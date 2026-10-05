EM FOCO Resumo da matéria 01 Pagamento teve duas etapas O funcionário pagou primeiro, mas a empresa depois devolveu o valor da passagem usada na viagem de trabalho. 02 Cancelamento cria crédito A companhia aérea pode oferecer crédito, mas isso não encerra automaticamente o acerto financeiro com o empregador. 03 Registro evita disputa Fatura, reembolso e política de viagens mostram como o valor deve ser tratado antes de qualquer uso.

Um crédito da passagem aparece depois que a viagem de trabalho é cancelada, embora a empresa já tenha reembolsado a compra feita no cartão do funcionário. Neste relato fictício, a dúvida é separar o direito do passageiro diante da companhia aérea do acerto financeiro que continua existindo com o empregador.

Por que o reembolso da empresa muda a discussão sobre o crédito?

O funcionário usou o próprio cartão, mas depois recebeu da empresa o valor gasto na viagem. Isso significa que o custo econômico deixou de ficar com ele. Quando surge um crédito da companhia aérea, aparece um segundo valor ligado à mesma passagem e ao mesmo deslocamento profissional.

A questão não se resolve apenas olhando em qual CPF o crédito aparece. É preciso separar relação com a companhia aérea e acerto interno da empresa. A primeira segue regras de transporte; a segunda depende dos documentos de despesa, da política de viagens e do que foi efetivamente reembolsado.

As regras da companhia aérea podem explicar como o crédito foi emitido após o cancelamento

O que a regra da ANAC diz sobre o crédito de passagem?

Pelas regras vigentes em outubro de 2026, a Resolução 400 da ANAC prevê reembolso em caso de cancelamento e permite crédito para compra de passagem quando houver concordância do passageiro. A norma também garante livre utilização do crédito, inclusive para comprar bilhete de terceiros.

A Resolução 400 trata da relação com a empresa aérea. Ela não decide, por si só, quem deve ficar economicamente com um crédito quando outra empresa já reembolsou o empregado pela mesma passagem de trabalho entre as partes envolvidas.

Quais documentos mostram de quem era a despesa da viagem?

A prestação de contas é o ponto de partida. Recibo do reembolso, fatura do cartão e política de viagens mostram se a empresa devolveu exatamente o preço da passagem e se havia regra para cancelamentos, créditos, milhas ou valores recuperados depois da compra.

Também importa guardar a mensagem da companhia aérea com valor, validade e condições do crédito. Sem esse registro, fica difícil saber se houve reembolso, voucher, crédito transferível ou outra solução. Cada formato pode exigir uma providência diferente na prestação de contas interna.

A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a reconstruir o caso com clareza:

Fatura do cartão: comprova quem fez o pagamento inicial da passagem.

comprova quem fez o pagamento inicial da passagem. Comprovante do reembolso: mostra quanto a empresa devolveu ao funcionário.

mostra quanto a empresa devolveu ao funcionário. Crédito da companhia: informa valor, validade e forma de uso depois do cancelamento.

informa valor, validade e forma de uso depois do cancelamento. Política de viagens: indica como a empresa trata valores recuperados após reembolsar despesas.

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A empresa pode simplesmente descontar o valor do salário?

Exigir a devolução e descontar diretamente do salário são situações diferentes. Se o conflito virar desconto em folha, entram as limitações do artigo 462 da CLT, que restringe descontos salariais e prevê hipóteses específicas em que eles podem ocorrer.

A CLT não resolve sozinha quem fica com o crédito aéreo, mas protege a forma como valores podem ser retirados do salário. Por isso, qualquer acerto deve ser documentado e separado da decisão da companhia sobre cancelamento da passagem.

A seguir listamos 3 pontos de conferência que organizam os documentos e a decisão:

DADOS EM FOCO Como organizar o crédito Registros essenciais para saber como tratar o valor recebido após o cancelamento Registro O que comprova Pergunta principal Passagem Compra original Quem pagou primeiro? Reembolso Valor devolvido Empresa assumiu o custo? Crédito aéreo Valor recuperado Como pode ser usado?

Qual é a saída mais segura para o funcionário?

Antes de usar o crédito, vale pedir ao financeiro uma orientação escrita sobre a prestação de contas. Se a empresa já arcou com o custo total da passagem, usar o valor recuperado para finalidade pessoal pode criar uma duplicidade que depois será difícil de explicar.

O transporte aéreo tem regras próprias para cancelamento, mas o vínculo de trabalho acrescenta outra camada. Guardar comprovantes e alinhar o destino do crédito antes de utilizá-lo evita que um simples cancelamento vire disputa sobre dinheiro já reembolsado.