Uma cesta de café violada durante o transporte levou uma prestadora à Justiça do Distrito Federal. A encomenda teria chegado com itens faltando e embalagem danificada. Em fevereiro de 2024, o tribunal manteve R$ 2 mil por danos morais e R$ 518,06 por danos materiais, relacionados à entrega contratada.

A cesta chegou incompleta à cliente

A autora havia organizado a entrega de uma cesta de café da manhã encomendada por uma cliente para presentear outras pessoas. Em 15 de maio de 2023, contratou a modalidade Uber Flash Entrega, conforme a notícia divulgada pelo tribunal sobre o processo.

O relato levado à Justiça indicou que a destinatária recebeu a encomenda em mau estado, com falta de itens, produtos fora de ordem e ausência de embalagem adequada. A reclamação chegou à contratante, que prestava o serviço à cliente e passou a discutir os danos da entrega.

A ausência de produtos e os sinais de violação foram importantes para a análise do caso

O que mudou após a reclamação da cliente?

A situação deixou de ser apenas uma reclamação sobre o transporte quando a contratante buscou reparação judicial. A discussão passou a incluir a confiança depositada na plataforma e o efeito da entrega defeituosa sobre a relação com sua cliente.

Conforme a informação oficial do TJDFT, o recurso foi examinado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O tribunal não descreve todas as conversas entre as partes; por isso, não cabe inventar tentativas específicas de negociação anteriores ao processo.

A plataforma contestou sua responsabilidade

A Uber argumentou que os motoristas atuavam de maneira independente e que a plataforma apenas intermediava o contato. Também afirmou que seus termos afastavam responsabilidade pelo conteúdo transportado e que havia prestado assistência à usuária.

O colegiado considerou demonstrada a contratação do serviço e a violação da encomenda. A defesa não comprovou inexistência do defeito. Para os magistrados, não seria razoável exigir que a consumidora identificasse sozinha o prestador responsável pelo transporte.

Quais provas sustentaram a falha de entrega?

O processo foi analisado com base em elementos da contratação e do resultado do transporte. Em problemas semelhantes, informações sobre o pacote antes do envio e no recebimento podem ajudar a esclarecer o que foi efetivamente entregue. O conteúdo do pedido deve ser comparado com a confirmação da entrega.

Entre os registros úteis para esclarecer uma entrega estão:

Registro do pedido: identifica o serviço contratado e o local de entrega.

identifica o serviço contratado e o local de entrega. Fotos do pacote: mostram os itens e a embalagem antes e depois do transporte.

mostram os itens e a embalagem antes e depois do transporte. Lista de produtos: permite comparar o conteúdo prometido e o recebido.

permite comparar o conteúdo prometido e o recebido. Mensagens: registram a reclamação e as respostas das empresas.

A organização desses documentos não garante uma vitória judicial. Serve para confrontar versões sobre o estado da encomenda, a execução do serviço e o prejuízo alegado. No episódio julgado, a Turma entendeu que a violação estava comprovada.

A consumidora questionou a qualidade do serviço depois de receber uma cesta incompleta

A indenização diferenciou dois tipos de prejuízo

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, com as condições e exceções legais. Esse fundamento não significa que qualquer atraso ou avaria gere automaticamente indenização moral.

A decisão separou R$ 518,06 em danos materiais, relacionados ao prejuízo econômico, e R$ 2 mil em danos morais. Na avaliação dos julgadores, o episódio afetou também a imagem profissional da contratante perante sua cliente, além de um contratempo comum.

O que a decisão resolveu e quais são seus limites?

A 2ª Turma Recursal manteve a condenação por decisão unânime, divulgada em 20 de fevereiro de 2024. O número do processo é 0709569-88.2023.8.07.0007. O tribunal não informa, nessa notícia, quando os valores foram pagos.

O caso ilustra uma discussão de direito do consumidor aplicada a um serviço de entrega concreto. A reparação foi reconhecida após exame das provas e do impacto profissional. O valor não é padrão obrigatório para outras reclamações envolvendo presentes ou transporte.