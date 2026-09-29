EM FOCO Resumo da matéria 01 Cidade aos pés da serra Catas Altas cresceu junto à mineração e mantém um centro histórico marcado pela Serra do Caraça e por construções coloniais. 02 Economia de grande escala O PIB per capita municipal chegou a R$ 325.175,25 em 2023, reflexo de uma economia fortemente ligada à mineração. 03 Aqueduto de 1792 O Bicame de Pedras conserva parte de uma antiga estrutura usada para conduzir água até áreas ligadas à lavagem do ouro.

Catas Altas aparece pequena no mapa, mas a Serra do Caraça domina o horizonte e muda sua escala. Entre ruas históricas, mineração e um aqueduto de 1792, o município reúne barroco, paisagem montanhosa e memória do ouro num centro cercado por paredões naturais e antigas rotas mineiras, preservadas até hoje.

Como Catas Altas nasceu entre ouro e montanhas?

Catas Altas surgiu no contexto da mineração que transformou Minas Gerais entre o fim do século XVII e o século XVIII. O próprio nome é ligado às escavações feitas nas partes altas da serra, onde os garimpos avançavam em busca das jazidas de ouro.

O núcleo urbano cresceu diante da Serra do Caraça e preservou igrejas, casas e caminhos ligados ao período colonial. A formação histórica ajuda a explicar por que a paisagem atual mistura mineração, arquitetura religiosa e uma forte presença da montanha em praticamente qualquer vista do centro.

Catas Altas, Minas Gerais – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que os números atuais mostram sobre Catas Altas?

O dado econômico mais recente disponível no IBGE mostra PIB per capita de R$ 325.175,25 em 2023. O valor segue elevado e ajuda a revelar o peso da atividade mineral numa cidade pequena, mesmo sem representar a renda recebida por cada morador.

Essa diferença é importante porque PIB per capita divide a produção econômica pelo número de habitantes. Em municípios com mineração de grande escala e pouca população, o indicador pode subir muito sem significar que cada pessoa tenha rendimento próximo daquele valor calculado para a economia local.

O que vale observar em uma visita a Catas Altas?

O centro histórico permite perceber a cidade em escala de caminhada. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, as capelas e o casario formam um conjunto que ganha outro peso visual porque a Serra do Caraça aparece logo atrás das construções.

Fora do centro, o Bicame de Pedras conserva parte de um antigo aqueduto ligado ao ciclo do ouro. A estrutura usa pedras encaixadas e ainda mostra o canal que levava água da serra, transformando uma obra funcional do passado em um dos marcos mais reconhecíveis do município.

A seguir listamos 4 pontos de Catas Altas que ajudam a entender a relação entre história, serra e mineração:

Centro histórico: reúne casario, igrejas e a Praça Monsenhor Mendes diante da Serra do Caraça.

reúne casario, igrejas e a Praça Monsenhor Mendes diante da Serra do Caraça. Igreja Matriz: conserva elementos do barroco mineiro e um interior que revela etapas diferentes de construção.

conserva elementos do barroco mineiro e um interior que revela etapas diferentes de construção. Bicame de Pedras: antigo aqueduto associado ao transporte de água usado na atividade mineradora.

antigo aqueduto associado ao transporte de água usado na atividade mineradora. Serra do Caraça: moldura natural da cidade e referência visual para quem circula pelo núcleo urbano.

Quem busca conhecer as belezas de Catas Altas e o Santuário do Caraça, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Num Pulo, que conta com mais de 141 mil visualizações, onde Daniel e Paula mostram um roteiro imperdível perto de Belo Horizonte em Minas Gerais:

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Como o patrimônio ajuda a contar a história da cidade?

Em Catas Altas, muitos lugares explicam uma etapa diferente do município. A matriz aponta para a formação religiosa do arraial, o Bicame lembra a engenharia usada na mineração e a serra mantém visível o relevo que orientou as antigas áreas de extração.

Essa combinação torna o passeio mais fácil de compreender quando os pontos são vistos como partes da mesma história. Ouro, água e montanha aparecem repetidamente na formação local, seja na origem do nome, no desenho do povoado ou nas estruturas que ainda permanecem de pé.

A seguir listamos 3 marcos da cidade que ligam arquitetura, mineração e paisagem em um mesmo roteiro:

DADOS EM FOCO Marcos de Catas Altas Resumo de três lugares que ajudam a compreender a história e a paisagem de Catas Altas. Local Destaque Ligação com a cidade Igreja Matriz Barroco mineiro Formação do núcleo urbano Bicame de Pedras Aqueduto de 1792 Ciclo da mineração Serra do Caraça Paredões e picos Paisagem dominante

Por que Catas Altas continua tão ligada à Serra do Caraça?

A serra não funciona apenas como fundo para fotografias. Ela participa da formação econômica, histórica e visual de Catas Altas, desde as antigas áreas de mineração até os caminhos que hoje levam a cachoeiras, patrimônio religioso e outros pontos de interesse do município.

No fim, Catas Altas reúne uma escala rara: cidade pequena, montanha imensa e marcas de mais de três séculos de ocupação. Caminhar pelo centro e observar a serra ao fundo ajuda a perceber como o ouro mudou o lugar, mas não apagou sua paisagem histórica.