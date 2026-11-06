Uma passageira perde o voo de ida, mas comunica à companhia que ainda pretende utilizar a passagem de volta. Horas depois, encontra o retorno cancelado. Nesse caso fictício de viagem doméstica, a mensagem foi enviada antes do horário original da partida. A regra da ANAC considera justamente esse prazo.

Uma viagem de ida e volta fica incompleta

No caso imaginado, a mulher chega tarde demais para embarcar no trecho inicial, mas não desiste da viagem inteira. Ela tinha comprado uma passagem de ida e volta e ainda quer aproveitar o retorno na data prevista. Por isso, procura o atendimento da companhia.

Uma passagem aérea pode reunir mais de um trecho sob a mesma reserva. Isso faz surgir uma questão: o não comparecimento na ida pode afetar a volta? A resposta depende da regra aplicável e, neste caso, sobretudo do momento em que a passageira avisou a empresa.

O caso coloca em discussão as regras aplicadas quando o viajante não utiliza o primeiro trecho

Qual foi o momento do aviso à companhia?

Antes do horário originalmente contratado para a saída, a passageira informa que não embarcou, mas quer manter o trecho de retorno. Ela guarda o protocolo de atendimento ou o registro eletrônico da solicitação. A data e o horário do contato passam a ser a parte decisiva do caso.

A mulher não precisa demonstrar que estava no avião para preservar a volta sob essa regra. Precisa, porém, conseguir mostrar que manifestou sua intenção dentro do prazo. Uma ligação sem número de protocolo ou mensagem sem confirmação pode tornar a discussão sobre o horário mais difícil.

O cancelamento chega horas depois

Mesmo após o contato, o sistema apresenta o retorno como cancelado. A passageira compara a reserva original com a nova situação do bilhete e pede correção. Na história, a empresa não explica por que a informação enviada antes do prazo não foi considerada.

Os documentos que ajudam a reconstruir o horário da comunicação são:

Reserva : mostra os trechos e os horários originalmente contratados.

: mostra os trechos e os horários originalmente contratados. Protocolo : registra a solicitação feita à companhia aérea.

: registra a solicitação feita à companhia aérea. Mensagem : pode indicar data, hora e intenção de usar o retorno.

: pode indicar data, hora e intenção de usar o retorno. Tela de cancelamento: documenta como o bilhete aparecia após o aviso.

O problema é diferente de um voo cancelado pela companhia por motivos operacionais. Aqui, a viagem de volta foi retirada da reserva depois de uma falta na ida. A consequência é semelhante para quem precisa viajar: incerteza sobre o embarque e necessidade de resolver a situação.

O que a regra da ANAC diz sobre a volta?

O artigo 19 da Resolução 400, resumido em orientações oficiais da ANAC, permite cancelar o retorno quando o passageiro não usa a ida. A exceção protege voos domésticos de ida e volta se houver aviso até o horário original do trecho inicial.

Quando esse aviso é feito corretamente, a companhia não pode cobrar multa contratual apenas para manter a volta. A regra não significa que qualquer contato feito depois da partida garante o retorno. A diferença de horário pode mudar totalmente a análise de uma reclamação.

A cliente tentou manter o retorno, mas recebeu uma resposta diferente daquela que esperava

Quais provas ajudam a pedir a correção?

Uma publicação do Painel de Viagens do governo federal também explica a necessidade de comunicar a intenção até o horário previsto para a ida. No conflito fictício, comprovantes da compra e registro datado do aviso ajudam a comparar o contrato com o cancelamento.

O pedido pode ser apresentado ao atendimento da empresa e, se não houver solução, aos canais formais de reclamação. Vale guardar protocolos, capturas da reserva e respostas. Uma contestação precisa mostrar o que foi comunicado, quando ocorreu o contato e qual serviço deixou de ser oferecido.

A volta permanece contestada até a correção

No desfecho imaginado, a passageira mantém a cobrança por uma resposta e solicita o restabelecimento do retorno. Não é apresentada uma decisão judicial nem uma viagem realizada após o impasse. O cancelamento do trecho continua sendo o ponto discutido com a companhia.

A lição prática é objetiva: ao perder a ida, comunicar a intenção de usar a volta antes do horário originalmente previsto e guardar prova desse contato pode ser essencial. O registro não substitui a análise do contrato, mas permite verificar se a regra foi respeitada.