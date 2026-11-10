Sabará, perto de Belo Horizonte, preserva igrejas barrocas, ruas antigas e receitas com ora-pro-nóbis. A cidade reúne arte colonial, histórias da mineração e sabores que sobrevivem nas cozinhas locais. Antes de viajar, convém confirmar horários de abertura de templos e museus, além das datas das festas tradicionais.

Por que Sabará preserva tantas igrejas barrocas?

A história de Sabará está ligada à ocupação de Minas Gerais durante a mineração colonial. O crescimento de povoados e irmandades religiosas deixou capelas, igrejas, chafarizes e construções civis. Esses edifícios ajudam a entender a vida local antes da expansão da atual região metropolitana.

As fachadas muitas vezes são discretas, mas os interiores guardam altares, pinturas e talhas trabalhadas. O valor desses bens não depende apenas da quantidade de ouro na decoração. Eles também registram técnicas, crenças e relações sociais do período colonial.

A Capela de Nossa Senhora do Ó guarda detalhes raros

A Capela de Nossa Senhora do Ó é uma das referências mais conhecidas de Sabará. A construção reúne decoração com talha e pinturas de influência oriental. Foi tombada em 1938, conforme os registros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

O entorno também oferece construções e ruas que merecem observação com calma. Para conhecer o patrimônio, vale confirmar horários de visita, possíveis obras e regras de fotografia. A preservação de bens antigos exige limites que nem sempre aparecem nas informações gerais de turismo.

Qual é a importância do ora-pro-nóbis na cidade?

O ora-pro-nóbis é uma planta usada em receitas tradicionais de Minas. Em Sabará, a ligação com a comida local é especialmente forte no bairro Pompéu, onde famílias, cozinheiras e produtores mantêm preparos que dão identidade à região.

A Prefeitura de Sabará anunciou a 28ª edição do Festival de Ora-Pro-Nóbis para 1º a 3 de maio de 2026. A programação incluiu pratos, artesanato e apresentações culturais. Como essa edição já aconteceu, novas datas precisam ser confirmadas nos canais oficiais.

O centro histórico concentra diferentes paradas

O passeio pode começar pela Capela de Nossa Senhora do Ó e seguir pelas vias antigas, observando a Igreja do Carmo e outros templos. Cada parada revela um aspecto do barroco mineiro. É melhor consultar as condições de visita do que presumir que todos os interiores estejam abertos.

Algumas paradas ajudam a diferenciar o roteiro histórico de um passeio apressado:

Nossa Senhora do Ó : capela tombada que guarda pinturas e decoração barroca.

: capela tombada que guarda pinturas e decoração barroca. Igreja do Carmo : templo histórico ligado às antigas irmandades religiosas.

: templo histórico ligado às antigas irmandades religiosas. Igreja da Conceição : matriz com elementos marcantes da arte religiosa mineira.

: matriz com elementos marcantes da arte religiosa mineira. Museu do Ouro : prédio histórico com visitação temporariamente suspensa para restauração.

: prédio histórico com visitação temporariamente suspensa para restauração. Bairro Pompéu: referência gastronômica para receitas com ora-pro-nóbis.

O Museu do Ouro ocupa a antiga Casa de Intendência e Fundição. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, o museu está temporariamente fechado para restaurações. A fachada e a história do prédio seguem relevantes, mas não se deve prometer visita ao acervo enquanto durar a restrição.

Como organizar a visita sem depender do festival?

Sabará fica perto de Belo Horizonte, o que facilita uma viagem curta. Mesmo assim, confirme a abertura de igrejas, museus e estabelecimentos antes de definir o dia. Uma visita fora do festival pode ter menos atividades concentradas, mas permite observar os detalhes do centro histórico.

Em Sabará a jabuticaba também faz parte da identidade gastronômica, ao lado da história da mineração. Para comer, vale procurar estabelecimentos locais com cardápios atualizados. A oferta de pratos com ora-pro-nóbis muda conforme o restaurante e a época do ano.

Quem deseja conhecer as riquezas históricas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 94 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra as principais atrações de Sabará, incluindo suas igrejas barrocas, casarões coloniais e a tradição da jabuticaba na cidade próxima de Belo Horizonte:

A viagem combina memória, comida e respeito ao patrimônio

Minas oferece outras paradas para quem gosta de arte antiga: Ouro Preto reúne igrejas e ruas históricas, enquanto Mariana guarda outra parte importante da história da mineração. Sabará cabe nesse roteiro sem perder sua identidade, marcada pela devoção, pelos quintais e pela cozinha do bairro Pompéu.

Aproveitar a cidade não exige correr de um templo para outro. Caminhar com atenção, respeitar as regras dos imóveis e conversar com comerciantes sobre os pratos locais faz parte de uma visita mais cuidadosa. A história de Sabará continua presente tanto nas construções quanto na vida cotidiana.