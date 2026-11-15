Na construção da barragem Hoover, nos Estados Unidos, engenheiros instalaram mais de 930 quilômetros de tubos dentro do concreto. Água circulava por essa rede para retirar o calor liberado pelo cimento. O objetivo era controlar diferenças de temperatura capazes de provocar tensões e fissuras numa estrutura gigantesca.

Por que o concreto de uma barragem esquenta?

Quando o cimento entra em contato com a água, ocorre a hidratação, um conjunto de reações que libera calor. Em peças pequenas, parte dessa energia sai para o ambiente com relativa rapidez. Numa barragem maciça, porém, o interior perde calor lentamente, enquanto as superfícies podem esfriar antes e contrair de maneira desigual.

As diferenças de temperatura tornam o problema estrutural: regiões do mesmo bloco tendem a se deformar em ritmos distintos, gerando esforços internos. O processo químico que permite ao cimento ganhar resistência também exige controle da evolução térmica. Esse aspecto das reações de endurecimento do concreto ajuda a explicar por que misturas e condições de cura importam.

Rede de resfriamento do concreto na construção da barragem Hoover

Os blocos separados facilitaram a retirada de calor

A barragem Hoover foi construída em blocos sucessivos, e não moldada num único despejo de concreto. Isso permitiu distribuir tubulações e controlar a temperatura de regiões delimitadas. O Bureau of Reclamation informa mais de 582 milhas de tubos, equivalentes a aproximadamente 937 quilômetros no total.

Essa extensão não representa um único tubo percorrendo toda a obra, nem a distância entre as margens do rio. É a soma de inúmeros trechos embutidos nos blocos, organizados em circuitos. A construção em partes possibilitava instalar os tubos progressivamente e trabalhar com regiões de resfriamento controladas.

Como a água fria reduzia o risco de fissuras?

A água entrava nos tubos com temperatura inferior à do concreto e absorvia parte do calor ao atravessá-los. O fluido saía mais quente, permitindo retirar energia de pontos internos difíceis de resfriar naturalmente. O efeito desejado era reduzir a diferença térmica e limitar contrações excessivamente desiguais ao longo do endurecimento.

O sistema operou em etapas, inicialmente com água resfriada pelo ambiente e depois com refrigeração mecânica. Cada parte cumpria uma função na retirada de energia, enquanto o concreto continuava ganhando resistência. O mecanismo pode ser organizado em quatro componentes essenciais:

Tubos: conduziam água por dentro dos blocos maciços.

conduziam água por dentro dos blocos maciços. Bombeamento: mantinha a circulação nos circuitos de resfriamento.

mantinha a circulação nos circuitos de resfriamento. Refrigeração: reduzia a temperatura da água para novas passagens.

reduzia a temperatura da água para novas passagens. Controle térmico: orientava a retirada gradual do calor interno.

Rede de resfriamento do concreto na construção da barragem Hoover

A refrigeração fazia parte do canteiro de obras

A instalação de resfriamento mecânico entrou em operação em outubro de 1933. Os tubos tinham cerca de uma polegada, ou 2,54 centímetros, de diâmetro. A unidade federal também descreve uma capacidade de refrigeração elevada, frequentemente comparada à produção de mil toneladas de gelo por dia, não a gelo lançado sobre o concreto.

O histórico técnico da construção esclarece que a circulação de água pertenceu à fase de execução. Não era parte do sistema de geração elétrica que opera na usina. A infraestrutura temporária respondia a um problema térmico da obra, diferente de galerias, tomadas de água e turbinas para produzir energia.

Por que as juntas precisavam de outro tratamento?

Depois do resfriamento, os blocos passaram por etapas de tratamento de juntas. A contração do concreto pode abrir espaços que precisam ser preenchidos para integrar o comportamento estrutural. O grauteamento, com injeção de argamassa apropriada, ajudou a tratar as interfaces entre blocos após o período de controle da temperatura.

A composição de uma mistura de concreto é relevante em qualquer escala, mas uma receita doméstica não descreve o traço usado numa barragem. O caso de Hoover exigiu soluções próprias para um volume enorme de material e para as tensões que surgiam durante o endurecimento em massa.

A rede de tubos resolveu uma exigência da construção

Os mais de 930 quilômetros representam uma estratégia para retirar calor de dentro de uma estrutura maciça, não a extensão da barragem nem um sistema que continuou refrigerando-a como uma máquina comum. A rede embutida temporariamente permitiu acelerar um resfriamento controlado que, por meios naturais, demoraria muito mais.

O resultado mostra que ganhar resistência e evitar fissuras não são processos independentes. Em grandes volumes de concreto, é preciso considerar como o calor se distribui e como as partes se contraem. A engenharia combinou blocos, circulação de água e tratamento de juntas para reduzir riscos térmicos na execução.