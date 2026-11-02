Barracas, casarões e um forte antigo dividem espaço perto dos rios em Belém. A capital paraense nasceu junto ao Forte do Presépio, em 1616, e ganhou outras feições muito depois, com o Mercado de Ferro do Ver-o-Peso e construções ligadas à economia da borracha. Cada esquina guarda uma época diferente.

Belém nasceu junto a uma posição estratégica dos rios

A ocupação portuguesa começou em 1616, com o Forte do Presépio, também chamado Forte do Castelo. A construção buscava controlar uma área importante para a navegação e a presença colonial. O local fica próximo à Baía do Guajará e à foz do Rio Guamá.

A história de Belém do Pará também envolve povos indígenas que viviam na região antes da fundação colonial. As primeiras ruas próximas ao forte se desenvolveram com igrejas, casas e atividades portuárias. Essa trajetória não se resume à construção militar nem ao comércio posterior.

O comércio da borracha deixou marcas na economia e na arquitetura durante um período de grandes mudanças – Créditos: depositphotos.com / dabldy

Como o Ver-o-Peso passou a fazer parte da cidade?

O nome Ver-o-Peso vem de uma antiga estrutura fiscal ligada à cobrança de taxas sobre mercadorias. Com o tempo, a área recebeu espaços de comércio de alimentos, peixes e outros produtos, aproveitando a circulação de barcos e pessoas junto às docas.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registra que a construção do Mercado de Ferro começou em 1899. Assim, o edifício de estrutura metálica pertence a outra fase da cidade, muito posterior ao forte levantado no século XVII.

O ferro e os edifícios lembram o tempo da borracha

Entre o fim do século XIX e o começo do XX, o comércio da borracha impulsionou a economia de Belém. Parte da riqueza circulou pela cidade em construções, serviços e melhorias urbanas. O período deixou marcas em palacetes, praças e fachadas do centro.

O Mercado de Ferro recebeu estrutura metálica trazida da Europa e torres reconhecíveis na paisagem do porto. O Ministério do Turismo destaca o mercado como um dos símbolos históricos da cidade, ligado às atividades comerciais que continuam no local.

O mercado de ferro preserva características de uma época importante para o crescimento urbano – Créditos: depositphotos.com / dadophotos

Quais vestígios de diferentes épocas ainda podem ser vistos?

As ruas da Cidade Velha e da Campina reúnem construções militares, religiosas e comerciais de fases distintas. O forte marca a ocupação colonial, enquanto os mercados e palacetes lembram transformações posteriores. Olhar apenas para um edifício não revela toda a história urbana.

Entre os elementos que ajudam a perceber essa sequência, estão:

Forte do Presépio: marco da fundação portuguesa em 1616.

marco da fundação portuguesa em 1616. Ver-o-Peso: conjunto ligado ao comércio e ao abastecimento da cidade.

conjunto ligado ao comércio e ao abastecimento da cidade. Mercado de Ferro: edifício cuja construção começou no fim do século XIX.

edifício cuja construção começou no fim do século XIX. Casarões históricos: fachadas que mostram mudanças econômicas e urbanas posteriores.

O centro também registra relações entre colonizadores, populações indígenas e trabalhadores de diferentes origens. A paisagem de Belém foi construída coletivamente, inclusive por grupos pouco lembrados nas descrições dos grandes edifícios. Preservar os imóveis não substitui o cuidado com essa memória social.

Quem deseja conhecer as belezas e os sabores da Amazônia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal César Por Aí, que conta com mais de 103 mil visualizações, onde César Trifone mostra um roteiro de quatro dias por Belém, no Pará, com passeios pelo Mercado Ver-o-Peso, Estação das Docas e Ilha do Combu, além de dicas de gastronomia, hospedagens e preços:

A proteção histórica inclui ruas e conjuntos urbanos

O conjunto da Cidade Velha e da Campina reúne milhares de edificações com proteção patrimonial, conforme registros federais. O cuidado alcança áreas urbanas e espaços públicos, não apenas um mercado isolado. Reformas e novos usos precisam considerar a conservação dos elementos reconhecidos.

O Ver-o-Peso segue associado ao abastecimento e à vida cotidiana, enquanto o forte e outros monumentos ajudam a conhecer o passado. A convivência entre comércio e patrimônio explica por que a paisagem histórica continua importante para moradores, feirantes e visitantes.

O que a caminhada entre forte e mercado revela?

A região reúne vistas para a água, mercados e construções de diferentes períodos. A proximidade entre forte, docas e edifícios comerciais mostra como a posição dos rios influenciou a ocupação. A presença atual de feiras e trabalhadores também evidencia que o centro não é apenas memória.

Belém continua mudando, mas seus espaços antigos ajudam a reconhecer as camadas de sua formação. O Forte do Presépio e o Ver-o-Peso representam momentos separados por séculos, unidos pelo vínculo com o comércio, os rios e a vida urbana da capital paraense.