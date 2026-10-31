Em São Francisco do Sul, Santa Catarina, o centro histórico insular acompanha a Baía da Babitonga. Casarões, igrejas e sobrados registram atividades portuárias. O Iphan tombou o conjunto em 1987, protegendo cerca de 400 imóveis, morros e orla. Essa proteção não inclui todos os bairros e praias do município.

O centro histórico ocupa a ilha e olha para a baía

A cidade reúne uma parte insular e outra continental, mas seu núcleo histórico está na ilha. A orla acompanha a Baía da Babitonga, onde o movimento das embarcações influenciou comércio, deslocamentos e a implantação dos prédios. O mar é parte da história urbana, não apenas uma paisagem bonita.

Ao longo dos anos, a cidade manteve ligações com navegadores e rotas marítimas. A história de São Francisco do Sul atravessa períodos e mudanças políticas. Por isso, não é correto classificar todas as fachadas atuais como casas coloniais intactas.

O centro histórico conserva construções que ajudam a contar os primeiros séculos de ocupação – Foto: Rosicler Ceschin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

O que existe dentro da área tombada?

O centro histórico protegido inclui o núcleo original, áreas de morro e parte da orla. Não se trata apenas de uma rua com edifícios antigos. A relação entre construções, elevações e baía foi considerada fundamental para reconhecer a importância cultural do conjunto.

O Iphan informa cerca de 400 imóveis no conjunto tombado em 1987. Esse total descreve uma área histórica, não a cidade inteira. O órgão cita casarios, igrejas e outros elementos que ajudam a mostrar as diferentes camadas de ocupação do litoral catarinense.

O porto ajudou a moldar a vida e as fachadas

O contato com o mar favoreceu trocas comerciais e circulação de pessoas. Imóveis próximos à orla abrigaram funções ligadas ao cotidiano do porto, ao comércio e à vida residencial. A aparência dos prédios mudou com os séculos, inclusive com estilos posteriores à colonização portuguesa.

Na área protegida, quatro elementos devem ser observados em conjunto:

Casarios: mostram usos comerciais e residenciais em diferentes períodos.

mostram usos comerciais e residenciais em diferentes períodos. Igrejas: fazem parte da ocupação religiosa e social do núcleo antigo.

fazem parte da ocupação religiosa e social do núcleo antigo. Orla: mantém a ligação visual entre cidade, baía e atividade portuária.

mantém a ligação visual entre cidade, baía e atividade portuária. Morros: ajudam a formar a paisagem considerada no tombamento federal.

Por isso, o centro apresenta edifícios de épocas diferentes, e não um único padrão colonial. A variedade é parte de seu valor histórico. As construções, as vias e a presença constante da baía ajudam a entender como a cidade se transformou sem perder sua relação com a água.

Quem deseja conhecer as belezas de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal 100 Destino, que conta com mais de 84 mil visualizações, onde César e Daia exploram São Francisco do Sul, mostrando o centro histórico, as praias da ilha, a Praia do Ervino e as paisagens do Parque Estadual do Acaraí:

A proteção vale para todas as praias e bairros?

Não. O tombamento federal recai sobre um perímetro específico e sua paisagem associada. O fato de a cidade ter um centro histórico protegido não torna todas as praias, casas e bairros automaticamente tombados. Cada obra deve ser analisada conforme sua localização e as regras aplicáveis.

A Prefeitura de São Francisco do Sul descreve o núcleo, a orla e as paisagens do entorno como integrantes da área protegida. Essa definição ajuda a distinguir o valor do conjunto histórico da dimensão maior do município e de suas áreas turísticas atuais.

Entre casarões antigos e paisagens da baía, o destino reúne arquitetura e história – Foto: caetano051068 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

O tombamento de 1987 protege a paisagem urbana

O Iphan reconheceu o centro histórico e paisagístico em 1987. A proteção considera a escala das ruas, as construções e a relação com os morros e o mar. Isso explica por que uma intervenção inadequada pode afetar o conjunto mesmo sem atingir um edifício famoso.

Esse reconhecimento é um tombamento nacional, não uma inscrição da cidade na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. A diferença importa: são instituições e instrumentos distintos. A conservação pede análise de projetos, fiscalização e respeito aos elementos que tornam a paisagem reconhecível.

Por que a paisagem portuária é parte da memória local?

O centro não foi preservado apenas por seus prédios antigos. O porto, a baía, a circulação de pessoas e o relevo ajudam a explicar sua formação. Quem caminha pela orla percebe a ligação entre fachadas, ruas e água que marcou a vida local.

Em São Francisco do Sul, preservar significa cuidar tanto dos edifícios quanto do espaço que os conecta. O centro histórico continua vivo, com comércio, serviços e moradores. Essa continuidade permite que a memória portuária permaneça visível sem transformar toda a cidade em cenário de outra época.