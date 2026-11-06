O provérbio “A pressa é inimiga da perfeição” lembra que terminar algo depressa pode sair caro quando falta atenção aos detalhes. Um endereço errado na compra ou um documento enviado sem revisão traz retrabalho. A ideia não é fazer devagar, mas saber quando conferir economiza mais tempo e evita confusão.

Por que a pressa aumenta a chance de erro?

Fazer uma tarefa rapidamente exige escolher em que prestar atenção. Quando a pessoa pula uma etapa importante, pode deixar de notar um erro simples. A pressa vira problema quando reduz a conferência necessária para aquela atividade.

O sentido do provérbio é um aviso, não uma regra sem exceções. Há atividades que podem ser concluídas em pouco tempo e com qualidade. O risco aparece quando a velocidade escolhida impede perceber informações importantes.

A falta de atenção aos detalhes pode transformar um trabalho simples em algo que precisa ser refeito

A revisão evita refazer tarefas simples

O Centro Virtual Cervantes registra a frase e expressões semelhantes sobre precipitação. No cotidiano, a mensagem aparece ao escrever um endereço, salvar um arquivo ou montar uma lista. Uma checagem breve pode evitar trabalho duplicado.

Isso não exige buscar uma perfeição impossível. Basta reconhecer o que tem maior chance de causar dificuldade se estiver errado. Conferir números, prazos e destinatários costuma ser mais importante do que corrigir cada detalhe sem fim. O objetivo é reduzir falhas relevantes com tempo bem usado.

Onde a rapidez pode custar mais tempo?

Uma compra feita sem conferir tamanho ou endereço pode exigir uma troca. Em outra situação, uma mensagem enviada ao contato errado pode precisar de explicações. São exemplos de retrabalho evitável, embora o resultado varie conforme o tipo de erro.

Alguns pontos merecem uma conferência antes de concluir:

Compras: verificar modelo, quantidade e endereço da entrega. Ler também as condições de troca.

verificar modelo, quantidade e endereço da entrega. Ler também as condições de troca. Mensagens: conferir destinatário e anexos antes do envio. Para não gerar confusões e atrasos.

conferir destinatário e anexos antes do envio. Para não gerar confusões e atrasos. Pagamentos: observar valor, data e dados do recebedor. Guardar o comprovante da operação.

observar valor, data e dados do recebedor. Guardar o comprovante da operação. Tarefas: reler as instruções antes de entregar o resultado. E comparar com o que foi pedido.

Também pode acontecer de começar uma tarefa sem ler as orientações e ter de refazer tudo. Nesses casos, alguns minutos de atenção no começo podem evitar uma demora maior depois. A revisão proporcional faz sentido quando existe custo de correção.

Escolher prioridades permite ganhar tempo

Nem todo detalhe tem o mesmo peso. Em uma lista de tarefas, é melhor identificar primeiro o que pode gerar prejuízo ou atraso. O tempo disponível pode ser dividido entre executar e fazer uma verificação final, sem transformar cada ação em uma longa revisão.

A prática também ajuda a reconhecer situações repetidas. Quem conhece bem um procedimento pode realizá-lo com rapidez e segurança. A experiência não elimina erros, mas permite identificar o que precisa de atenção. O segredo está na agilidade com critério, não na lentidão obrigatória.

Nem sempre fazer mais depressa significa conseguir um resultado melhor

Quando agir depressa é a melhor opção?

Uma revisão publicada no PubMed explica a relação estudada entre rapidez e precisão em tarefas de decisão: dar mais peso à velocidade pode reduzir a exatidão. Esse resultado não significa que toda ação rápida seja incorreta nem que seja melhor demorar sempre.

Quando existe urgência real, esperar demais também pode trazer problemas. Pedir socorro, avisar sobre um risco ou cumprir um prazo pode exigir resposta imediata. O bom senso está em avaliar a gravidade da situação e fazer a checagem possível.

O equilíbrio vale mais que buscar perfeição

O provérbio usa a palavra perfeição para lembrar da importância do cuidado. Na vida prática, a meta costuma ser entregar algo correto e suficiente, dentro do prazo. Insistir em detalhes sem valor também pode consumir tempo necessário para outras tarefas.

Uma escolha simples ajuda: acelerar o que já está claro e reservar atenção ao que pode gerar prejuízo. Assim, a frase continua útil sem virar uma cobrança impossível. Trabalhar com atenção e saber a hora de concluir são partes de uma mesma decisão equilibrada.