A Cidade de Goiás, antiga capital goiana, preserva tradicionais ruas de pedra, casarões e igrejas às margens do Rio Vermelho. O conjunto histórico foi reconhecido pela UNESCO em 2001. Sua paisagem revela como um antigo núcleo de mineração cresceu entre morros e adaptou construções e caminhos ao terreno.

A Cidade de Goiás nasceu ligada à mineração

Também conhecida como Goiás Velho, a cidade se desenvolveu com a ocupação do interior brasileiro e a busca por ouro, sobretudo no século XVIII. O traçado de suas ruas acompanhou o relevo, em vez de seguir um plano de avenidas retas e largas.

A antiga capital manteve funções administrativas até 1937, quando a sede estadual passou para Goiânia. Essa mudança não apagou os edifícios e os caminhos antigos. Muitos deles continuaram ligados à vida dos moradores, com serviços, residências e atividades culturais no centro.

O rio faz parte da paisagem urbana e acompanha a história de diferentes gerações de moradores – Foto: Eugenio Hansen, OFS / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Como o Rio Vermelho organiza a parte antiga?

O Rio Vermelho atravessa o núcleo histórico entre duas áreas de colinas. A UNESCO descreve diferenças entre as duas margens, com conjuntos de moradias, espaços públicos, igrejas e edifícios administrativos adaptados às condições naturais do vale.

O rio ajuda a explicar a disposição das ruas, pontes e praças. O crescimento urbano foi gradual, com passagens estreitas e mudanças de nível. A organização do espaço ainda permite reconhecer os caminhos usados para ligar residências, atividades comerciais e sedes do poder colonial.

Casarões e espaços públicos guardam várias épocas

As casas de paredes tradicionais convivem com igrejas, antigos prédios de governo e imóveis reformados ao longo do tempo. O valor do conjunto está no modo como os materiais, as técnicas e a disposição das construções preservam traços da vida urbana dos séculos XVIII e XIX.

Entre os pontos que ajudam a reconhecer a paisagem histórica, estão:

Ruas de pedra: trechos que acompanham o relevo e conectam pequenas praças e edifícios.

trechos que acompanham o relevo e conectam pequenas praças e edifícios. Rio Vermelho: curso de água que corta o núcleo urbano e marca a paisagem local.

curso de água que corta o núcleo urbano e marca a paisagem local. Palácio Conde dos Arcos: edifício ligado à antiga administração da capitania e da província.

edifício ligado à antiga administração da capitania e da província. Museu das Bandeiras: instalado em construção que também serviu como cadeia.

instalado em construção que também serviu como cadeia. Casa de Cora Coralina: imóvel junto ao rio que preserva a memória da escritora.

O Iphan destaca esses marcos históricos como parte de uma cidade que atravessou diferentes períodos. Os prédios não formam um cenário parado: convivem com moradores, atividades atuais e necessidades de manutenção.

O que a casa de Cora Coralina revela?

A Casa de Cora Coralina fica junto ao Rio Vermelho e funciona como espaço de preservação da memória da escritora. Sua presença mostra que o centro histórico reúne tanto edifícios administrativos quanto lugares ligados à vida cultural, à literatura e à experiência dos moradores.

Na paisagem, poesia, casas e caminhos se encontram. A visita à área próxima ao rio ajuda a reconhecer a passagem entre bairros antigos e pontes. A importância do imóvel está na relação com a autora e com a cidade que marcou sua trajetória.

Quem deseja conhecer as cidades históricas de Goiás, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 87 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de dois dias pela Cidade de Goiás, com suas ruas de pedra, casarões coloniais, gastronomia típica e atrações ligadas à poetisa Cora Coralina:

A proteção depende também da vida cotidiana

O reconhecimento de Patrimônio Mundial em 2001 considera a adaptação da cidade à paisagem e o emprego de técnicas locais. Preservar o conjunto exige cuidado com fachadas, coberturas, ruas e reformas que possam mudar características protegidas.

A convivência entre preservação e moradia torna o trabalho mais delicado. Reparar uma parede antiga pode exigir conhecimento de materiais tradicionais. Para o visitante, observar essas soluções ajuda a perceber por que o valor histórico está no conjunto, não apenas em edifícios isolados.

Por onde começar uma visita ao centro histórico?

Um passeio pode partir das praças e ruas centrais, seguindo em direção ao Rio Vermelho e aos imóveis abertos à visitação. O percurso deve considerar trechos de pedra, subidas e os horários de museus, que podem variar conforme a programação local.

Ao caminhar, fica evidente que a Cidade de Goiás mantém marcas da mineração, da antiga administração e da cultura regional. O rio e as casas coloniais seguem formando uma paisagem viva, cujo cuidado depende da participação dos moradores e das instituições de preservação.