Duas clientes pagaram por móveis planejados e não receberam o serviço fizeram reclamações públicas contra os fornecedores. O casal pediu retirada das publicações e indenização por dano moral. Em abril de 2025, o TJDFT manteve a negativa desse pedido e o ressarcimento às consumidoras, ao avaliar os limites da crítica.

As duas encomendas foram pagas antecipadamente

Duas mulheres contrataram fabricação e instalação de móveis planejados, realizando pagamentos antes da conclusão. Conforme o processo, os móveis não foram entregues e os valores não foram devolvidos. A disputa começou com o descumprimento das encomendas, antes das manifestações publicadas pelas clientes.

O tribunal relatou que a falta de solução levou as consumidoras a divulgar informações sobre os fornecedores. Isso não significa que qualquer atraso autorize ofensa pessoal. Para compreender o processo, é necessário separar o contrato não cumprido das publicações que vieram depois.

As publicações nas redes sociais se tornaram parte de uma discussão judicial sobre possíveis ofensas

Por que as consumidoras passaram a reclamar em público?

As clientes divulgaram fotos e informações sobre o casal e a empresa em grupos do Facebook, além de distribuir panfletos. Segundo a defesa apresentada no processo, queriam alertar outras pessoas a respeito de possíveis prejuízos em novas contratações.

O casal alegou que as publicações passaram do limite da crítica e atingiram sua reputação. Na ação, pediu que os conteúdos fossem removidos e solicitou indenização moral. A discussão, portanto, passou a envolver liberdade de expressão e proteção da honra.

O casal pediu indenização por danos morais

De acordo com a notícia oficial do TJDFT, publicada em 28 de abril de 2025, a defesa das consumidoras sustentou que as manifestações se apoiavam em fatos verdadeiros. A relatora examinou se havia excesso ou imputação falsa capaz de justificar reparação.

O tribunal também analisou mensagens privadas com ofensas e concluiu que sua repercussão não justificava dano moral ao casal naquele contexto. Não se trata de autorização geral para atacar fornecedores. A avaliação recaiu sobre o alcance e o conteúdo das manifestações identificadas.

Quais provas foram relevantes para o julgamento?

O processo envolveu os contratos e pagamentos, a falta de entrega e o teor das postagens. Esses elementos permitiram distinguir uma reclamação baseada no serviço frustrado de uma possível ofensa sem fundamento. A documentação mostrou o contexto das críticas feitas pelas consumidoras.

Os pontos que podem mudar a análise de reclamações públicas são:

Contrato: identifica serviço prometido, preço e prazo de execução.

identifica serviço prometido, preço e prazo de execução. Pagamentos: comprovam os valores antecipados pelas clientes.

comprovam os valores antecipados pelas clientes. Entregas: mostram o que foi feito ou ficou pendente.

mostram o que foi feito ou ficou pendente. Publicações: permitem verificar palavras, imagens e alcance das críticas.

permitem verificar palavras, imagens e alcance das críticas. Respostas: registram explicações e tentativas de solução.

Os documentos ajudam a diferenciar críticas sobre uma entrega frustrada de ataques pessoais sem prova. Na disputa, também importaram o alcance das publicações e o conteúdo de mensagens privadas. Cada meio de comunicação precisa ser examinado dentro de seu contexto.

O caso coloca em debate os limites entre reclamar de um serviço e atingir a reputação de uma empresa

Como a liberdade de expressão é limitada?

A liberdade de expressão protege manifestações e críticas, mas convive com outros direitos, como honra e imagem. No caso, o colegiado entendeu que as falas analisadas não configuravam abuso indenizável, segundo o conjunto probatório apresentado.

O Código de Defesa do Consumidor também trata do cumprimento das ofertas e de possíveis soluções para serviços não prestados. A restituição das clientes foi um tema diferente do pedido do casal por danos morais, embora ambos tenham origem no contrato descumprido.

O tribunal manteve a restituição e rejeitou o dano moral

A 6ª Turma Cível do TJDFT decidiu por unanimidade manter a negativa de indenização moral pedida pelo casal. Também foram mantidas a rescisão dos contratos por culpa da fornecedora e a obrigação de devolver os valores pagos às duas consumidoras.

O número do processo divulgado é 0707032-13.2023.8.07.0010. A conclusão não dispensa cuidado ao publicar reclamações: alegações falsas e ofensas podem ter consequências. Nesse julgamento, prevaleceram os fatos demonstrados e a análise do conteúdo das manifestações.