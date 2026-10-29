A antiga Susa, no atual Irã, reúne 27 camadas de ocupação que registram mudanças urbanas durante milhares de anos. Os vestígios vão do fim do quinto milênio antes de Cristo ao século 13. Grandes palácios, edifícios públicos e áreas de moradia revelam como diferentes sociedades transformaram o mesmo lugar.

Como Susa acumulou 27 camadas de ocupação?

Escavações também procuram os limites de cada ocupação. A antiga cidade fica no sudoeste do Irã, perto dos montes Zagros e do rio Shavur. O dossiê da UNESCO descreve 27 níveis urbanos superpostos, preservados pela construção, pelo uso e pela transformação de diferentes áreas durante muitos séculos.

Uma camada pode reunir pisos, paredes e objetos de determinada fase. Outras ocupações aparecem por cima ou ao lado, criando uma sequência que arqueólogos investigam com escavações. Isso não significa que cada um dos 27 níveis corresponda a um povo diferente.

Os vestígios preservados ajudam a entender mudanças na organização urbana ao longo do tempo

Os primeiros assentamentos surgiram muito cedo

As fases mais antigas ainda exigem estudos cuidadosos. A sequência conhecida começa no fim do quinto milênio a.C., quando comunidades já ocupavam a região. Susa atravessou mudanças de tamanho, funções e poder político. Em diferentes fases, o lugar reuniu áreas de produção, moradias e edifícios ligados à administração.

Os vestígios ajudam a acompanhar a passagem de comunidades antigas para formas mais complexas de organização. Mas o processo não aconteceu de uma vez. A história urbana depende de evidências de várias épocas, inclusive aquelas que mostram transformações graduais e períodos de mudança.

Quais povos deixaram marcas na cidade antiga?

Susa foi importante para as tradições elamita, persa e parta, destacadas pela UNESCO. Também passou por períodos posteriores, até a Idade Média. A pesquisa arqueológica francesa apresenta sua longa trajetória e ajuda a distinguir domínio político de continuidade da ocupação.

Os vestígios permitem acompanhar algumas das fases que transformaram Susa:

Elamitas: ligaram Susa a um importante centro político regional.

ligaram Susa a um importante centro político regional. Persas aquemênidas: construíram grandes palácios e espaços administrativos.

construíram grandes palácios e espaços administrativos. Partas: deixaram vestígios de novas fases de crescimento urbano.

deixaram vestígios de novas fases de crescimento urbano. Períodos medievais: mostram a continuidade da ocupação por muitos séculos.

Essa sucessão ajuda a explicar por que Susa contém elementos tão diferentes. As mudanças de poder alteraram edifícios e costumes, enquanto parte das áreas continuou ocupada. A cidade reúne, assim, tempos históricos sobrepostos, sem ter permanecido igual ao longo dos milênios.

Palácios e templos mudaram a paisagem urbana

Alguns elementos decorativos acabaram levados a museus. Entre os vestígios conhecidos estão edifícios administrativos, religiosos e palacianos. A área da Apadana conserva referências ao palácio de Dario, construído no período persa aquemênida. O conjunto revela técnicas de obra e espaços cerimoniais diferentes daqueles das primeiras ocupações.

A posição de Susa também favoreceu trocas culturais entre a Mesopotâmia e o planalto iraniano. Elementos artísticos e arquitetônicos mostram contatos, adaptações e influências. Ainda assim, um objeto encontrado no sítio não identifica automaticamente a origem de todos os moradores.

Cada camada encontrada oferece pistas sobre uma fase diferente da história local

O que uma escavação consegue revelar?

A análise de camadas arqueológicas permite comparar a ordem dos acontecimentos, enquanto materiais datáveis ajudam a situar cada fase. A história da cidade de Susa reúne períodos diversos, mas o exame científico depende da posição dos achados e de estudos especializados.

Achados pequenos também podem mudar interpretações. Palácios e templos recebem destaque porque suas ruínas são grandes, porém a vida urbana incluía trabalho e moradia. Áreas menos monumentais podem revelar alimentação, fabricação de objetos e mudanças no cotidiano. O registro material é parcial e precisa ser interpretado com cautela.

As ruínas ainda exigem pesquisa e proteção

A UNESCO reconheceu Susa como Patrimônio Mundial em 2015. A proteção alcança os vestígios conhecidos e áreas com potencial arqueológico. O crescimento da atual cidade de Shush no entorno exige cuidado com novas construções e atenção aos limites do sítio.

A principal riqueza de Susa está na continuidade de sua ocupação, visível nas 27 camadas registradas. Palácios, edifícios comuns e objetos preservados ajudam a compreender diferentes épocas, mas o passado não está encerrado: novas pesquisas podem ampliar e revisar esse conhecimento.