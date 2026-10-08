EM FOCO Resumo da matéria 01 Baía reconhecida A Praia do Rosa aparece como integrante brasileira da associação internacional The Most Beautiful Bays in the World. 02 Natureza protegida O destino está inserido na região da APA da Baleia Franca, que protege ecossistemas costeiros do sul catarinense. 03 Surfe e baleias Ondas, trilhas e a presença sazonal das baleias-francas ajudam a explicar a identidade turística do Rosa.

A Praia do Rosa cresceu entre morros, lagoas e uma enseada em meia-lua no litoral catarinense. A Praia do Rosa, em Imbituba, passou de vila simples a destino internacional, entrou no clube das mais belas baías do mundo e mantém relação direta com surfe, conservação e baleias-francas do sul brasileiro.

Como a Praia do Rosa passou de vila simples a destino conhecido?

Antes do crescimento turístico, o Rosa tinha estrutura muito limitada e acesso difícil. A região costeira de Imbituba manteve por décadas um ritmo ligado à pesca, às estradas de terra e às pequenas propriedades, até que surfistas e viajantes começaram a frequentar a enseada com mais constância.

A transformação ocorreu aos poucos, com pousadas, restaurantes e serviços ocupando o entorno sem mudar a forma natural da baía. A meia-lua de areia, os morros cobertos de vegetação e as lagoas próximas criaram uma paisagem diferente dos grandes balneários verticalizados do litoral sul do Brasil.

Praia do Rosa encanta com baía exuberante e natureza preservada – Créditos: depositphotos.com / lltrarbach

O que significa entrar no clube das baías mais belas do mundo?

A distinção não é um ranking nacional de primeiro lugar. A Praia do Rosa Bay aparece na rede internacional The Most Beautiful Bays in the World, entidade criada para reunir baías de diferentes países em torno de turismo, cultura, biodiversidade e conservação.

O reconhecimento coloca o Rosa em uma rede com dezenas de baías espalhadas pelo planeta. O valor do selo está na combinação entre paisagem costeira, turismo e preservação, e não em afirmar que uma praia brasileira venceu todas as outras em uma comparação direta.

Por que o surfe e as baleias fazem parte da identidade do Rosa?

As ondas ajudaram a divulgar a praia entre surfistas e seguem entre os principais motivos de visita. O Rosa Norte costuma concentrar a procura pelo esporte, enquanto trilhas e mirantes permitem observar a forma da baía e conectar a praia a outros trechos do litoral de Imbituba.

Entre inverno e primavera, a presença da baleia-franca acrescenta outra camada à paisagem. A região integra uma área federal de proteção que abrange praias, dunas, restingas, manguezais, lagoas e costões rochosos, criando um corredor importante para turismo de natureza e conservação marinha.

A seguir listamos 4 experiências ligadas ao Rosa que ajudam a perceber a praia para além de um único ponto na areia:

Rosa Norte: trecho ligado ao surfe e às ondas que ajudaram a projetar a praia nacionalmente.

trecho ligado ao surfe e às ondas que ajudaram a projetar a praia nacionalmente. Rosa Sul: área com serviços, acesso à areia e vista para a curva principal da enseada.

área com serviços, acesso à areia e vista para a curva principal da enseada. Trilhas: caminhos pelos morros e costões abrem ângulos diferentes da meia-lua formada pela baía.

caminhos pelos morros e costões abrem ângulos diferentes da meia-lua formada pela baía. Baleias-francas: a passagem sazonal da espécie reforça a ligação do destino com a conservação marinha.

Quem busca conhecer as belezas de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 96 mil visualizações, onde Paula e o apresentador mostram um roteiro imperdível de um dia na Praia do Rosa, em Imbituba:

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O que a proteção ambiental muda para quem visita a região?

A APA da Baleia Franca é uma unidade de uso sustentável, o que significa conciliar atividades humanas com conservação. Em vez de transformar toda a costa em área fechada, a gestão busca organizar turismo, economia local e proteção dos ambientes costeiros que dão identidade ao destino.

Esse contexto ajuda a entender por que o Rosa não deve ser visto apenas como cenário fotográfico. Trilhas, surfe, lagoas e observação de fauna dependem da qualidade ambiental da costa, e a experiência turística fica diretamente ligada à forma como esses espaços são utilizados e preservados.

A seguir listamos 3 camadas do destino que mostram como paisagem, atividade humana e conservação se encontram no Rosa:

DADOS EM FOCO O Rosa em três camadas Comparação entre paisagem, atividade e valor turístico da Praia do Rosa Elemento Exemplo Importância Paisagem Baía em meia-lua Base do reconhecimento internacional Esporte Surfe Identidade consolidada da praia Natureza Baleia-franca Ligação com conservação marinha

Como aproveitar o Rosa sem reduzir a viagem apenas à praia?

O roteiro pode combinar Rosa Norte, Rosa Sul, trilhas e lagoas em ritmos diferentes. Dias de mar mais agitado favorecem o surfe, enquanto caminhadas pelos costões e mirantes entregam outra leitura da enseada e ajudam a perceber por que a geografia do lugar ganhou reconhecimento internacional.

A Praia do Rosa se tornou conhecida sem apagar a origem de vila costeira. A combinação entre baía protegida, cultura do surfe e natureza explica melhor seu destaque do que qualquer título absoluto de “mais bonita”, porque o valor está no conjunto que ainda pode ser observado no litoral catarinense.