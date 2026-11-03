Os sinos ecoam entre igrejas e ruas antigas, e a cidade parece contar histórias singulares. Em São João del-Rei, Minas Gerais, um relógio inaugurado em 1905 guarda essa memória. O centro histórico reúne templos, pontes e casarões de épocas diferentes, sem deixar de ser um lugar de moradia e trabalho.

Por que São João del-Rei guarda tantas épocas juntas?

O povoado cresceu com a busca por ouro, mas não perdeu sua importância quando a mineração diminuiu. Comércio, circulação de pessoas e outras atividades mantiveram a cidade ativa. Por isso, igrejas coloniais convivem com sobrados e edifícios posteriores, formando uma paisagem mais variada do que parece à primeira vista.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informa que o conjunto arquitetônico e urbanístico foi tombado em 1938. A proteção reconhece ruas, construções e espaços históricos, e não apenas os templos mais fotografados. O crescimento posterior também deixou marcas que merecem ser entendidas.

As igrejas e praças históricas ajudam a contar como o município se desenvolveu ao longo do tempo – Créditos: depositphotos.com / diegograndi

O relógio da Matriz do Pilar marca uma memória centenária

Um plano de estudo do centro histórico registra que o relógio da Matriz de Nossa Senhora do Pilar foi inaugurado em 1905. O equipamento aparece ligado à marcação das horas e dos quartos de hora pelos sinos. Essa referência documenta sua história, mas não garante que esteja funcionando hoje.

Na mesma igreja, a arte do interior e a fachada mostram momentos diferentes. O barroco da capela-mor e as mudanças externas ajudam a contar como o templo foi adaptado. O relógio não explica toda a cidade, mas aproxima a arquitetura antiga de uma necessidade cotidiana: saber a hora.

O que observar nas igrejas e nas praças antigas?

Entre as referências religiosas estão a Igreja de São Francisco de Assis, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Matriz do Pilar. As torres, portadas e altares não seguem um modelo único. Barroco, rococó e mudanças de outras épocas aparecem em pontos diferentes do centro.

A Praça de São Francisco e o Largo do Carmo ajudam a perceber a relação entre templos e espaços públicos. As construções ficam ligadas a ruas usadas diariamente, e as áreas abertas permitem observar o tamanho das fachadas. Esse contexto ajuda a compreender a arquitetura além das fotografias.

Quem deseja explorar as cidades históricas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Na Mala, que conta com mais de 93 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de um dia por São João del-Rei, com suas igrejas barrocas, ruas históricas e atrações ligadas ao Ciclo do Ouro:

Pontes de pedra e museu ampliam o passeio histórico

O centro também é marcado por pontes que atravessam o Córrego do Lenheiro. A Ponte da Cadeia foi construída em 1797, enquanto a Ponte do Rosário data de 1800, segundo o Iphan. Elas mostram que as obras necessárias à circulação também fazem parte do patrimônio, mesmo sem grandes ornamentos.

Há outras marcas que ajudam a perceber a variedade do centro:

Matriz do Pilar: templo ligado ao relógio histórico e à tradição dos sinos.

templo ligado ao relógio histórico e à tradição dos sinos. Igreja de São Francisco: fachada de grande destaque no cenário religioso.

fachada de grande destaque no cenário religioso. Ponte da Cadeia: passagem de pedra associada ao crescimento urbano.

passagem de pedra associada ao crescimento urbano. Ponte do Rosário: ligação antiga entre diferentes pontos da cidade.

ligação antiga entre diferentes pontos da cidade. Museu Regional: casarão histórico que guarda objetos e memórias da região.

O Museu Regional de São João del-Rei ocupa uma antiga residência do século XIX, adaptada para receber acervos históricos. Seus objetos ajudam a enxergar costumes, trabalho e vida doméstica que não aparecem apenas na visita às igrejas. Cada espaço acrescenta uma parte diferente da memória da cidade.

A presença das montanhas cria um cenário que combina natureza e construções antigas – Créditos: depositphotos.com / bermed2009.hotmail.com

Como a cidade mantém suas tradições em uso?

O toque dos sinos faz parte de práticas religiosas reconhecidas como patrimônio cultural. Na cidade, badaladas e celebrações ainda ligam templos à comunidade. Isso não significa que tudo permaneceu igual desde o século XVIII: técnicas, usos e rotinas mudaram, enquanto determinados costumes continuaram a ser transmitidos.

A preservação exige equilibrar vida atual, segurança e conservação. Obras em imóveis protegidos precisam observar exigências próprias, e o uso diário traz desgaste. A cidade não pode ser tratada como peça de museu: morar, trabalhar e circular também são partes de sua identidade, ao lado da arquitetura.

São João del-Rei continua além da paisagem colonial

A cidade mineira de São João del-Rei cresceu entre montanhas e manteve atividades econômicas e culturais diversas. A história local inclui ferrovia, escolas, comércio e manifestações populares, além das igrejas. É essa combinação que ajuda a explicar por que o centro antigo continua conectado ao restante do município.

O relógio de 1905 oferece um detalhe concreto para olhar o lugar com mais atenção. Ele se soma às pontes, praças e fachadas que sobreviveram a reformas e mudanças. Em São João del-Rei, a memória permanece presente nos espaços usados todos os dias, não apenas nos monumentos.