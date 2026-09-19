Itabira viu uma referência da paisagem desaparecer enquanto sua história ganhava versos. O Pico do Cauê, ligado ao avanço da mineração de ferro, deixou de dominar o horizonte, e a cidade natal de Carlos Drummond de Andrade transformou memória, minério e poesia em marcas que ainda convivem pelas ruas.
Como o Pico do Cauê virou parte da história de Itabira?
Antes de a mineração mudar a paisagem, o Pico do Cauê funcionava como referência visual para Itabira. A concentração de minério de ferro no relevo ajudou a aproximar a história da cidade da extração mineral e tornou a montanha inseparável da identidade local.
Com a exploração em grande escala, a forma original do Cauê foi sendo retirada junto com o minério. O que antes se levantava sobre a cidade deixou de existir como montanha, e a transformação do relevo passou a representar de maneira visível o peso econômico e territorial da mineração.
Por que a mineração mudou tanto o horizonte da cidade?
A mudança ganhou outra dimensão em 1942, quando a Companhia Vale do Rio Doce foi criada com forte ligação a Itabira. A atividade mineral já vinha de antes, porém a nova fase ampliou a escala da extração e colocou o ferro local dentro de uma estrutura industrial muito maior.
Essa transformação também entrou na memória cultural. Carlos Drummond de Andrade, nascido na cidade em 1902, escreveu sobre Itabira e sobre a perda da montanha. Assim, o desaparecimento físico do Pico do Cauê continuou presente por outro caminho, agora preservado em literatura, memória e símbolos urbanos.
Como Drummond ficou gravado nas ruas de Itabira?
A ligação saiu dos livros e ganhou espaço público. O portal municipal de turismo apresenta os Caminhos Drummondianos, percurso composto por 44 placas com poemas instaladas em diferentes pontos relacionados à cidade vivida pelo escritor.
O roteiro faz a memória funcionar como mapa. Em vez de concentrar tudo em um único prédio, versos, lugares e lembranças aparecem ligados às ruas. A cidade atual passa a conversar com a Itabira descrita por Drummond, mesmo depois de tantas mudanças causadas pela mineração e pelo crescimento urbano.
A seguir listamos quatro marcas dessa memória que ajudam a reconhecer a ligação entre paisagem, mineração e literatura:
- Pico do Cauê: concentra a memória da paisagem transformada pela mineração de ferro.
- Carlos Drummond: levou Itabira para poemas, crônicas e lembranças ligadas à cidade natal.
- Caminhos Drummondianos: espalham versos por pontos urbanos relacionados à vida e à obra do poeta.
- Memória urbana: mantém lado a lado a história mineral e o patrimônio cultural itabirano.
Quem quer conhecer Itabira em Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Naeco, que conta com mais de 13 mil visualizações, onde mostra a história, os locais para passear, morar e investir em Itabira:
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O que ainda conecta ferro e poesia na cidade?
A relação permanece porque os dois elementos nasceram do mesmo território. O ferro modificou a paisagem e a economia, enquanto a poesia guardou imagens, personagens e perdas que poderiam ter desaparecido junto com o antigo horizonte. Um lado mudou a cidade material, o outro preservou parte de sua memória.
Por isso, três referências ajudam a resumir Itabira: o Pico do Cauê representa a transformação da paisagem, Drummond representa a memória literária e os Caminhos Drummondianos colocam essa lembrança nas ruas. Elas contam fases diferentes da mesma cidade sem separar cultura de mineração.
A seguir listamos três referências de Itabira que resumem como ferro, memória e poesia continuam conectados:
|Referência
|Papel
|O que representa
|Pico do Cauê
|Paisagem mineral
|Transformação do relevo
|Carlos Drummond
|Memória literária
|Itabira na literatura
|Caminhos Drummondianos
|Percurso urbano
|Versos espalhados pela cidade
Por que Itabira continua marcada por essa transformação?
O caso mostra como uma paisagem pode desaparecer sem sumir da identidade coletiva. O Cauê deixou de ser a montanha que dominava o horizonte, porém permaneceu em fotografias, relatos e versos. A própria ausência virou uma referência para entender como Itabira mudou no último século.
Entre minério e literatura, Itabira acabou transformando uma perda física em memória espalhada pela cidade. O ferro explica boa parte de sua formação moderna, enquanto Drummond ajuda a lembrar o que existia antes, fazendo do antigo Pico do Cauê uma presença mesmo depois de sua mudança radical.
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