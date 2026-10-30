Cahokia, no estado de Illinois, foi um centro pré-colombiano com cerca de 120 montes de terra. Monks Mound, o maior deles, alcança aproximadamente 30 metros de altura. Entre os séculos XI e XII, a população pode ter alcançado de 10 mil a 20 mil habitantes, segundo estimativas arqueológicas amplamente estudadas.

Onde ficava a cidade de Cahokia?

O sítio está no atual estado de Illinois, perto de St. Louis, no vale do rio Mississippi. A UNESCO registra a antiga cidade como um dos maiores assentamentos pré-colombianos ao norte do México. Sua extensão histórica chegava a aproximadamente 1.600 hectares.

A ocupação foi especialmente intensa entre os anos 800 e 1400, na chamada cultura mississipiana. Cahokia reunia espaços de moradia, áreas públicas e montes construídos por pessoas. A paisagem atual preserva parte desse conjunto, e não toda a extensão que existiu durante seu auge.

A escala das obras ajuda a entender a importância política e social do centro urbano

Cerca de 120 montes marcavam a paisagem

Os montes de terra tinham formas e tamanhos variados. Alguns eram plataformas para edifícios importantes; outros estavam ligados a sepultamentos ou atividades cerimoniais. O número de aproximadamente 120 montes se refere à cidade histórica, não apenas aos que permanecem protegidos no sítio atual.

A construção exigia retirar, transportar e compactar terra em etapas. A distribuição dos montes em torno de áreas abertas indica planejamento e trabalho coordenado. Não há motivo para tratar todas as estruturas como túmulos: sua função variava conforme posição, formato e evidências encontradas.

Qual era o tamanho de Monks Mound?

O maior monte, Monks Mound, alcança cerca de 30 metros de altura e possui terraços largos. A documentação oficial do sítio explica que a medida pode variar conforme o ponto escolhido para definir a base. Ele foi construído em etapas, ao longo do tempo.

O conjunto reunia áreas com diferentes funções:

Monks Mound: grande plataforma de terra com vários terraços.

grande plataforma de terra com vários terraços. Praças: espaços abertos para encontros e atividades públicas.

espaços abertos para encontros e atividades públicas. Montes menores: construções com usos variados.

construções com usos variados. Bairros: áreas de moradia ao redor dos espaços centrais.

Seu nome atual faz referência a monges que viveram perto da estrutura séculos depois. Os moradores antigos não usavam esse nome. A presença de uma construção elevada mostra a importância do local, mas a função precisa dos espaços depende da interpretação dos vestígios arqueológicos.

Milhares de pessoas viviam na região

No auge, entre aproximadamente 1050 e 1150, a população de Cahokia pode ter chegado a 10 mil a 20 mil habitantes, conforme a UNESCO. Trata-se de cálculo feito a partir de evidências históricas e arqueológicas, não de um censo realizado na época.

A vida da população envolvia agricultura, trocas e atividades coletivas. Moradias e povoados também se espalhavam ao redor do centro principal. Esse conjunto indica uma sociedade complexa, mas os pesquisadores precisam reunir muitos tipos de vestígios para explicar diferenças entre grupos e suas relações.

Cahokia preserva sinais de uma ocupação complexa e bem estruturada para a época

Como a cidade organizava seus espaços?

A história de Cahokia ajuda a localizar o centro pré-colombiano e seus principais monumentos. As pesquisas mostram uma grande praça central, bairros e construções elevadas. A disposição das áreas sugere decisões coletivas sobre circulação e encontros, sem revelar todos os detalhes de sua administração.

Há também vestígios de círculos de postes de madeira ligados à observação de posições do Sol e a cerimônias. Sua interpretação considera alinhamentos e achados arqueológicos. O que se sabe sobre a cidade vem de escavações e estudos, não de relatos escritos produzidos por seus moradores.

Os montes permanecem como patrimônio cultural

A UNESCO reconheceu Cahokia como Patrimônio Mundial em 1982. A proteção busca conservar os montes e o espaço ao redor, onde pesquisas continuam revelando detalhes da vida antes da chegada dos europeus. O local tem importância histórica e cultural para comunidades indígenas.

Os cerca de 120 montes da antiga cidade não devem ser confundidos com a quantidade preservada hoje. A grandeza de Monks Mound chama atenção, mas a dimensão de Cahokia está também nas casas, praças e redes de trabalho que sustentaram sua população.