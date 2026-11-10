A Lagoinha do Leste, em Florianópolis, combina praia oceânica, lagoa e encostas cobertas pela Mata Atlântica. O acesso acontece por trilhas no Pântano do Sul ou no Matadeiro, com barco apenas quando as condições do mar permitem. A paisagem preservada exige planejamento, preparo físico e cuidado durante a caminhada.

Onde fica a Lagoinha do Leste?

A praia fica no sul da Ilha de Santa Catarina, em uma área natural de Florianópolis. Não há rua comum que deixe o visitante na faixa de areia. A chegada depende de caminhada ou de transporte por mar, quando as condições permitem e o serviço está disponível.

A paisagem reúne lagoa, restinga, costões e mar aberto. O contraste aparece logo na chegada: de um lado está a água salgada com ondas, do outro a área da lagoa. Isso não significa que os locais estejam sempre próprios ou seguros para banho.

O parque protege um trecho de Mata Atlântica

O Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste foi criado em 1992. A página oficial da Prefeitura de Florianópolis registra 920,54 hectares, com vegetação de floresta, manguezal e restinga. O parque também inclui caminhos e trechos de praia usados pelos visitantes.

A preservação permite que a vegetação continue próxima do mar. Por isso, sair da trilha para abrir atalhos, pisar em áreas frágeis ou deixar resíduos prejudica o ambiente. O espaço é aberto à visitação, mas a entrada livre não elimina riscos do terreno.

Qual caminho escolher para chegar à praia?

Duas rotas são bastante procuradas. O acesso pelo Pântano do Sul atravessa trechos de mata e subidas; já o percurso pelo Matadeiro passa por áreas costeiras e oferece vistas do mar. O grau de esforço depende da experiência, do clima e do estado do solo.

Antes de escolher o acesso, compare os pontos que realmente mudam o passeio:

Pântano do Sul : rota terrestre pela mata, com trechos inclinados e necessidade de preparo.

: rota terrestre pela mata, com trechos inclinados e necessidade de preparo. Matadeiro : caminho costeiro mais longo, com pontos expostos ao vento e ao sol.

: caminho costeiro mais longo, com pontos expostos ao vento e ao sol. Morro da Coroa : subida opcional e íngreme, que exige cuidado especial com altura.

: subida opcional e íngreme, que exige cuidado especial com altura. Retorno : tempo reservado para sair da praia ainda com luz natural.

: tempo reservado para sair da praia ainda com luz natural. Barco: alternativa condicionada ao mar e à operação de serviço na data escolhida.

Nenhuma dessas opções deve ser tratada como passeio urbano simples. A trilha pode ter pedras, barro, raízes e trechos íngremes. Antes de sair, confirme a condição do caminho e escolha uma rota compatível com as pessoas do grupo.

A paisagem exige atenção com mar e costões

O Morro da Coroa chama atenção pelo mirante sobre a praia, mas tem áreas inclinadas e expostas. Não vale se aproximar de bordas para conseguir uma fotografia. Um escorregão em rochas altas pode ter consequências graves, mesmo em um dia de sol.

O mar da Lagoinha do Leste recebe ondas e correntes que podem mudar. A lagoa também exige avaliação das condições locais antes do banho. A orientação mais segura é não presumir água calma apenas pela aparência e procurar informações atualizadas sobre riscos e qualidade da água.

O que levar para fazer a trilha com segurança?

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina recomenda calçados adequados, água, alimentação leve e planejamento para retornar durante o dia. Também orienta avisar alguém sobre o percurso, consultar a previsão e levar o celular carregado, sem depender dele como único recurso de orientação.

Um roteiro com subida, banho e retorno pode ocupar boa parte do dia. Evite começar tarde e não conte com sinal de telefone ou venda de alimentos em todos os trechos. Se surgir chuva forte, tontura ou cansaço, a decisão prudente pode ser interromper a caminhada.

Quem deseja explorar as praias selvagens de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com quase 20 mil visualizações, onde os apresentadores mostram as belezas da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, com dicas de trilhas, acesso de barco, lagoa de água doce e o famoso Morro da Coroa:

Um passeio planejado ajuda a preservar a praia

Em Santa Catarina, a Praia do Rosa, em Imbituba, reúne mar e vegetação, enquanto Bombinhas tem enseadas conhecidas pelo mergulho. São destinos com acessos diferentes. Na Lagoinha do Leste, a falta de estrada até a areia torna o planejamento da trilha parte central da visita.

A Lagoinha do Leste é conhecida pela combinação de praia e lagoa em meio à mata. Para manter essa paisagem, leve embora seu lixo, não alimente animais e fique nos caminhos permitidos. Uma caminhada bem preparada protege visitantes e reduz danos ao lugar.