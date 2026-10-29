Um porteiro agredido durante a identificação de um entregador recebeu decisão favorável na Justiça do Distrito Federal. A sentença de julho de 2026 fixou R$ 15 mil de indenização moral contra uma plataforma de delivery. Câmeras e boletim de ocorrência documentaram a agressão. A decisão ainda admitia recurso.

A identificação na portaria antecedeu a agressão

O episódio ocorreu em dezembro de 2025, em um condomínio residencial do Setor Sudoeste, em Brasília. Segundo o processo, o profissional cumpria o procedimento de identificação exigido para liberar uma entrega quando houve um conflito com o entregador vinculado ao aplicativo.

O trabalhador relatou que o entregador retornou à portaria e lhe deu um chute na região abdominal, provocando sua queda. A agressão ficou registrada por câmeras e gerou boletim de ocorrência. Esses registros foram considerados no processo, sem depender de uma reconstrução imaginada da cena.

A agressão durante o trabalho levou à discussão sobre a responsabilidade da plataforma – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que a plataforma foi levada à Justiça?

O porteiro buscou responsabilizar a empresa ligada ao serviço. A plataforma iFood alegou atuar como intermediadora tecnológica e afirmou que não havia vínculo empregatício com o entregador. Sustentou ainda culpa de terceiro ou participação do próprio trabalhador nos acontecimentos.

A defesa não negou a materialidade do episódio, conforme informou o tribunal. O debate jurídico se concentrou na relação entre a operação de entregas e o risco de contato com terceiros. A sentença não estabeleceu que todo entregador ou aplicativo responde por qualquer briga.

Os registros da portaria ajudaram a esclarecer o caso

Na notícia oficial do TJDFT, divulgada em 15 de julho de 2026, constam imagens das câmeras de segurança e boletim de ocorrência. Esses documentos deram suporte à análise da agressão e ao exame da conduta do porteiro durante o atendimento.

Uma câmera pode contribuir para mostrar a sequência dos fatos, como ocorre em outras disputas que envolvem danos registrados em vídeo. Mas o material precisa ser examinado junto ao contexto, sem transformar um único enquadramento em prova suficiente para qualquer conclusão.

Quais elementos foram considerados pelo juiz?

A decisão avaliou as tarefas normais da portaria, a relação do entregador com a operação e o conteúdo das provas. A exigência de identificação foi considerada parte regular do trabalho. Para o magistrado, nenhuma divergência de procedimento justificaria a reação violenta.

Os elementos descritos na decisão foram estes:

Procedimento de entrada: era exigido pelo condomínio para liberar entregas.

era exigido pelo condomínio para liberar entregas. Registro de vídeo: documentou a agressão relatada pelo trabalhador.

documentou a agressão relatada pelo trabalhador. Boletim de ocorrência: formalizou o episódio perante a autoridade.

formalizou o episódio perante a autoridade. Defesa da plataforma: questionou o vínculo e a responsabilidade empresarial.

questionou o vínculo e a responsabilidade empresarial. Análise judicial: rejeitou a culpa concorrente atribuída ao porteiro.

Os documentos também ajudaram a afastar a tese de que o próprio porteiro teria contribuído para a agressão. Essa conclusão pertence ao processo descrito. Em outras situações, o resultado depende da prova e das condições do serviço, não apenas da existência de um aplicativo.

A Justiça analisou as circunstâncias de um conflito ocorrido durante a entrada no condomínio – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como a lei trata o risco da atividade?

O juiz aplicou o Código de Defesa do Consumidor e tratou o porteiro como consumidor por equiparação, figura prevista para vítimas de acidentes de consumo. A decisão também invocou o risco da atividade econômica para reconhecer responsabilidade da plataforma.

Trata-se de discussão sobre responsabilidade civil, na qual se examinam o dano e a ligação com a atividade. A ausência de vínculo trabalhista formal, apontada pela defesa, não foi suficiente para afastar a responsabilização nesse episódio concreto.

O porteiro agredido recebeu sentença de R$ 15 mil

A 24ª Vara Cível de Brasília condenou a iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A. a pagar R$ 15 mil por danos morais. O tribunal informou que a sentença ainda admitia recurso, o que impede apresentar essa decisão como necessariamente definitiva.

O número do processo divulgado é 0715621-16.2026.8.07.0001. A notícia não comprova o pagamento da indenização nem informa um encerramento posterior. O resultado documentado é a condenação em primeira instância, baseada nas provas e na avaliação dos riscos daquela operação.