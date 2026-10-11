EM FOCO Resumo da matéria 01 Riscos em sequência O veículo tinha apenas um mês quando a dona notou o primeiro risco e passou a observar danos novos após estacionar no prédio. 02 Câmera revelou responsável Ao instalar uma câmera no local onde deixava o automóvel, a moradora identificou um vizinho riscando a lataria repetidamente. 03 Indenização foi mantida O tribunal manteve a reparação dos danos do carro e os três mil reais por danos morais, com abatimento de pagamento anterior.

Um carro comprado havia um mês começou a aparecer com riscos cada vez maiores na garagem de um prédio. A dona instalou uma câmera e identificou o vizinho como responsável. O caso chegou à Justiça, que manteve uma condenação por danos materiais e fixou R$ 3 mil por danos morais em agosto de 2015, no Distrito Federal.

Como começaram os riscos no carro comprado havia um mês?

O primeiro risco apareceu quando o automóvel tinha apenas um mês de uso. A moradora notou novas marcas ao longo dos dias e começou a contar os danos. O detalhe mais estranho era a repetição, pois a lataria continuava recebendo riscos depois de ficar estacionada na garagem.

Ela percebeu que os novos danos surgiam durante o período em que o carro permanecia no prédio residencial. Diante dessa sequência, a proprietária decidiu reunir uma prova que pudesse esclarecer o que acontecia, em vez de depender apenas de suspeitas sobre os moradores.

As imagens ajudaram a esclarecer o que estava acontecendo dentro da garagem.

Por que a câmera na garagem mudou o rumo do caso?

A câmera instalada na garagem mostrou o vizinho como responsável pelos riscos. Com essa identificação, o episódio deixou de ser um dano de origem desconhecida. O registro permitiu relacionar as marcas a uma pessoa e deu novo peso ao relato apresentado à Justiça.

A moradora também contou que passou a sentir medo de retaliação e acabou se mudando de casa. Esse efeito na vida pessoal teve importância no processo civil, pois a discussão já não tratava apenas dos custos de reparar a pintura de um veículo.

O que ocorreu depois que o vizinho foi identificado?

A situação chegou primeiro à esfera criminal. Após uma transação penal, uma forma de acordo prevista na lei, o vizinho reembolsou as despesas da câmera e pagou R$ 5 mil como pena restritiva de direito. A proprietária ainda buscou reparação civil pelos prejuízos.

Na ação civil, a Justiça reconheceu gastos com pintura e troca de peças, além da perda de valor comercial do carro. O vizinho contestou a condenação, alegando que já havia feito pagamentos na esfera criminal. A turma julgadora reavaliou o efeito desses valores.

A seguir listamos quatro etapas do conflito que explicam o caminho até a decisão:

Primeiros riscos: o carro recém-comprado começou a aparecer danificado no estacionamento.

o carro recém-comprado começou a aparecer danificado no estacionamento. Novas marcas: a proprietária notou repetição e associou os danos ao tempo na garagem.

a proprietária notou repetição e associou os danos ao tempo na garagem. Gravação: a câmera apontou o vizinho como responsável pela ação.

a câmera apontou o vizinho como responsável pela ação. Ações judiciais: houve acordo na esfera criminal e pedido de indenização na área civil.

A suspeita surgiu depois que novas marcas começaram a aparecer no veículo.

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Como a Justiça calculou as consequências dos danos?

A primeira decisão determinou o ressarcimento dos danos materiais, com valor a ser apurado posteriormente na liquidação da sentença. Também fixou R$ 3 mil por danos morais, considerando o medo e a insegurança que levaram a mulher a deixar a residência.

Ao analisar o recurso, a turma decidiu abater os R$ 5 mil pagos na transação penal do valor da condenação. Os demais pontos foram mantidos por unanimidade. Assim, o processo reconheceu os danos, mas também considerou a quantia que já havia sido paga pelo vizinho.

A seguir listamos quatro resultados do julgamento para distinguir cada tipo de reparação:

DADOS EM FOCO Valores e decisões do caso Comparação dos fatos e consequências de valores e decisões do caso Ponto analisado O que foi decidido Observação Danos materiais Ressarcimento devido Valor calculado depois Danos morais R$ 3 mil Medo e mudança de residência Pagamento anterior R$ 5 mil Abatimento na condenação Resultado do recurso Sentença mantida no restante Julgamento unânime

O que essa decisão mostra sobre conflitos entre vizinhos?

O episódio envolve responsabilidade civil, isto é, o dever de reparar um prejuízo causado a outra pessoa. O Código Civil prevê essa obrigação para atos ilícitos. O julgamento, porém, considerou as provas e as consequências específicas vividas pela dona do automóvel.

O caso do carro riscado na garagem mostra a importância de registrar os fatos e provar o prejuízo. Também deixa claro que o valor dos danos morais não é uma tabela fixa: a decisão de 2015 levou em conta o medo, a mudança de casa e os pagamentos anteriores.