O desaparecimento de uma cesta de R$ 785 no Dia das Mães motivou processo judicial depois do recolhimento pelo motorista e do cancelamento da corrida. A sentença divulgada em dezembro de 2025 fixou indenização material de R$ 500 e compensação moral de R$ 500. O tribunal informou: ainda cabia recurso.

A cesta não entregue foi retirada pelo motorista

Em maio de 2024, um consumidor contratou o serviço Uber Flash para levar uma cesta de café da manhã, avaliada em R$ 785, no Dia das Mães. A entrega deveria ocorrer em 12 de maio, conforme os dados apresentados na ação judicial.

Segundo o relato divulgado, o motorista retirou a encomenda no ponto de origem, cancelou a corrida e não realizou a entrega. O consumidor registrou boletim de ocorrência e avisou a plataforma imediatamente. Mesmo assim, afirmou que não obteve uma solução para o desaparecimento do presente.

Uma entrega planejada para uma data especial terminou em um problema inesperado

O que a empresa alegou para limitar a reparação?

Na ação, a Uber sustentou atuar como intermediadora entre usuários e motoristas e contestou a prova apresentada. Também apontou uma condição do serviço: sem seguro opcional, os itens enviados deveriam respeitar limite de R$ 500 para o valor da mercadoria.

O item transportado tinha valor de R$ 785, superior ao teto citado pela defesa. A diferença importou para calcular o dano material reconhecido, mas não eliminou a análise da falha na entrega. O tribunal registrou argumentos distintos para responsabilidade e valor.

Os comprovantes mostraram a falha na entrega

Conforme a decisão divulgada pelo TJDFT em 15 de dezembro de 2025, o juiz considerou comprovados a compra e pagamento da cesta, sua entrega ao motorista, o cancelamento da viagem e a comunicação imediata à empresa.

Esses registros indicaram que o serviço contratado não terminou como esperado. Em uma reclamação sobre transporte de encomenda, o recibo de retirada não equivale à prova de entrega. É necessário esclarecer o que ocorreu após a coleta e se o pacote chegou ao destinatário.

Quais documentos ajudam a compreender a decisão?

O consumidor apresentou registros da contratação e do cancelamento, além de informação sobre a mercadoria. A documentação permitiu avaliar o dano material e a falta de solução. Guardar um comprovante bancário pode ser útil para conferir os valores pagos, sem substituir as provas do transporte.

Os documentos com função distinta nesse tipo de reclamação incluem:

Recibo da cesta: indica o preço e a existência do produto.

indica o preço e a existência do produto. Pedido de transporte: registra serviço, trajeto e valor informado.

registra serviço, trajeto e valor informado. Histórico da corrida: demonstra retirada e cancelamento pelo motorista.

demonstra retirada e cancelamento pelo motorista. Atendimento: registra quando a empresa tomou conhecimento.

registra quando a empresa tomou conhecimento. Condições do serviço: mostram limites e coberturas contratados.

A discussão não exige presumir qualquer vínculo familiar entre o remetente e o destinatário. A decisão o identifica como consumidor que enviava uma cesta para a data comemorativa. O ponto analisado é a falha do serviço e seus efeitos comprovados.

O desaparecimento da cesta levantou dúvidas sobre a responsabilidade pelo transporte

Como a lei separa falha e reparação?

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade do fornecedor por defeitos do serviço, observadas as condições da lei. A decisão reconheceu que a plataforma integra a cadeia do serviço de entrega e não era apenas estranha ao transporte.

A reparação também envolve direito do consumidor e a avaliação concreta dos prejuízos. Neste processo, o magistrado aceitou o limite contratual sem seguro para o dano material. A indenização moral foi examinada à parte, considerando a data especial e a omissão.

A condenação divulgada somou R$ 1 mil

O 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras condenou a plataforma a pagar R$ 500 por dano material e R$ 500 por dano moral. A soma foi de R$ 1 mil, conforme a sentença noticiada pelo tribunal.

O TJDFT informou que cabia recurso da decisão. O julgamento não garante que qualquer presente perdido gere dano moral ou que um limite de R$ 500 sempre prevaleça. Cada situação exige verificar contrato, provas e circunstâncias da entrega realizada ou frustrada.