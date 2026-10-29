Treze Tílias, no interior de Santa Catarina, recebeu colonos austríacos em 1933 e preserva sinais dessa história nas casas, nas festas e na arte em madeira. Conhecida como Tirol Brasileiro, reúne fachadas de estilo alpino e costumes mantidos pelos moradores, sem que todas as construções tenham proteção oficial.

A colônia austríaca começou em 1933

O início da colonização é datado de 13 de outubro de 1933. A região recebeu imigrantes austríacos que buscavam reorganizar a vida longe da Europa em crise. A história está registrada no portal municipal de turismo, que também descreve a permanência de costumes trazidos pelos pioneiros.

A localidade passou a se chamar Dreizehnlinden, nome ligado à tília, árvore conhecida na Áustria. Mais famílias chegaram depois, contribuindo para formar a comunidade. A agricultura, a criação de gado leiteiro e a produção de derivados do leite tiveram papel importante na economia local.

Entre igrejas e paisagens montanhosas, a cidade conserva características de suas origens europeias – Foto: Kaktus Kid / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Imagem Recortada

Quem foi Andreas Thaler na fundação do povoado?

Andreas Thaler, que havia ocupado o cargo de ministro da Agricultura da Áustria, liderou a chegada dos primeiros colonos. Seu papel aparece nas narrativas oficiais da cidade. A fundação não pode, porém, ser reduzida a uma pessoa: famílias de imigrantes participaram da formação e do trabalho comunitário.

A memória dessa fase está presente em espaços como o Castelinho, antiga residência ligada ao fundador e hoje associada ao Museu da Imigração Austríaca. Documentos e objetos permitem conhecer experiências de chegada e adaptação que vão além das fachadas vistas nas ruas.

A arquitetura alpina marca a paisagem urbana

Telhados inclinados, detalhes de madeira e fachadas que lembram construções alpinas ajudam a formar a imagem de Treze Tílias. Essas formas revelam uma referência cultural austríaca, mas nem toda casa com esse visual foi construída em 1933. A idade de cada edifício depende de documentação específica.

A história de Treze Tílias reúne informações sobre a formação do município. Ao caminhar por suas ruas, também é possível observar igrejas, praças e prédios de diferentes épocas. A arquitetura alpina convive com construções e usos atuais da cidade.

As fachadas de inspiração alpina ajudam a contar a história das famílias que formaram a comunidade – Foto: Kaliewhite / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Onde aparecem as tradições trazidas pelos imigrantes?

As práticas herdadas dos austríacos continuam em apresentações culturais, festas, receitas e trabalhos manuais. Um destaque é a escultura em madeira, mantida por artistas locais. A herança também aparece em encontros comunitários e em atividades ligadas à música e à vida rural.

Alguns sinais dessa herança cultural podem ser encontrados em diferentes espaços:

Ateliês: obras em madeira com temas religiosos e decorativos.

obras em madeira com temas religiosos e decorativos. Gastronomia: receitas e produtos ligados às tradições familiares.

receitas e produtos ligados às tradições familiares. Festas: apresentações e encontros que reúnem moradores e visitantes.

Essas práticas não precisam ser vistas como costumes congelados no passado. Elas passam por mudanças e novas interpretações. A participação dos moradores ajuda a manter as tradições presentes, enquanto a criação de novas atividades culturais mostra que a cidade continua se transformando.

Quem deseja conhecer um pedacinho da Áustria no Brasil, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Praia ou Serra, que conta com mais de 516 mil visualizações, onde o apresentador mostra as belezas de Treze Tílias, em Santa Catarina, com suas construções de estilo europeu, esculturas em madeira e tradições preservadas pelos descendentes de imigrantes austríacos:

Esculturas, receitas e festas mantêm a memória

Os ateliês mostram o valor dado à arte feita à mão. A cidade também tem espaços que guardam objetos e fotografias da imigração. A produção artística e a alimentação ajudam a contar como a memória familiar ganhou lugar nas atividades culturais e turísticas.

As tradições austríacas de Treze Tílias são parte da identidade local, mas não resumem todos os seus moradores. O IBGE registrou 8.787 habitantes no Censo de 2022. O dado ajuda a dimensionar a cidade atual, que combina serviços, agricultura e turismo.

Como conhecer a cidade além das fachadas?

Quem visita pode conhecer o centro, a praça principal e os espaços dedicados à imigração. Os horários de museus e ateliês devem ser conferidos antes do passeio. Valorizar a produção cultural local também significa respeitar oficinas em funcionamento e espaços privados.

A história iniciada em 1933 ainda aparece nas ruas e nos hábitos de Treze Tílias, sem apagar as mudanças ocorridas desde então. O interesse da cidade está na convivência entre tradição e cotidiano atual, preservada por moradores que mantêm vivências culturais próprias.