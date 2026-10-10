Depois de enfrentar grandes ameaças de enchentes nos anos 1990, a Holanda mudou sua estratégia de proteção. O programa Room for the River realizou intervenções em 34 locais, criando espaço para a passagem da água. Em Noordwaard, cerca de 4.450 hectares foram reorganizados para receber cheias de maneira controlada.

Por que a Holanda decidiu abrir espaço para os rios?

As elevações extremas dos rios em 1993 e 1995 expuseram os limites de depender exclusivamente de diques elevados. Mesmo com barreiras resistentes, grandes volumes de água continuavam pressionando o sistema, especialmente nos trechos próximos às cidades e às áreas agrícolas.

A resposta foi o Room for the River, programa que passou a tratar as planícies próximas aos rios como parte da proteção. A proposta consiste em ampliar o espaço disponível para a água, reduzindo níveis durante eventos de cheia.

Como a Holanda devolveu espaço aos rios para conter enchentes

Como funcionam as intervenções que permitem a passagem das enchentes?

Em vez de deixar toda a vazão concentrada entre barreiras estreitas, os engenheiros criaram áreas adicionais de escoamento. Algumas intervenções deslocaram diques para longe das margens, enquanto outras rebaixaram terrenos e construíram canais que entram em funcionamento quando o nível da água aumenta.

O Rijkswaterstaat, órgão responsável pela infraestrutura hídrica nacional, informa que o programa realizou obras em 34 locais, com investimento de aproximadamente 2,3 bilhões de euros e benefícios de segurança para cerca de quatro milhões de habitantes.

Quais obras foram usadas para devolver espaço aos rios?

O programa não utilizou uma solução idêntica em todos os lugares. Cada trecho recebeu intervenções conforme o relevo, a ocupação humana e o comportamento da correnteza. O objetivo comum era reduzir a pressão das cheias sem depender apenas do aumento das barreiras existentes.

Entre as principais soluções de engenharia fluvial, estão:

Deslocamento de diques: aumenta a largura disponível para a passagem do rio.

aumenta a largura disponível para a passagem do rio. Rebaixamento de planícies: permite que terrenos próximos recebam água durante enchentes.

permite que terrenos próximos recebam água durante enchentes. Abertura de canais secundários: cria percursos adicionais para o escoamento.

cria percursos adicionais para o escoamento. Remoção de obstáculos: facilita a circulação da água em trechos críticos.

Como a Holanda devolveu espaço aos rios para conter enchentes

O que aconteceu com os 4.450 hectares de Noordwaard?

Em Noordwaard, uma antiga área protegida por diques foi transformada em planície de passagem de enchentes. A intervenção reorganizou aproximadamente 4.450 hectares, permitindo que grandes volumes do rio atravessem a região quando as condições de cheia exigem espaço adicional.

Uma avaliação publicada em 2026 destaca que a transformação também favoreceu a biodiversidade. Casas e propriedades permaneceram em áreas elevadas, enquanto partes do terreno passaram a cumprir uma função hidráulica planejada, conciliando proteção, paisagem e atividades locais.

Por que devolver território à água pode proteger as cidades?

Quando um rio recebe grandes volumes de chuva, limitar sua passagem pode elevar o nível da água e aumentar a pressão sobre as barreiras. Ao oferecer rotas alternativas de escoamento, o sistema distribui parte dessa vazão e contribui para diminuir o risco em pontos vulneráveis.

A experiência holandesa mostra que a proteção contra enchentes pode envolver tanto estruturas resistentes quanto planejamento territorial. O Room for the River não eliminou a necessidade de diques, mas acrescentou uma estratégia complementar: permitir que a água ocupe espaços preparados antes de alcançar áreas mais expostas.