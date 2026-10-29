Um porteiro agredido durante a identificação de um entregador recebeu decisão favorável na Justiça do Distrito Federal. A sentença de julho de 2026 fixou R$ 15 mil de indenização moral contra uma plataforma de delivery. Câmeras e boletim de ocorrência documentaram a agressão. A decisão ainda admitia recurso.
A identificação na portaria antecedeu a agressão
O episódio ocorreu em dezembro de 2025, em um condomínio residencial do Setor Sudoeste, em Brasília. Segundo o processo, o profissional cumpria o procedimento de identificação exigido para liberar uma entrega quando houve um conflito com o entregador vinculado ao aplicativo.
O trabalhador relatou que o entregador retornou à portaria e lhe deu um chute na região abdominal, provocando sua queda. A agressão ficou registrada por câmeras e gerou boletim de ocorrência. Esses registros foram considerados no processo, sem depender de uma reconstrução imaginada da cena.
Por que a plataforma foi levada à Justiça?
O porteiro buscou responsabilizar a empresa ligada ao serviço. A plataforma iFood alegou atuar como intermediadora tecnológica e afirmou que não havia vínculo empregatício com o entregador. Sustentou ainda culpa de terceiro ou participação do próprio trabalhador nos acontecimentos.
A defesa não negou a materialidade do episódio, conforme informou o tribunal. O debate jurídico se concentrou na relação entre a operação de entregas e o risco de contato com terceiros. A sentença não estabeleceu que todo entregador ou aplicativo responde por qualquer briga.
Os registros da portaria ajudaram a esclarecer o caso
Na notícia oficial do TJDFT, divulgada em 15 de julho de 2026, constam imagens das câmeras de segurança e boletim de ocorrência. Esses documentos deram suporte à análise da agressão e ao exame da conduta do porteiro durante o atendimento.
Uma câmera pode contribuir para mostrar a sequência dos fatos, como ocorre em outras disputas que envolvem danos registrados em vídeo. Mas o material precisa ser examinado junto ao contexto, sem transformar um único enquadramento em prova suficiente para qualquer conclusão.
Quais elementos foram considerados pelo juiz?
A decisão avaliou as tarefas normais da portaria, a relação do entregador com a operação e o conteúdo das provas. A exigência de identificação foi considerada parte regular do trabalho. Para o magistrado, nenhuma divergência de procedimento justificaria a reação violenta.
- Procedimento de entrada: era exigido pelo condomínio para liberar entregas.
- Registro de vídeo: documentou a agressão relatada pelo trabalhador.
- Boletim de ocorrência: formalizou o episódio perante a autoridade.
- Defesa da plataforma: questionou o vínculo e a responsabilidade empresarial.
- Análise judicial: rejeitou a culpa concorrente atribuída ao porteiro.
Os documentos também ajudaram a afastar a tese de que o próprio porteiro teria contribuído para a agressão. Essa conclusão pertence ao processo descrito. Em outras situações, o resultado depende da prova e das condições do serviço, não apenas da existência de um aplicativo.
Como a lei trata o risco da atividade?
O juiz aplicou o Código de Defesa do Consumidor e tratou o porteiro como consumidor por equiparação, figura prevista para vítimas de acidentes de consumo. A decisão também invocou o risco da atividade econômica para reconhecer responsabilidade da plataforma.
Trata-se de discussão sobre responsabilidade civil, na qual se examinam o dano e a ligação com a atividade. A ausência de vínculo trabalhista formal, apontada pela defesa, não foi suficiente para afastar a responsabilização nesse episódio concreto.
O porteiro agredido recebeu sentença de R$ 15 mil
A 24ª Vara Cível de Brasília condenou a iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A. a pagar R$ 15 mil por danos morais. O tribunal informou que a sentença ainda admitia recurso, o que impede apresentar essa decisão como necessariamente definitiva.
O número do processo divulgado é 0715621-16.2026.8.07.0001. A notícia não comprova o pagamento da indenização nem informa um encerramento posterior. O resultado documentado é a condenação em primeira instância, baseada nas provas e na avaliação dos riscos daquela operação.
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