Uma cliente recebe lentes com grau diferente da receita e, ao pedir correção, descobre que a ótica quer cobrar pelo serviço. No caso fictício, a diferença entre pedido e óculos entregues pode ser conferida por documentos de compra. O Código de Defesa do Consumidor prevê saídas para serviços com falha.

A receita e as lentes entregues não coincidem

Na situação fictícia, uma mulher encomenda óculos com a prescrição fornecida por profissional habilitado. Quando recebe o produto, identifica uma diferença entre a receita e as lentes. Em vez de aceitar a dúvida, ela retorna à loja com o documento usado na compra.

Os óculos de grau são feitos para atender a uma necessidade individual. A comparação deve observar a prescrição original, o pedido e o produto efetivamente entregue. Não basta concluir pelo desconforto sozinho, porque o problema alegado precisa ser conferido de forma técnica e documental.

A consumidora questionou a cobrança para corrigir um problema que não fazia parte do pedido

Como a cliente tenta demonstrar o erro?

A mulher guarda a receita, a nota fiscal e a ordem de serviço. Ela pede uma conferência dos valores das lentes e solicita que a ótica explique por escrito qualquer diferença. Assim, a discussão deixa de depender apenas das lembranças de quem atendeu.

O registro do pedido é importante porque a falha pode estar na fabricação, na digitação ou em outra etapa. O relato não atribui uma causa sem prova. O essencial é comparar o grau contratado e o grau entregue antes de decidir quem deve responder pela correção.

A cobrança para refazer amplia o problema

A ótica oferece refazer os óculos, mas exige pagamento adicional. No caso criado, a mulher contesta a cobrança porque havia entregue a receita correta. Ela entende que pagar duas vezes pela mesma confecção não resolve a falha inicial sem antes apurar o que aconteceu.

Quatro documentos ajudam a verificar o serviço contratado e o que foi entregue:

Receita : mostra os valores prescritos para as lentes.

: mostra os valores prescritos para as lentes. Ordem de serviço : indica os dados anotados quando os óculos foram pedidos.

: indica os dados anotados quando os óculos foram pedidos. Nota fiscal : comprova a compra e a identificação do fornecedor.

: comprova a compra e a identificação do fornecedor. Resposta da loja: registra a proposta de correção e eventual cobrança.

Receber um produto diferente do contratado também pode gerar conflito em outros pedidos de lentes. Aqui, porém, a questão não é a aparência dos óculos: a divergência no grau exige conferência dos dados prescritos e do trabalho realizado pela ótica.

Quais opções o Código de Defesa do Consumidor prevê?

O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê que, diante de falha na prestação do serviço, o consumidor pode escolher entre refazer sem custo, receber restituição atualizada ou pedir abatimento proporcional, conforme as condições legais aplicáveis.

Quando o problema é do próprio produto, outras regras, como as do artigo 18, podem ser relevantes. Por isso, é preciso distinguir vício do produto e falha do serviço. Essa análise não autoriza a loja a exigir, automaticamente, um novo pagamento pela correção de um erro que lhe seja atribuível.

O caso ajuda a entender quais são as obrigações da ótica quando os óculos são entregues incorretamente

Como formalizar a reclamação à ótica?

O Procon de São Paulo também apresenta as alternativas legais para a má prestação de serviços. A cliente pode registrar por escrito o pedido de correção sem custo e guardar a resposta, além dos comprovantes de compra e da prescrição.

Se a empresa não resolver, os canais de defesa do consumidor podem ajudar na tentativa de acordo. Persistindo a divergência, cabe avaliar orientação jurídica. A simples alegação de erro não gera, por si, indenização automática ou decisão favorável; a prova da diferença continua indispensável.

O pedido de correção segue sem solução definitiva

Na conclusão fictícia, a cliente mantém a contestação da cobrança adicional e solicita uma verificação técnica dos óculos. Não há sentença nem restituição apresentada como fato real. O resultado da reclamação dependeria da conferência do pedido e das respostas da empresa.

Receita, orçamento e lente entregue precisam contar a mesma história. Quando os dados não coincidem, a consumidora tem motivo concreto para exigir explicações e examinar as alternativas previstas no CDC, sem assumir como normal o custo de consertar uma possível falha do fornecedor.