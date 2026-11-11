Cachoeiras escondidas entre montanhas, cânions e trilhas fazem parte dos mais de 31 mil hectares do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Criado em 1984, o destino reserva paisagens diferentes para cada roteiro, com entradas que levam a atrações como a Cachoeira da Farofa e o Cânion das Bandeirinhas.

Por que a Serra do Cipó tem paisagens tão diferentes?

O relevo reúne serras, vales, rios e campos rupestres, vegetação que cresce entre pedras e solos rasos. Essa combinação muda a paisagem ao longo das trilhas. A região faz parte do Espinhaço, conjunto de montanhas que cruza diferentes áreas de Minas Gerais.

O Parque Nacional da Serra do Cipó foi criado em 1984. Ele protege ambientes sensíveis, mas não representa toda a região turística. Há passeios dentro do parque e atrações fora de seus limites, com regras de acesso distintas.

A extensão do parque abriga paisagens naturais que atraem visitantes em busca de aventura – Foto: Georgez / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

O parque protege mais de 31 mil hectares

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informa uma área de 31.639,53 hectares e aponta o Cerrado como bioma principal. Criado para conservar espécies e paisagens, o parque depende também do cuidado dos visitantes com trilhas, rios e vegetação.

As áreas protegidas da Serra do Cipó incluem trechos em Santana do Riacho, Jaboticatubas, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro. Isso ajuda a entender por que o mesmo nome aparece em roteiros diferentes. A distância entre dois atrativos pode ser maior do que parece no mapa.

Qual entrada escolher para ver cachoeiras e cânions?

A Portaria Areias dá acesso a rotas conhecidas, como a Cachoeira da Farofa e o Cânion das Bandeirinhas. A Portaria Retiro atende outros passeios. Antes de escolher, confira onde começa o caminho, a distância de retorno e a situação atual da trilha.

Três perguntas ajudam a escolher o percurso mais adequado:

Distância: quantos quilômetros são necessários para ir e voltar?

quantos quilômetros são necessários para ir e voltar? Acesso: qual portaria atende o atrativo escolhido?

qual portaria atende o atrativo escolhido? Condições: há restrições, chuva ou pontos de travessia de rio?

O mapa e as orientações do parque devem guiar a escolha, não apenas fotografias. Cada atração pede tempo, água e preparo físico diferentes. Em dias de calor ou chuva, caminhar até um cânion pode ser mais cansativo do que visitar um trecho curto do vale.

Cada entrada oferece possibilidades de passeio que dependem do percurso escolhido – Foto: HVL / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

A rota turística também valoriza moradores e cultura

Além das trilhas, há atividades guiadas, observação de aves e experiências de gastronomia regional. Em 2025, o governo mineiro apresentou uma iniciativa com 30 experiências em Jaboticatubas e Santana do Riacho, buscando aproximar visitantes de comunidades e prestadores de serviços.

A Rota da Serra do Cipó foi organizada em três frentes: contemplação, aventura e vivências culturais. Isso permite escolher passeios que não dependem apenas de banho de cachoeira. Consultar a oferta ativa é essencial, porque serviços e condições podem mudar.

Quem deseja explorar as belezas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Arruma Essa Mala, que conta com mais de 27 mil visualizações, onde a apresentadora mostra um guia completo pela Serra do Cipó, em Santana do Riacho, com dicas de cachoeiras, trilhas, transporte e passeios para aproveitar a região:

Como evitar riscos nas trilhas e nos rios?

Chuva na cabeceira de um rio pode provocar subida rápida da água, mesmo quando o céu parece aberto no ponto do passeio. Caminhe com calçado adequado, leve água e evite entrar em correnteza. Uma paisagem bonita não elimina riscos naturais nem a necessidade de atenção.

Outro cuidado é não recolher flores, pedras ou animais. A conservação depende de permanecer nas trilhas permitidas e recolher todo o lixo. Consulte a administração antes de sair, pois horários, atividades autorizadas e acessos podem ser alterados por segurança ou manejo.

A escolha do roteiro define o tipo de descanso

Quem procura um passeio curto perto de Belo Horizonte encontra alternativas como Macacos, em Nova Lima, com trilhas e restaurantes. Brumadinho oferece outra combinação, com natureza e espaços culturais. Na Serra do Cipó, o diferencial está em cachoeiras, cânions e campos rupestres.

Separar um dia para um trajeto possível é melhor do que tentar visitar vários pontos distantes. Um roteiro bem escolhido respeita os horários e a resistência do grupo. Assim, cada caminhada tem tempo para ser aproveitada, sem pressa e sem ultrapassar limites de segurança.