Nan Madol, na Micronésia, reúne mais de cem ilhotas artificiais cercadas por canais no oceano Pacífico. Entre os séculos XIII e XV, seus muros de basalto abrigaram templos, sepulturas e áreas de moradia. A construção ligada à dinastia Saudeleur mostra a complexa organização social de uma sociedade insular.

Onde ficam as ilhotas de Nan Madol?

O conjunto ocupa uma área costeira junto à ilha de Pohnpei, nos Estados Federados da Micronésia. A UNESCO descreve mais de cem ilhotas cercadas por canais, com paredes de basalto e blocos de coral. O espaço reunia funções políticas, funerárias e religiosas.

As construções monumentais são associadas à dinastia Saudeleur, especialmente ao período entre 1200 e 1500. A referência a esse intervalo não significa que todas as pedras foram colocadas ao mesmo tempo. O sítio teve transformações, e cada estrutura precisa ser entendida dentro de sua ocupação.

Canais e muros ajudam a revelar como o espaço era organizado para atividades religiosas e funerárias

Pedras enormes formavam canais e paredes

Os construtores usavam longas colunas de basalto, rocha de origem vulcânica, colocadas em camadas que se cruzavam. Entre as paredes também havia coral e outros materiais. O transporte das pedras exigia trabalho coletivo, mas as fontes não permitem afirmar um único método de movimentação.

Os canais separavam as pequenas áreas construídas e criavam caminhos pela água. As paredes altas ajudavam a definir os espaços, inclusive os voltados a cerimônias. A impressão de uma cidade flutuante vem dessa relação entre pedra e mar, não de edifícios apoiados sobre barcos.

Para que serviam os templos e as sepulturas?

A história de Nan Madol é ligada ao poder dos chefes e às práticas religiosas locais. A arqueologia reconhece restos de templos, sepulturas, moradias e possíveis edifícios de autoridade. Não é correto tratar cada ilha como se tivesse a mesma função.

Essas são algumas das funções reconhecidas no conjunto:

Templos: espaços ligados a atividades religiosas e cerimônias.

espaços ligados a atividades religiosas e cerimônias. Sepulturas: construções destinadas a práticas funerárias.

construções destinadas a práticas funerárias. Moradias: áreas residenciais associadas à organização local.

áreas residenciais associadas à organização local. Canais: passagens que separavam e conectavam as ilhotas.

Os vestígios revelam uma sociedade com áreas de uso diferente. Embora muitas funções sejam identificáveis pela arquitetura, os pesquisadores também consideram a tradição oral de Pohnpei. Ela ajuda a entender a importância do lugar para as comunidades, sem substituir a análise das estruturas e dos materiais.

A dinastia deixou marcas no poder local

A dimensão da obra aponta para autoridade política e capacidade de reunir trabalhadores e recursos. A UNESCO relaciona o conjunto ao florescimento das sociedades de chefia nas ilhas do Pacífico. Isso não autoriza calcular exatamente quantas pessoas viveram ali, nem sua rotina diária.

O local também está ligado a tradições de chefia que continuam em Pohnpei. O respeito às comunidades atuais é importante para compreender o valor do patrimônio. A arqueologia explica a construção antiga, enquanto os moradores preservam conhecimentos e vínculos culturais que seguem presentes.

As ruínas preservam sinais de uma engenharia que transformou o litoral em um complexo urbano singular

Por que a preservação de Nan Madol preocupa?

O sítio entrou na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo em 2016. O acúmulo de sedimentos nos canais, o crescimento de manguezais e o deslocamento de pedras ameaçam as ruínas. A água e a vegetação precisam ser tratadas com cuidado, pois sustentam o ambiente costeiro.

Uma iniciativa de conservação divulgada pela UNESCO destacou a necessidade de proteger as estruturas e enfrentar os danos. A limpeza dos canais exige planejamento técnico. Retirar plantas ou mexer nas paredes sem avaliação pode provocar novos problemas em um conjunto já fragilizado.

O patrimônio continua ligado à vida de Pohnpei

A inscrição como Patrimônio Mundial reconhece a importância da arquitetura, mas também de sua relação com a memória das comunidades. Nan Madol é um testemunho de decisões coletivas, crenças e conhecimentos construtivos desenvolvidos em um território de ilhas e águas rasas.

O valor do lugar está nas pedras, nas passagens de água e na continuidade cultural. Proteger o conjunto significa respeitar essa ligação e estudar o que ainda não está esclarecido. Os canais revelam uma paisagem construída por pessoas, cujo significado ultrapassa os muros que sobreviveram.