EM FOCO Resumo da matéria 01 PIB de R$ 17,6 bi O PIB municipal de 2023 colocou Chapecó entre as 100 maiores economias municipais do Brasil e na quinta posição de Santa Catarina. 02 289 mil moradores A estimativa de 2026 reforça o tamanho de Chapecó como principal centro urbano do Oeste catarinense. 03 Carne e cereais A agroindústria regional se consolidou em torno do processamento de carnes, cereais e da integração com produtores rurais.

Chapecó, no Oeste catarinense, combina 289 mil moradores, PIB de R$ 17,6 bilhões e economia marcada pela agroindústria. A cidade cresceu como polo regional ligado ao processamento de carnes e cereais e, em 2023, entrou na lista dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil, segundo dados oficiais do IBGE.

Como Chapecó cresceu no Oeste de Santa Catarina?

Criado em 1917, Chapecó ganhou força como centro regional de comércio, serviços e produção rural. Ao longo do século XX, a cidade passou por ciclos ligados à madeira, agricultura e, depois, à expansão das indústrias de alimentos.

A página sobre Chapecó resume essa transformação urbana, enquanto registros municipais mostram como a colonização e a abertura de novas atividades econômicas ampliaram o papel da cidade no Oeste catarinense.

Chapecó, no interior de Santa Catarina, oferece equilíbrio entre modernidade e bem-estar em um ambiente acolhedor. – Créditos: Wikimedia Commons

Por que a agroindústria ganhou tanto peso na economia local?

A expansão das indústrias de alimentos aproximou produção rural e processamento. Suínos, aves e cereais passaram a sustentar uma cadeia que envolve propriedades rurais, fábricas, transporte, serviços técnicos e comércio, ampliando o efeito econômico muito além do campo.

A estrutura atual aparece nos números. A prefeitura informa, com base no IBGE, que o PIB chegou a R$ 17,6 bilhões em 2023, colocando Chapecó na posição 96 do país e na quinta de Santa Catarina.

O que os números atuais dizem sobre Chapecó?

O IBGE estima 289.170 moradores em 2026, contra 254.785 registrados no Censo de 2022. O crescimento ajuda a dimensionar a pressão por moradia, serviços e infraestrutura em uma cidade que atua como referência regional para municípios do Oeste.

O PIB per capita de 2023 ficou em R$ 69.153,54. Esse número não mede sozinho a renda das famílias, mas mostra o tamanho da atividade econômica em relação à população e ajuda a comparar a produção municipal com outras cidades do estado.

A seguir listamos quatro números de Chapecó que ajudam a dimensionar o crescimento recente da cidade e de sua economia:

289.170 moradores: estimativa populacional do IBGE para 2026.

estimativa populacional do IBGE para 2026. R$ 17,6 bilhões: valor do PIB municipal referente a 2023.

valor do PIB municipal referente a 2023. 96ª posição: colocação de Chapecó entre os maiores PIBs municipais do país em 2023.

colocação de Chapecó entre os maiores PIBs municipais do país em 2023. 5ª em Santa Catarina: posição estadual pelo mesmo indicador econômico.

Quem quer explorar os encantos de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Até ONDE eu puder IR, que conta com mais de 40 mil visualizações, onde os apresentadores mostram os principais pontos turísticos de Chapecó:

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Como a carne movimenta atividades além dos frigoríficos?

A cadeia da proteína envolve mais do que o abate. Ração, transporte, genética, equipamentos, manutenção e serviços também circulam ao redor das agroindústrias, criando demanda para empresas que atendem tanto fábricas quanto propriedades rurais integradas.

Essa rede explica por que a economia local combina indústria e serviços. A presença de feiras de negócios, universidades, fornecedores e infraestrutura logística amplia o alcance do setor e transforma Chapecó em centro de decisões para boa parte do Oeste catarinense.

A seguir listamos três momentos de Chapecó que resumem a passagem de município jovem para polo agroindustrial e urbano:

DADOS EM FOCO Chapecó em três momentos Tabela resume três momentos já explicados sobre a formação e o crescimento econômico de Chapecó. Período Marca principal Resultado 1917 Criação do município Organização administrativa regional Século XX Expansão agroindustrial Carnes e cereais ganham peso 2023 a 2026 PIB e população em alta Maior influência urbana e econômica

O que Chapecó representa no Oeste catarinense hoje?

Chapecó funciona como polo econômico e urbano de uma região que mistura cidades menores e forte produção rural. O crescimento populacional e o avanço do PIB mostram que a influência local não depende apenas das fábricas, mas de uma rede de serviços e negócios.

A trajetória ajuda a entender o contraste: uma cidade criada em 1917 se tornou uma das maiores economias municipais de Santa Catarina. A agroindústria continua no centro dessa identidade, mas hoje divide espaço com comércio, educação, tecnologia e serviços que ampliam o peso regional.