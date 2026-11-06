Os cabos da TV podem ficar mais discretos sem quebrar a parede. Canaletas conduzem os fios, caixas organizam algumas conexões e presilhas prendem sobras atrás do móvel. Antes de escolher, identifique cada cabo, preserve a ventilação dos aparelhos e não esconda tomadas elétricas que precisem de acesso.

Três soluções atendem necessidades diferentes

Uma televisão pode reunir cabos de energia, internet, HDMI e aparelhos conectados. A organização dos cabos começa pela identificação de cada ligação. Desligue os equipamentos antes de mexer neles e retire apenas o que deixou de ser usado, sem puxar fios pelas pontas.

A expressão organização de cabos descreve maneiras de manter fios identificados e acessíveis. Uma sala mais limpa visualmente não exige esconder tudo. O objetivo é deixar conexões seguras e fáceis de alcançar quando for necessário trocar um aparelho ou verificar um problema.

A organização dos fios deixa o espaço da televisão com uma aparência mais limpa

Quando a canaleta é a melhor escolha?

A primeira opção é a canaleta externa com tampa removível. Ela conduz cabos por um trajeto definido entre a TV e o rack. Meça o caminho antes de comprar e confira se o modelo aceita a quantidade e o tipo de fios que pretende passar.

Canaletas adesivas evitam perfurações em certas superfícies, mas a cola precisa ser compatível com a pintura. Nunca use uma canaleta decorativa como substituta de um sistema elétrico instalado por profissional. Se houver necessidade de mudar tomadas ou fiação fixa, procure um eletricista qualificado.

Caixas escondem réguas e sobras com critério

A segunda opção é a caixa organizadora própria para cabos. Alguns modelos acomodam uma régua de tomadas e têm passagens laterais. Antes de usar, veja o manual da régua e da caixa, especialmente as exigências de ventilação e acesso ao interruptor.

Cada acessório resolve um problema diferente, desde que seja usado dentro das orientações do fabricante:

Canaleta: Cobre o trecho visível entre a TV e o rack, com tampa que permite manutenção.

Cobre o trecho visível entre a TV e o rack, com tampa que permite manutenção. Caixa: Agrupa conexões compatíveis em um local ventilado e fácil de abrir.

Agrupa conexões compatíveis em um local ventilado e fácil de abrir. Presilhas: Prendem sobras atrás do móvel sem esmagar a capa dos fios.

Prendem sobras atrás do móvel sem esmagar a capa dos fios. Etiquetas: Identificam cada cabo antes de desmontar ou trocar aparelhos.

A Administração de Incêndios dos Estados Unidos alerta para riscos de tomadas sobrecarregadas e cabos danificados. Não coloque extensões sob tapetes nem prenda fios sob móveis. Se uma fonte esquenta além do normal, não tente resolver o problema apenas escondendo-a dentro de uma caixa.

Como usar presilhas sem apertar os fios?

A terceira ideia é reunir fios com presilhas ou tiras de velcro na parte traseira do rack. Faça grupos pequenos, deixe folga perto dos conectores e evite dobrar cabos com força. A organização precisa permitir mover um aparelho sem puxar os demais.

As presilhas funcionam melhor para sobras curtas e trajetos discretos. Marque as pontas de cada cabo com etiquetas simples. Isso ajuda quando for necessário retirar o videogame ou trocar a entrada HDMI. Não use grampos metálicos nem perfure fios para prendê-los.

Três alternativas permitem melhorar o ambiente sem grandes mudanças na decoração

A TV e o rack precisam continuar acessíveis

Ao escolher o caminho, observe saídas de ar, conectores e a distância entre televisão e móvel. A Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos orienta manter cabos fora do alcance de crianças e fixar televisores e móveis contra tombamentos, pois uma puxada pode causar acidentes.

Não bloqueie grelhas de ventilação dos aparelhos com caixas ou enfeites. Deixe visível onde desligar a alimentação e verifique se existe folga para a limpeza. O acabamento não deve dificultar o acesso em caso de mau contato, troca de equipamento ou necessidade de manutenção.

Qual solução combina melhor com cada sala?

Quando a televisão está suspensa e o cabo desce pela parede, a canaleta costuma dar acabamento mais direto. Para vários conectores próximos do rack, uma caixa compatível pode reduzir a bagunça. Já as presilhas ajudam a manter organizadas as sobras que ficam atrás do móvel.

É possível combinar duas soluções, desde que a instalação continue segura. O melhor resultado não é fazer os fios desaparecerem a qualquer custo, mas preservar ventilação, acesso e percurso sem aperto. Assim, a sala fica mais organizada e os aparelhos continuam simples de usar.