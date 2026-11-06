Uma cancela de estacionamento cai sobre o carro de um cliente, mas o supermercado aponta uma placa dizendo que não responde por danos. No caso fictício, fotos e comprovantes entram na disputa sobre o conserto. A Súmula 130 do STJ prevê responsabilidade da empresa por danos ocorridos em seu estacionamento.
A cancela atinge o carro na saída do mercado
No episódio fictício, um homem passa pela saída do estacionamento do supermercado quando a cancela desce e atinge seu veículo. Ele percebe danos na lataria e pede ajuda ao atendimento. O local do impacto e a posição do equipamento passam a ser importantes para entender o ocorrido.
O estacionamento foi oferecido aos clientes que utilizam o estabelecimento. Na situação descrita, a estrutura de controle de saída faz parte desse serviço. O consumidor solicita registro do incidente, sem aceitar como explicação suficiente a existência de uma placa colocada perto do portão.
Por que a placa de isenção provoca discussão?
O funcionário aponta um aviso genérico de que o mercado não se responsabiliza por prejuízos no estacionamento. O cliente questiona a resposta porque o dano teria sido causado pelo próprio equipamento de acesso. Uma placa não comprova ausência de falha nem substitui a apuração.
A discussão precisa considerar como a cancela operou, a movimentação do carro e a existência de alguma causa externa. O homem pede que a empresa preserve as imagens disponíveis da saída. Isso permite comparar a alegação do consumidor com o funcionamento real do sistema.
Fotos e comprovantes mudam a conversa
O cliente reúne imagens do veículo após o impacto, horário de entrada e saída e comprovante da compra. Ele também registra o atendimento recebido. Esses elementos ajudam a verificar onde e quando o dano ocorreu, embora não substituam, por si, uma avaliação técnica.
- Fotos do carro: mostram a região atingida pela cancela.
- Comprovante: liga o motorista ao uso do estacionamento naquele período.
- Atendimento: documenta o aviso recebido e o pedido de providências.
- Orçamento: indica o custo estimado para corrigir os danos identificados.
Em conflitos sobre danos no carro, imagens podem ajudar a identificar a origem do prejuízo. No caso da cancela, a análise também deve incluir o equipamento e seu funcionamento. O consumidor passa a solicitar orçamento de reparo e resposta formal do estabelecimento.
Como a Súmula 130 do STJ trata o estacionamento?
A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo em seu estacionamento. O enunciado reforça o dever de cuidado do estabelecimento, mas a aplicação concreta ainda exige avaliar os fatos.
Quando a cancela da própria empresa causa o dano, o nexo entre o serviço e o prejuízo pode ser especialmente relevante. Isso não significa que qualquer reclamação resulte automaticamente em indenização. O funcionamento do dispositivo, a prova do impacto e as circunstâncias precisam ser esclarecidos.
A placa pode afastar o dever de consertar?
O Código de Defesa do Consumidor limita cláusulas que tentam afastar a responsabilidade do fornecedor de maneira abusiva. Uma placa com isenção genérica, portanto, não apaga por si só o direito do cliente à reparação quando o dever de indenizar estiver demonstrado.
O consumidor pode formalizar a reclamação, apresentar fotos, comprovantes e orçamento e pedir resposta por escrito. Se não houver acordo, pode procurar órgãos de defesa do consumidor ou orientação jurídica. A responsabilidade efetiva depende dos elementos reunidos, e a eventual reparação deve considerar o dano demonstrado.
O pedido de conserto fica registrado
No desfecho fictício, o cliente apresenta os documentos e pede que o supermercado assuma o reparo. A empresa não oferece solução definitiva no momento descrito. Não há decisão judicial, pagamento ou conserto concluído tratado como acontecimento real e comprovado.
O caso diferencia um aviso colocado na parede de uma investigação sobre o serviço prestado. Quando o carro é atingido por equipamento do estacionamento, provas do impacto e das despesas ajudam a avaliar o pedido. Uma placa de isenção, sozinha, não encerra a discussão.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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