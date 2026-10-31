Em Congonhas, Minas Gerais, doze profetas de pedra-sabão ocupam o adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. As esculturas associadas a Aleijadinho resistem ao tempo desde o início do século XIX, mas exigem cuidados constantes. O conjunto integra a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1985.

Os doze profetas ocupam a escadaria de um santuário histórico

Na cidade de Congonhas, a poucos passos da igreja, está o adro cercado por doze figuras de pedra-sabão. Elas representam profetas do Antigo Testamento e acompanham as curvas da escadaria. O encontro entre arquitetura e escultura dá unidade à paisagem religiosa.

Segundo a UNESCO, o conjunto reúne a igreja, o adro e capelas com cenas da Paixão de Cristo. O interior apresenta decoração rococó, enquanto as esculturas externas expressam a linguagem do barroco mineiro. São partes diferentes de um mesmo programa artístico.

O conjunto barroco chama atenção pela riqueza dos detalhes e pela importância histórica – Créditos: depositphotos.com / giuseppemasci.me.com

Quem esculpiu os profetas de Congonhas?

O conjunto está ligado a Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, e à sua oficina. O trabalho de grandes esculturas envolvia ajudantes, preparação da pedra e várias etapas. A autoria reconhecida do mestre não significa que cada detalhe tenha sido executado exclusivamente por ele.

As peças foram feitas no começo do século XIX, depois da construção da igreja. A própria trajetória do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos mostra obras realizadas em períodos diferentes. A aparência integrada do espaço não deve esconder essa construção gradual e coletiva.

Pedra-sabão e madeira contam histórias diferentes

A pedra-sabão foi usada nos profetas expostos ao ar livre. Já as capelas abrigam esculturas de madeira policromada, com personagens distribuídos em cenas religiosas. O contraste entre pedra e cor ajuda a entender por que o santuário é um conjunto e não apenas uma coleção de estátuas.

A sequência de espaços ajuda a perceber o monumento como um percurso artístico e religioso:

Adro: área diante da igreja, onde os profetas acompanham a escadaria.

área diante da igreja, onde os profetas acompanham a escadaria. Profetas: figuras bíblicas esculpidas em pedra-sabão e instaladas ao ar livre.

figuras bíblicas esculpidas em pedra-sabão e instaladas ao ar livre. Capelas: espaços que abrigam cenas da Paixão representadas em madeira pintada.

espaços que abrigam cenas da Paixão representadas em madeira pintada. Basílica: edifício religioso que completa a composição arquitetônica do santuário.

Os elementos podem ser observados por partes, sem perder a relação entre eles. Essa leitura revela como a arte barroca ocupou o espaço público e a arquitetura religiosa, organizando a aproximação do visitante desde a área externa até a igreja.

Quem deseja conhecer as riquezas históricas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Dell Por Aqui, onde o apresentador mostra as principais atrações de Congonhas, incluindo o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, as famosas esculturas dos 12 profetas de Aleijadinho e o Museu da Romaria:

Como as esculturas resistiram durante tantos anos?

A permanência das figuras não quer dizer ausência de desgaste. Chuva, umidade, poluição e mudanças de temperatura afetam materiais expostos. Por isso, conservação significa acompanhar condições, limpar de modo controlado e impedir intervenções que possam remover detalhes ou comprometer a superfície da pedra.

Uma publicação do Iphan sobre restaurações documenta intervenções nas capelas e em suas esculturas. Em 2024, a prefeitura também informou ações de tratamento das peças e reparos contra infiltrações. Essas medidas são trabalhos de preservação, não provas de que inexista risco.

A presença das figuras de pedra transforma a entrada da basílica em uma atração cultural – Créditos: depositphotos.com / brenosaturnino

O reconhecimento mundial também exige proteção cotidiana

O santuário entrou na lista da UNESCO em 1985, pelo valor de sua arquitetura e das esculturas. Esse título reconhece importância cultural, mas não substitui fiscalização, manutenção ou decisões técnicas. A cidade cresceu ao redor do conjunto, tornando essencial proteger sua paisagem de entorno.

Uma visita respeitosa inclui observar as obras sem tocá-las ou subir em áreas protegidas. Pedra-sabão não é material indestrutível, ainda que pareça resistente. O cuidado com circulação de pessoas, limpeza e pequenas obras próximas ajuda a preservar o cenário que dá sentido às figuras.

Por que os profetas continuam tão importantes para Minas?

O conjunto reúne religião, trabalho artesanal e memória urbana. A escadaria cria um encontro visual entre os profetas, a fachada e a cidade. Quem observa cada peça percebe expressões e gestos distintos, mas seu significado depende também do lugar que elas ocupam.

Em Congonhas, a permanência dos doze profetas mostra como uma obra pode atravessar séculos sem deixar de precisar de proteção. A importância do santuário está tanto na criação de Aleijadinho e sua oficina quanto na responsabilidade atual de conservar pedra, madeira e arquitetura.