romeiros. Arquitetura monumental: tijolos, cúpula e acessos que marcam a paisagem urbana.

Antes de viajar, vale consultar a programação oficial porque horários e atividades podem mudar. Quem prefere uma visita tranquila deve lembrar que o local é um espaço religioso em funcionamento. Missas e momentos de oração têm prioridade sobre o passeio e sobre a procura por fotografias.

A tradição continua ligada à vida da cidade

Aparecida não é apenas o cenário de uma construção grandiosa. O movimento de visitantes também participa da rotina do município, com comércio, hospedagem e serviços próximos ao complexo. Essa convivência entre fé e vida urbana faz parte da imagem que a cidade construiu ao longo do tempo.

A dimensão da basílica pode ser a primeira surpresa, mas não explica sozinha sua importância. A história começada no rio em 1717 continua dando sentido às viagens. Assim, a arquitetura é uma marca visível de uma tradição que começou muito antes das paredes atuais.