Uberlândia, no Triângulo Mineiro, reúne parques, cultura e economia diversificada. A cidade registrou 713.224 moradores no Censo de 2022 e oferece museus, espaços verdes e gastronomia. Os dados ajudam a entender seu desenvolvimento, mas rankings de qualidade de vida mudam com o ano, a metodologia e o grupo comparado.

Qual é o tamanho de Uberlândia hoje?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registrou 713.224 habitantes no Censo de 2022. Na estimativa de 2026, são 768.339 moradores. São medidas diferentes: a primeira conta pessoas recenseadas e a segunda projeta a população com base em métodos estatísticos.

O município ocupa uma área de aproximadamente 4.115 quilômetros quadrados e concentra serviços, comércio, empresas e atividades agroindustriais. Esse porte ajuda a explicar a presença de universidades, hospitais e equipamentos públicos. Também significa que os deslocamentos podem ser longos entre bairros e atrações.

Passeios de barco permitem observar dunas, manguezais e a vida ao redor das águas – Créditos: depositphotos.com / paulobaqueta

A economia forte não elimina diferenças na cidade

O PIB per capita informado pelo IBGE para 2023 é de R$ 71.598,38. Esse indicador divide o valor produzido pela economia municipal pelo número de habitantes. Ele não equivale ao salário médio nem revela quanto cada família recebe no fim do mês.

Classificações de governança e qualidade de vida também precisam de contexto: cada pesquisa usa dados, grupos de comparação e pesos próprios. Uma boa posição em um índice não garante os mesmos serviços para todos os bairros. Para planejar uma visita, vale olhar também mobilidade, localização e funcionamento dos atrativos.

O que conhecer além dos números econômicos?

O portal de turismo da Prefeitura de Uberlândia apresenta o Parque do Sabiá como uma área verde para lazer e esporte. A cidade também reúne restaurantes, feiras, espaços culturais e atrações que permitem variar o passeio conforme o interesse do visitante.

Um roteiro inicial pode reunir lugares de perfis diferentes:

Parque do Sabiá: caminhada e atividades ao ar livre.

caminhada e atividades ao ar livre. Mercado Municipal: alimentos, artesanato e vida cultural.

alimentos, artesanato e vida cultural. Museu Municipal: objetos e registros da história urbana e rural.

objetos e registros da história urbana e rural. Praça Clarimundo Carneiro: patrimônio arquitetônico e convivência no Fundinho.

Esses pontos mostram que a cidade não se resume ao setor empresarial. Ela guarda edifícios antigos e espaços de uso cotidiano. Para evitar contratempos, confira dias de abertura e eventuais mudanças de programação antes de sair, sobretudo em museus e centros culturais.

O encontro entre água doce e salgada ajuda a formar uma paisagem que muda com as marés – Créditos: depositphotos.com / paulobaqueta

O centro antigo preserva a memória de Uberlândia

No bairro Fundinho, a Praça Clarimundo Carneiro reúne o coreto e o antigo prédio da Câmara, hoje associado ao Museu Municipal. O conjunto ajuda a mostrar fases anteriores à expansão da cidade. O Mercado Municipal, por sua vez, aproxima o visitante do comércio e da alimentação local.

A história de Uberlândia também registra sua antiga denominação, Uberabinha. Conhecer essa mudança de nome dá contexto ao crescimento urbano. O passeio a pé pelo centro exige atenção ao trânsito, ao calor e às distâncias entre pontos que nem sempre ficam na mesma rua.

Quem deseja conhecer os encantos do Triângulo Mineiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal DEVA NO AR, que conta com mais de 111 mil visualizações, onde Deva mostra as principais atrações de Uberlândia, incluindo o famoso Parque do Sabiá, o Mercado Municipal e outros pontos turísticos dessa importante cidade do interior de Minas Gerais:

Como organizar um roteiro pelo Triângulo Mineiro?

Para conhecer Uberlândia com calma, uma boa divisão é reservar um período para o centro cultural e outro para o Parque do Sabiá. Os horários e as opções de transporte devem ser confirmados na data da visita, porque atrações públicas podem ter alterações de acesso ou agenda.

Em viagens mais longas, Uberaba oferece turismo ligado a fósseis e patrimônio científico, enquanto Araxá é conhecida pelo conjunto histórico e pelas águas termais. As duas são cidades diferentes de Uberlândia e exigem deslocamentos próprios. O melhor roteiro combina interesses reais, tempo disponível e informação atualizada.

O tamanho da cidade pede um roteiro bem escolhido

O visitante aproveita melhor Uberlândia quando escolhe atrações por região. O bairro Fundinho concentra parte do patrimônio e dos equipamentos culturais, enquanto o Parque do Sabiá oferece outra experiência. Organizar os deslocamentos evita atravessar a cidade repetidas vezes e perder o período reservado aos passeios.

Mais do que uma posição em ranking, o cotidiano da cidade aparece nos parques, no mercado, nas praças e nos museus. Dados econômicos ajudam a entender sua dimensão; caminhar por seus espaços públicos mostra outra face do município. As duas perspectivas são úteis, mas não equivalentes.